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https://sarabic.ae/20241223/في-مشهد-صادم-عجلة-شاحنة-تفاجئ-ميكانيكا-هنديا-وتقذفه-في-الهواء-فيديو-1096090933.html
في مشهد صادم... عجلة شاحنة تفاجئ ميكانيكا هنديا وتقذفه في الهواء... فيديو
في مشهد صادم... عجلة شاحنة تفاجئ ميكانيكا هنديا وتقذفه في الهواء... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا صادما للحظة انفجار عجلة شاحنة بوجه ميكانيكي في ولاية كارناتاكا الهندية. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T17:34+0000
2024-12-23T17:34+0000
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وتظهر اللقطات لحظة انفجار إطار سيارة بوجه عامل كان يصلح إطارًا مثقوبًا في حافلة مدرسية خاصة وكان يضخ الهواء في الإطار الكبير عندما انفجر بشكل غير متوقع.كما أظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، حافلة مدرسية متوقفة أمام المحل، بعد إصلاح أحد إطاراتها، وأدى الانفجار القوي إلى ارتفاع العامل عدة أقدام في الهواء، ما أدى إلى إصابته في يده، ونقله على الفور إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.
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في مشهد صادم... عجلة شاحنة تفاجئ ميكانيكا هنديا وتقذفه في الهواء... فيديو

17:34 GMT 23.12.2024
© Photo / Xعجلة شاحنة تفاجئ ميكانيكا هنديا وتقذفه في الهواء
عجلة شاحنة تفاجئ ميكانيكا هنديا وتقذفه في الهواء - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا صادما للحظة انفجار عجلة شاحنة بوجه ميكانيكي في ولاية كارناتاكا الهندية.
وتظهر اللقطات لحظة انفجار إطار سيارة بوجه عامل كان يصلح إطارًا مثقوبًا في حافلة مدرسية خاصة وكان يضخ الهواء في الإطار الكبير عندما انفجر بشكل غير متوقع.
كما أظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، حافلة مدرسية متوقفة أمام المحل، بعد إصلاح أحد إطاراتها، وأدى الانفجار القوي إلى ارتفاع العامل عدة أقدام في الهواء، ما أدى إلى إصابته في يده، ونقله على الفور إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.
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