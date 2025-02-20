https://sarabic.ae/20250220/إيران-تكشف-عن-أسطول-كهربائي-متطور-من-سيارات-الشرطة-والحافلات-الذكية-فيديو-1097982137.html
إيران تكشف عن أسطول كهربائي متطور من سيارات الشرطة والحافلات الذكية... فيديو
إيران تكشف عن أسطول كهربائي متطور من سيارات الشرطة والحافلات الذكية... فيديو
سبوتنيك عربي
حضر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، حفل تدشين أسطول كهربائي متطور من سيارات الشرطة والحافلات الذكية، في العاصمة طهران. 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T09:45+0000
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تضمن الحفل تدشين حزمة النقل الكهربائي التي تشتمل الترامواي، والحافلات، وسيارات الأجرة الكهربائية لأسطول النقل العام في العاصمة طهران.وحضر المراسم أيضا أمين العاصمة علي رضا زاكاني. ويتم في المراسم، توقيع عقد بدء عمليات الخطين 8 و9 لمترو أنفاق طهران.يذكر ان هذه الحزمة تم شراؤها من قبل أمانة طهران وبالتعاون مع الحكومة. وتفيد الإحصاءات المتوافرة أن طهران التي يعيش فيها نحو 15 مليون نسمة تشهد 20 مليون عملية تنقل يوميا. وقال مساعد أمين العاصمة لشؤون النقل والسير، محسن هرمزي، في الحفل أن هذه الحزمة تضم 189 حافلة كهربائية وأكثر من ألف و700 سيارة تكسي كهربائية، و 150 سيارة كهربائية لشرطة السير والمرور بطهران الكبرى، وكذلك خطين ترامواي بعجلات مطاطية.ترتيب تعرفة شحن السيارات الكهربائية في 3 دول عربية شاهد "النسخة المكسيكية" من سيارة "تيسلا" الشهيرة... فيديو
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, نادي الفيديو
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, نادي الفيديو
إيران تكشف عن أسطول كهربائي متطور من سيارات الشرطة والحافلات الذكية... فيديو
09:45 GMT 20.02.2025 (تم التحديث: 09:53 GMT 20.02.2025)
حضر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، حفل تدشين أسطول كهربائي متطور من سيارات الشرطة والحافلات الذكية، في العاصمة طهران.
تضمن الحفل تدشين حزمة النقل الكهربائي التي تشتمل الترامواي، والحافلات، وسيارات الأجرة الكهربائية لأسطول النقل العام في العاصمة طهران.
وحضر المراسم أيضا أمين العاصمة علي رضا زاكاني. ويتم في المراسم، توقيع عقد بدء عمليات الخطين 8 و9 لمترو أنفاق طهران.
يذكر ان هذه الحزمة تم شراؤها من قبل أمانة طهران
وبالتعاون مع الحكومة. وتفيد الإحصاءات المتوافرة أن طهران التي يعيش فيها نحو 15 مليون نسمة تشهد 20 مليون عملية تنقل يوميا.
وقال مساعد أمين العاصمة لشؤون النقل والسير، محسن هرمزي، في الحفل أن هذه الحزمة تضم 189 حافلة كهربائية وأكثر من ألف و700 سيارة تكسي كهربائية،
و 150 سيارة كهربائية لشرطة السير والمرور بطهران الكبرى، وكذلك خطين ترامواي بعجلات مطاطية.