https://sarabic.ae/20241223/في-مشهد-صادم-عجلة-شاحنة-تفاجئ-ميكانيكا-هنديا-وتقذفه-في-الهواء-فيديو-1096090933.html
في مشهد صادم... عجلة شاحنة تفاجئ ميكانيكا هنديا وتقذفه في الهواء... فيديو
في مشهد صادم... عجلة شاحنة تفاجئ ميكانيكا هنديا وتقذفه في الهواء... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا صادما للحظة انفجار عجلة شاحنة بوجه ميكانيكي في ولاية كارناتاكا الهندية. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T17:34+0000
2024-12-23T17:34+0000
2024-12-23T17:34+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/17/1096090746_223:0:1551:747_1920x0_80_0_0_137ce994ab9a2fe123e59422dbf72d68.png
وتظهر اللقطات لحظة انفجار إطار سيارة بوجه عامل كان يصلح إطارًا مثقوبًا في حافلة مدرسية خاصة وكان يضخ الهواء في الإطار الكبير عندما انفجر بشكل غير متوقع.كما أظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، حافلة مدرسية متوقفة أمام المحل، بعد إصلاح أحد إطاراتها، وأدى الانفجار القوي إلى ارتفاع العامل عدة أقدام في الهواء، ما أدى إلى إصابته في يده، ونقله على الفور إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/17/1096090746_389:0:1385:747_1920x0_80_0_0_7ab1c0f663daa1f7f53b7a2a85fed070.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
في مشهد صادم... عجلة شاحنة تفاجئ ميكانيكا هنديا وتقذفه في الهواء... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا صادما للحظة انفجار عجلة شاحنة بوجه ميكانيكي في ولاية كارناتاكا الهندية.
وتظهر اللقطات لحظة انفجار إطار سيارة بوجه عامل كان يصلح إطارًا مثقوبًا في حافلة مدرسية خاصة وكان يضخ الهواء في الإطار الكبير عندما انفجر بشكل غير متوقع.
كما أظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، حافلة مدرسية متوقفة أمام المحل، بعد إصلاح أحد إطاراتها، وأدى الانفجار القوي إلى ارتفاع العامل عدة أقدام في الهواء، ما أدى إلى إصابته في يده، ونقله على الفور إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.