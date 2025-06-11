https://sarabic.ae/20250611/بالأرقام-التبادل-التجاري-بين-أفريقيا-والصين-يتضاعف-20-مرة-1101555413.html
بالأرقام.. التبادل التجاري بين أفريقيا والصين يتضاعف 20 مرة
بالأرقام.. التبادل التجاري بين أفريقيا والصين يتضاعف 20 مرة
سبوتنيك عربي
أظهرت بيانات رسمية أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الأفريقية، يشهد زخمًا متزايدًا مع ارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري، خلال الـ25 عاما... 11.06.2025, سبوتنيك عربي
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البيانات التي أصدرتها الإدارة العامة للجمارك في الصين، كشفت تضاعف التبادل التجاري 20 مرة تقريبا خلال تلك الفترة، كما أظهرت أن إجمالي الواردات والصادرات مع الدول الأفريقية ارتفع من أقل من 100 مليار يوان (نحو 14 مليار دولار) في عام 2000، إلى 2.1 تريليون يوان (نحو 300 مليار دولار) في عام 2024، بحسب ما ذكرته صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، اليوم الأربعاء.وبحسب البيانات الصينية، فإن معدل التبادل التجاري بين الصين والدول الأفريقية، سجل متوسط نمو سنويا بلغ 14.2 في المئة.كما ذكرت الإدارة العامة للجمارك الصينية أن مؤشر التجارة بين الصين وأفريقيا، لعام 2024، بلغ مستوى قياسيا قدره 1056 نقطة مقارنة بـ100 نقطة تم تسجيلها عام 2000 كنقطة مرجعية.وبحسب البيانات، احتفظت الصين بمكانتها كشريك تجاري أول لأفريقيا على مدار 16 عاما متتالية حتى نهاية 2024، فيما يواصل نمو التجارة الثنائية تسارعه خلال عام 2025.ووفقا لبيانات سابقة من الجمارك الصينية، بلغ حجم التجارة مع الدول الأفريقية، خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مستوى قياسيا وصل إلى 963 مليار يوان (134 مليار دولار) بزيادة سنوية قدرها 12.4 في المئة.
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العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الصين, أفريقيا
العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الصين, أفريقيا
بالأرقام.. التبادل التجاري بين أفريقيا والصين يتضاعف 20 مرة
أظهرت بيانات رسمية أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الأفريقية، يشهد زخمًا متزايدًا مع ارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري، خلال الـ25 عاما الماضية.
البيانات التي أصدرتها الإدارة العامة للجمارك في الصين، كشفت تضاعف التبادل التجاري 20 مرة تقريبا خلال تلك الفترة، كما أظهرت أن إجمالي الواردات والصادرات مع الدول الأفريقية ارتفع من أقل من 100 مليار يوان (نحو 14 مليار دولار) في عام 2000، إلى 2.1 تريليون يوان (نحو 300 مليار دولار) في عام 2024، بحسب ما ذكرته صحيفة
"تشاينا ديلي" الصينية، اليوم الأربعاء.
وبحسب البيانات الصينية، فإن معدل التبادل التجاري بين الصين والدول الأفريقية، سجل متوسط نمو سنويا بلغ 14.2 في المئة.
ويأتي هذا الإعلان قبيل انطلاق الدورة الرابعة من معرض "الصين أفريقيا" الاقتصادي والتجاري، المقرر عقده من 12 إلى 15 يونيو/ حزيران الجاري، بمدينة تشانغشا، عاصمة مقاطعة هونان وسط الصين.
كما ذكرت الإدارة العامة للجمارك الصينية أن مؤشر التجارة بين الصين وأفريقيا، لعام 2024، بلغ مستوى قياسيا قدره 1056 نقطة مقارنة بـ100 نقطة تم تسجيلها عام 2000 كنقطة مرجعية.
وبحسب البيانات، احتفظت الصين بمكانتها كشريك تجاري أول لأفريقيا على مدار 16 عاما متتالية حتى نهاية 2024، فيما يواصل نمو التجارة الثنائية تسارعه خلال عام 2025.
ووفقا لبيانات سابقة من الجمارك الصينية
، بلغ حجم التجارة مع الدول الأفريقية، خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مستوى قياسيا وصل إلى 963 مليار يوان (134 مليار دولار) بزيادة سنوية قدرها 12.4 في المئة.