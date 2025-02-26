https://sarabic.ae/20250226/روسيا-تطور-نوعا-من-البلاستيك-المحسن-للسيارات-الكهربائية-1098182543.html
روسيا تطور نوعا من البلاستيك المحسن للسيارات الكهربائية
روسيا تطور نوعا من البلاستيك المحسن للسيارات الكهربائية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير حكومة موسكو، ورئيس قسم الاستثمار والسياسة الصناعية، أناتولي غاربوزوف، ابتكار شركة روسية، لمواد بلاستيكية بوليمرية مبتكرة، تعتمد على مادة البولي... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T08:19+0000
2025-02-26T08:19+0000
2025-02-26T08:19+0000
مجتمع
علوم
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وقال غاربوزوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "إن مناخ الاستثمار المريح الذي تم إنشاؤه في المدينة، ومجموعة أدوات الدعم المتطورة يسمحان للمؤسسات الرأسمالية، ليس فقط بتوسيع طاقتها وزيادة حجم الإنتاج، ولكن أيضًا بتقديم منتجات جديدة إلى السوق، فضلاً عن المشاركة بنشاط في تطوير مواد عالية التقنية".وستتمكن شركة موسكو "بوليبلاستيك"، من ضمان إنتاج المواد البلاستيكية دون انقطاع، حيث يؤدي استخدام المواد الخام الروسية إلى تقليل الاعتماد على الواردات، ويضمن استقرار عملية الإنتاج.وأوضحت إيكاترينا سميرنوفا، رئيسة قسم السيارات في شركة "بوليبلاستيك": "عند اختيار مواد البوليمر للجزء الخارجي من السيارة الكهربائية، كان الشرط المهم هو التفاعل الصحيح للأجزاء البلاستيكية المطلية، لمجموعة المصد مع نظام مساعدة السائق المتقدم، والذي يستخدم في أتوم".إيران تكشف عن أسطول كهربائي متطور من سيارات الشرطة والحافلات الذكية... فيديو
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علوم
روسيا تطور نوعا من البلاستيك المحسن للسيارات الكهربائية
أعلن وزير حكومة موسكو، ورئيس قسم الاستثمار والسياسة الصناعية، أناتولي غاربوزوف، ابتكار شركة روسية، لمواد بلاستيكية بوليمرية مبتكرة، تعتمد على مادة البولي بروبيلين، لأول سيارة كهربائية روسية؛ وسيتم إنتاج المواد من العناصر الخام المحلية.
وقال غاربوزوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "إن مناخ الاستثمار المريح الذي تم إنشاؤه في المدينة، ومجموعة أدوات الدعم المتطورة يسمحان للمؤسسات الرأسمالية، ليس فقط بتوسيع طاقتها وزيادة حجم الإنتاج، ولكن أيضًا بتقديم منتجات جديدة إلى السوق، فضلاً عن المشاركة بنشاط في تطوير مواد عالية التقنية".
وأضاف: "واليوم، يتم استخدام هذه المواد في مختلف الصناعات، بما في ذلك صناعة السيارات، وهكذا، ابتكرت الشركة مواد بوليمر مبتكرة لأول سيارة كهربائية محلية الإنتاج بكميات كبيرة، والتي تتمتع بالصفات الاستهلاكية اللازمة للتشغيل الناجح للمركبة، وقد أتاح استخدامها ترجمة أفكار مصممي السيارات، للسيارة الكهربائية".
وستتمكن شركة موسكو "بوليبلاستيك"، من ضمان إنتاج المواد البلاستيكية دون انقطاع، حيث يؤدي استخدام المواد الخام الروسية إلى تقليل الاعتماد على الواردات، ويضمن استقرار عملية الإنتاج.
وتمت دراسة المواد البوليمرية التي تم تطويرها لأجزاء من مجموعة المصد للسيارة الكهربائية "أتوم"، بشكل منفصل.
وأوضحت إيكاترينا سميرنوفا، رئيسة قسم السيارات في شركة "بوليبلاستيك": "عند اختيار مواد البوليمر للجزء الخارجي من السيارة الكهربائية، كان الشرط المهم هو التفاعل الصحيح للأجزاء البلاستيكية المطلية، لمجموعة المصد مع نظام مساعدة السائق المتقدم، والذي يستخدم في أتوم".