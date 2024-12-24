https://sarabic.ae/20241224/شاهد-النسخة-المكسيكية-من-سيارة-تيسلا-الشهيرة-فيديو-1096128300.html
شاهد "النسخة المكسيكية" من سيارة "تيسلا" الشهيرة... فيديو
شاهد "النسخة المكسيكية" من سيارة "تيسلا" الشهيرة... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لرجل مكسيكي صنع نسخة من سيارة "تيسلا" الإلكترونية باستخدام مواد بسيطة ومتوفرة. 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T13:56+0000
2024-12-24T13:56+0000
2024-12-24T13:56+0000
مجتمع
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ويظهر في الفيديو الرجل وهو يقود السيارة في أحد الشوارع، ما أثار إعجاب الكثيرين وحصد تفاعلات واسعة بسبب دقته وحسه الإبداعي.وتقول شركة "تيسلا"، إنها تعمل على "تسريع تحول العالم إلى مصادر الطاقة المستدامة من خلال السيارات الكهربائية وحلول الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة المتكاملة للمنازل والشركات".في مشهد صادم... عجلة شاحنة تفاجئ ميكانيكا هنديا وتقذفه في الهواء... فيديوامرأة تدخل بسيارتها إلى محطة الحجز وتقف أمام المحاسب "وتتسبب بكارثة"... فيديو
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
شاهد "النسخة المكسيكية" من سيارة "تيسلا" الشهيرة... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لرجل مكسيكي صنع نسخة من سيارة "تيسلا" الإلكترونية باستخدام مواد بسيطة ومتوفرة.
ويظهر في الفيديو الرجل وهو يقود السيارة في أحد الشوارع، ما أثار إعجاب الكثيرين وحصد تفاعلات واسعة بسبب دقته وحسه الإبداعي.
وتقول شركة "تيسلا"، إنها تعمل على "تسريع تحول العالم إلى مصادر الطاقة المستدامة من خلال السيارات الكهربائية وحلول الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة المتكاملة للمنازل والشركات".