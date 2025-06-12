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الدفاع الروسية: استعادة مجموعة من العسكريين الروس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف
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https://sarabic.ae/20250612/دولة-عربية-تضيف-5400-برميل-نفط-خام-إلى-إنتاجها-خلال-أيام-1101587902.html
دولة عربية تضيف 5400 برميل من النفط الخام إلى إنتاجها خلال أيام
دولة عربية تضيف 5400 برميل من النفط الخام إلى إنتاجها خلال أيام
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام متخصصة بشؤون الطاقة، اليوم الخميس، أن دولة عربية تعمل على زيادة إنتاجها النفطي، بمقدار 5400 برميل يوميا، بإضافة بئرين جديدتين على خطوط... 12.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-12T10:00+0000
2025-06-12T10:00+0000
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وأفادت منصة "الطاقة"، بأن مصر تعمل على زيادة إنتاجها النفطي في إطار المحور الأول لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتكثيف أنشطة الاستكشاف والإنتاج.وبحسب المنصة، تقوم الحكومة المصرية بذلك بهدف زيادة وتعزيز الإنتاج المحلي من النفط والغاز، لتلبية احتياجات قطاعات الدولة والمواطنين من المنتجات النفطية، حيث تواصل شركات الإنتاج تحقيق نتائج إيجابية بمناطق الامتياز المختلفة، خاصة بمنطقة امتياز شركة "خالدة"، التي تستهدف وضع بئرين جديدين على خط الإنتاج خلال الشهر الجاري، بإجمالي أولي يُقدّر بنحو 5400 برميل نفط خام يوميًا.وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن 3 اكتشافات جديدة للزيت والغاز، نفذتها شركات "خالدة" و"بتروبل" و"جابكو"، حسبما ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، على موقعها الرسمي، في 13 مايو/ أيار الماضي.ففي الصحراء الغربية بمصر، أعلنت شركة "خالدة" اكتشافات غاز في منطقة امتيازها، مشيرة إلى أنها التسجيلات الكهربائية كشفت عن وجود شواهد غازية في طبقة رمال بسمك صافٍ يبلغ 253 قدما.ولفتت إلى أن الاحتياطي المتوقع إضافته قبل حفر البئر مقدر بنحو 12.5 مليون برميل زيت مكافئ يشمل الغاز والمكثفات، مشيرة إلى أنه سيتم اختبار وتقييم البئر في أقرب وقت، حيث من المقرر ضخ استثمارات لتنمية البئر تقدر بـ10 ملايين دولار.
https://sarabic.ae/20250327/10-مشروعات-نفطية-مصرية-في-3-دول-عربية-1098994862.html
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مصر, الأخبار, سوق النفط
مصر, الأخبار, سوق النفط

دولة عربية تضيف 5400 برميل من النفط الخام إلى إنتاجها خلال أيام

10:00 GMT 12.06.2025
© AP Photo / Fernando Llanoحقل غاز
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Fernando Llano
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ذكرت وسائل إعلام متخصصة بشؤون الطاقة، اليوم الخميس، أن دولة عربية تعمل على زيادة إنتاجها النفطي، بمقدار 5400 برميل يوميا، بإضافة بئرين جديدتين على خطوط الإنتاج، خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري.
وأفادت منصة "الطاقة"، بأن مصر تعمل على زيادة إنتاجها النفطي في إطار المحور الأول لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتكثيف أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
حقل الغاز الطبيعي قبالة مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
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وبحسب المنصة، تقوم الحكومة المصرية بذلك بهدف زيادة وتعزيز الإنتاج المحلي من النفط والغاز، لتلبية احتياجات قطاعات الدولة والمواطنين من المنتجات النفطية، حيث تواصل شركات الإنتاج تحقيق نتائج إيجابية بمناطق الامتياز المختلفة، خاصة بمنطقة امتياز شركة "خالدة"، التي تستهدف وضع بئرين جديدين على خط الإنتاج خلال الشهر الجاري، بإجمالي أولي يُقدّر بنحو 5400 برميل نفط خام يوميًا.
وشملت خطط زيادة إنتاج مصر من النفط، خطوات جديدة، لعل أبرزها إكمال شركة "خالدة" للبترول أعمال حفر البئر التقييمية "فوكس ديب 2" (Fox Deep-02)، التي أظهرت نتائجها وجود طبقات حاملة للنفط بخزاني "علم البويب" و"العلمين".
وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن 3 اكتشافات جديدة للزيت والغاز، نفذتها شركات "خالدة" و"بتروبل" و"جابكو"، حسبما ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، على موقعها الرسمي، في 13 مايو/ أيار الماضي.
ففي الصحراء الغربية بمصر، أعلنت شركة "خالدة" اكتشافات غاز في منطقة امتيازها، مشيرة إلى أنها التسجيلات الكهربائية كشفت عن وجود شواهد غازية في طبقة رمال بسمك صافٍ يبلغ 253 قدما.
ولفتت إلى أن الاحتياطي المتوقع إضافته قبل حفر البئر مقدر بنحو 12.5 مليون برميل زيت مكافئ يشمل الغاز والمكثفات، مشيرة إلى أنه سيتم اختبار وتقييم البئر في أقرب وقت، حيث من المقرر ضخ استثمارات لتنمية البئر تقدر بـ10 ملايين دولار.
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