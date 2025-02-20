إيران تكشف عن أسطول كهربائي متطور من سيارات الشرطة والحافلات الذكية... فيديو

عربي
صواريخ روسية دقيقة تستهدف منشآت الطاقة الداعمة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:28 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:38 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مساحة حرة
مفاوضات الرياض.. تقارب روسي أمريكي وسط قلق أوروبي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات ضرورة أمريكية روسية
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:03 GMT
23 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
غم مرور 6 عقود... التجارب النووية الفرنسية في الجزائر تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
13:03 GMT
1 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250220/إيران-تكشف-عن-أسطول-كهربائي-متطور-من-سيارات-الشرطة-والحافلات-الذكية-فيديو-1097982137.html
إيران تكشف عن أسطول كهربائي متطور من سيارات الشرطة والحافلات الذكية... فيديو
إيران تكشف عن أسطول كهربائي متطور من سيارات الشرطة والحافلات الذكية... فيديو
سبوتنيك عربي
حضر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، حفل تدشين أسطول كهربائي متطور من سيارات الشرطة والحافلات الذكية، في العاصمة طهران. 20.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-20T09:45+0000
2025-02-20T09:53+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101549/11/1015491164_0:146:3000:1834_1920x0_80_0_0_7b599c44679254b7a9a01bea3fe77154.jpg
تضمن الحفل تدشين حزمة النقل الكهربائي التي تشتمل الترامواي، والحافلات، وسيارات الأجرة الكهربائية لأسطول النقل العام في العاصمة طهران.وحضر المراسم أيضا أمين العاصمة علي رضا زاكاني. ويتم في المراسم، توقيع عقد بدء عمليات الخطين 8 و9 لمترو أنفاق طهران.يذكر ان هذه الحزمة تم شراؤها من قبل أمانة طهران وبالتعاون مع الحكومة. وتفيد الإحصاءات المتوافرة أن طهران التي يعيش فيها نحو 15 مليون نسمة تشهد 20 مليون عملية تنقل يوميا. وقال مساعد أمين العاصمة لشؤون النقل والسير، محسن هرمزي، في الحفل أن هذه الحزمة تضم 189 حافلة كهربائية وأكثر من ألف و700 سيارة تكسي كهربائية، و 150 سيارة كهربائية لشرطة السير والمرور بطهران الكبرى، وكذلك خطين ترامواي بعجلات مطاطية.ترتيب تعرفة شحن السيارات الكهربائية في 3 دول عربية شاهد "النسخة المكسيكية" من سيارة "تيسلا" الشهيرة... فيديو
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101549/11/1015491164_180:0:2820:1980_1920x0_80_0_0_44ae5dc42b188db6e4ed8f3d2da45524.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, نادي الفيديو
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, نادي الفيديو

إيران تكشف عن أسطول كهربائي متطور من سيارات الشرطة والحافلات الذكية... فيديو

09:45 GMT 20.02.2025 (تم التحديث: 09:53 GMT 20.02.2025)
© AFP 2023سيارات كهربائية
سيارات كهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2025
© AFP 2023
تابعنا عبر
حضر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، حفل تدشين أسطول كهربائي متطور من سيارات الشرطة والحافلات الذكية، في العاصمة طهران.
تضمن الحفل تدشين حزمة النقل الكهربائي التي تشتمل الترامواي، والحافلات، وسيارات الأجرة الكهربائية لأسطول النقل العام في العاصمة طهران.
وحضر المراسم أيضا أمين العاصمة علي رضا زاكاني. ويتم في المراسم، توقيع عقد بدء عمليات الخطين 8 و9 لمترو أنفاق طهران.
يذكر ان هذه الحزمة تم شراؤها من قبل أمانة طهران وبالتعاون مع الحكومة. وتفيد الإحصاءات المتوافرة أن طهران التي يعيش فيها نحو 15 مليون نسمة تشهد 20 مليون عملية تنقل يوميا.
وقال مساعد أمين العاصمة لشؤون النقل والسير، محسن هرمزي، في الحفل أن هذه الحزمة تضم 189 حافلة كهربائية وأكثر من ألف و700 سيارة تكسي كهربائية، و 150 سيارة كهربائية لشرطة السير والمرور بطهران الكبرى، وكذلك خطين ترامواي بعجلات مطاطية.
ترتيب تعرفة شحن السيارات الكهربائية في 3 دول عربية
شاهد "النسخة المكسيكية" من سيارة "تيسلا" الشهيرة... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала