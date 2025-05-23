بشراكة صينية.. المغرب يعزز موقعه الصناعي في شمال أفريقيا بمصنع بطاريات عملاق
© Photo / Unsplash/ Taneli Lahtinenسيارة كهربائية
© Photo / Unsplash/ Taneli Lahtinen
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يعتزم المغرب إنشاء مصنع ضخم لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، ما يعزز موقعه الصناعي في شمال أفريقيا، خاصة أن المغرب الحادي عشر عالميا باحتياطات معدن الكوبالت الذي يستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية عن الرئيس المغربي لشركة "غوشن باور المغرب" التابعة لمجوعة "غوشن هاي تيك" الصينية الأوروبية المتخصصة، خالد قلام، قوله: "يعتزم المغرب قريبا احتضان مصنع ضخم لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، تابع لمجموعة "غوشن هاي تيك" الصينية الأوروبية المتخصصة"، مؤكدا أن " المجموعة ستشرع في عملية بناء هذا المصنع“في غضون أيام".
وأكد قلام، أن "الأشغال التحضيرية للمصنع الذي كان موضوع اتفاقية استثمارية بين مجموعة "غوشن هاي تيك" والحكومة المغربية في حزيران/ يونيو الماضي، وسينشأ بالقرب من مدينة القنيطرة قد اكتملت"، متوقعا أن "تشرع هذه الوحدة الصناعية في الإنتاج في الربع الثالث من السنة المقبلة".
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وبحسب الصحيفة، "تبلغ القيمة الإجمالية لهذا المشروع الاستثماري 6.5 مليارات دولار، الذي جاء تماشيا مع هدف المغرب المتمثل في توسيع قطاع السيارات وتكييفه مع المتطلبات الحديثة"، كاشفة أنه "في المرحلة الأولى، بتكلفة تبلغ 1.3 مليار دولار، ستبلغ طاقة المصنع 20 جيغاوات، على أن يتم الاتفاق مع الحكومة المغربية لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 40 جيغاوات في المرحلة الثانية"، مبينة أنه "لم يتم تحديد جدول زمني لذلك".
وعزا المحلل الاقتصادي ورئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، في حديث للصحيفة، السبب وراء إقبال الصين على الاستثمار في قطاع بطاريات السيارات الكهربائية بالمغرب، إلى "أسباب عامة ترتبط بتوجهات هذا البلد الآسيوي، والتي تتجلى في تعلم الصين الدرس جيدا من جائحة كورونا؛ بحيث انكبت بعدها على إعادة توزيع سلاسل التوريد على الكثير من دول العالم، بينها مصر والمغرب، في ظل المنافسة الشرسة التي تتعرّض لها في هذا الجانب".
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وأضاف: "وهناك أساب مرتبطة بالمغرب الذي تمكن من صناعة بطارية كهربائية مستخلصة من الفوسفور، وتوفره على مجموعة من المختبرات التي تعمل في هذا المجال"، لافتا إلى "امتلاك المغرب كما مهما من مورد الكوبالت بجودة عالية، الذي يستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، بل إن المغرب الحادي عشر عالميا من حيث احتياطات هذا المعدن".
وأوضح ساري أن "ما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية أو ألمانيا عاجزة على منافسة الصين في ميدان بطاريات السيارات الكهربائية، هو امتلاكها عدة من المواد الخام المستخدمة في صنع الأخيرة، شأنها شأن المغرب الذي يمتلك بوفرة معدن الكوبالت ".
من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي الصيني، نادر رونغ، أن "المغرب غدا وجهة لاستثمارات صينية عدة في مجال صناعة بطاريات السيارات الكهربائية؛ الميدان الذي تتفوق فيه الصين"، مفسرا ذلك "ببحث الدولة الآسيوية عن قواعد للإنتاج قريبة من الأسواق الأوروبية والأمريكية، وتٌيسر الولوج إليها، في ظل حرب الرسوم الجمركية القائمة حاليا".
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وأضاف رونغ: "يتمتع المغرب بمزايا كثيرة تساهم في جذب هذه الاستثمارات، على رأسها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وامتلاكه وفرة من الموارد الطبيعية المستخدمة في إنتاج السيارات الكهربائية، فضلا عن البيئة الاستثمارية المستقرة".
وذكر الباحث والمحلل الاقتصادي الصيني أن "المغرب يعتبر، بالمقارنة مع الدول الأخرى في المنطقة، الأنسب لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية؛ لأن لديه أصلا قاعدة صناعية قائمة لإنتاج السيارات"، مشددا على أن "كل العوامل سالفة الذكر تدفع في اتجاه غدو المملكة المغربية مركزا مهما لإنتاج وتصدير بطاريات السيارات الكهربائية".