https://sarabic.ae/20250612/دولة-عربية-تستورد-أول-شحنة-غاز-مسال-في-تاريخها-1101593202.html
دولة عربية تستورد أول شحنة غاز مسال في تاريخها
دولة عربية تستورد أول شحنة غاز مسال في تاريخها
سبوتنيك عربي
بدأت دولة عربية في العام الحالي 2025، الاستيراد الفعلي للغاز المسال وذلك باستيراد أول شحنة في تاريخها، بعد أن تعثرت أولى محاولاتها قبل 5 سنوات. 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T11:41+0000
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وبحسب بيانات منصة "الطاقة" المتخصصة، استقبل البحرين أحدث مستورد عربي للغاز المسال بواقع شحنتين، خلال الأسابيع الماضية، بإجمالي 142 ألف طن.وتسعى البحرين إلى استمرار الاستيراد بصورة منتظمة خلال الأشهر المقبلة، لتنضمّ إلى مستوردي الغاز المسال في المنطقة العربية، الكويت ومصر والإمارات (دبي)، والعراق قريبا، بتحول كبير تشهده المنطقة مع ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال أشهر الصيف الحارة.وتأمل البحرين تأمين احتياجات قطاعي الصناعة والكهرباء لديها عبر الغاز المسال، إلى جانب الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي الذي يتجاوز 2.5 مليار قدم مكعبة يوميًا.تفاصيل أول شحنة غاز مسال تصل إلى البحريناستقبلت البحرين، حتى الآن، شحنَتي غاز مسال، إحداهما في أبريل/ نيسان الماضي، بنحو 68 ألف طن، والثانية خلال يونيو/حزيران الجاري بكمية 74 ألف طن.واستقبلت البحرين الغاز المسال عبر سفينة "سيبيك بحرين"، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 5.9 مليون طن سنويًا، لتبدأ العمل بانتظام لأول مرة منذ تشغيلها أواخر عام 2019.وكانت السفينة، الراسية في ميناء خليفة بن سلمان بمنطقة الحد، قد استقبلت باسمها السابق "بحرين سبيريت"، في أواخر عام 2019، شحنة غاز مسال تشغيلية من أبوظبي، قبل أن تتوقف عن العمل منذ ذلك الحين لضعف الطلب المحلي، خاصة مع تفشّي جائحة كورونا بداية من عام 2020.واردات البحرين من الغاز المسالتسعى البحرين إلى تعزيز وارداتها من الغاز المسال عبر الموازنة بين الشحنات الفورية وإبرام عقود توريد قصيرة وطويلة الأجل.وأضاف توماس، في مقابلة على هامش مؤتمر الشرق الأوسط السنوي للبترول والغاز (MPGC)، الشهر الماضي في البحرين، أن "البلاد قد تطرح مناقصات قبل نهاية 2025، لتعزيز وارداتها من الغاز المسال في عامي 2026 و2027"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وتأتي هذه الخطط لمواجهة الطلب المتزايد من قطاع الكهرباء في البحرين، الذي يعتمد على الغاز بنسبة تقترب من 100%.
https://sarabic.ae/20250612/دولة-عربية-تضيف-5400-برميل-نفط-خام-إلى-إنتاجها-خلال-أيام-1101587902.html
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اقتصاد, العالم العربي, منوعات
اقتصاد, العالم العربي, منوعات
دولة عربية تستورد أول شحنة غاز مسال في تاريخها
بدأت دولة عربية في العام الحالي 2025، الاستيراد الفعلي للغاز المسال وذلك باستيراد أول شحنة في تاريخها، بعد أن تعثرت أولى محاولاتها قبل 5 سنوات.
وبحسب بيانات منصة "الطاقة" المتخصصة، استقبل البحرين أحدث مستورد عربي للغاز المسال بواقع شحنتين، خلال الأسابيع الماضية، بإجمالي 142 ألف طن.
وتسعى البحرين إلى استمرار الاستيراد بصورة منتظمة خلال الأشهر المقبلة، لتنضمّ إلى مستوردي الغاز المسال في المنطقة العربية، الكويت ومصر والإمارات (دبي)، والعراق قريبا، بتحول كبير تشهده المنطقة مع ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال أشهر الصيف الحارة.
وتأمل البحرين تأمين احتياجات قطاعي الصناعة والكهرباء لديها عبر الغاز المسال، إلى جانب الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي الذي يتجاوز 2.5 مليار قدم مكعبة يوميًا.
تفاصيل أول شحنة غاز مسال تصل إلى البحرين
استقبلت البحرين، حتى الآن، شحنَتي غاز مسال، إحداهما في أبريل/ نيسان الماضي، بنحو 68 ألف طن، والثانية خلال يونيو/حزيران الجاري بكمية 74 ألف طن.
وجاءت كلتا الشحنتين من الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، بحسب بيانات المنصة.
واستقبلت البحرين الغاز المسال عبر سفينة "سيبيك بحرين"، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 5.9 مليون طن سنويًا، لتبدأ العمل بانتظام لأول مرة منذ تشغيلها أواخر عام 2019.
وكانت السفينة، الراسية في ميناء خليفة بن سلمان بمنطقة الحد، قد استقبلت باسمها السابق "بحرين سبيريت"، في أواخر عام 2019، شحنة غاز مسال تشغيلية من أبوظبي، قبل أن تتوقف عن العمل منذ ذلك الحين لضعف الطلب المحلي، خاصة مع تفشّي جائحة كورونا بداية من عام 2020.
والمحطة العائمة تديرها شركة البحرين للغاز المسال، التي تأسست في ديسمبر/ كانون الأول 2015، وتمتلك كل من شركتي "سيببك" و"بابكو إنرجي" 30% من أسهمها، بينما تُسيطر مؤسسة "الخليج للاستثمار" على 24%، وشركة "سام غلف" للاستثمار التابعة لشركة "سامسونغ سي آند تي" الكورية الجنوبية على 16%.
واردات البحرين من الغاز المسال
تسعى البحرين إلى تعزيز وارداتها من الغاز المسال عبر الموازنة بين الشحنات الفورية وإبرام عقود توريد قصيرة وطويلة الأجل.
فضلًا عن ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة "بابكو إنرجي"، مارك توماس، إن "الشركة أصدرت مناقصة لتوريد غاز مسال جديد إلى البحرين، في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2025، وقد تسعى للحصول على المزيد من الشحنات في وقت لاحق من هذا العام".
وأضاف توماس، في مقابلة على هامش مؤتمر الشرق الأوسط السنوي للبترول والغاز (MPGC)، الشهر الماضي في البحرين، أن "البلاد قد تطرح مناقصات قبل نهاية 2025، لتعزيز وارداتها من الغاز المسال في عامي 2026 و2027"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وتأتي هذه الخطط لمواجهة الطلب المتزايد من قطاع الكهرباء في البحرين، الذي يعتمد على الغاز بنسبة تقترب من 100%.