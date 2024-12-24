https://sarabic.ae/20241224/امرأة-تدخل-بسيارتها-إلى-محطة-الحجز-وتقف-أمام-المحاسب-وتتسبب-بكارثة-فيديو-1096107923.html
امرأة تدخل بسيارتها إلى محطة الحجز وتقف أمام المحاسب "وتتسبب بكارثة"... فيديو
امرأة تدخل بسيارتها إلى محطة الحجز وتقف أمام المحاسب "وتتسبب بكارثة"... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا صادما للحظة فقدان سيدة السيطرة على سيارة كانت تقودها وتسببت بكارثة. 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T09:36+0000
2024-12-24T09:36+0000
2024-12-24T09:36+0000
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وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مشهد مفاجئ ومرعب في آن واحد، لامرأة فقدت السيطرة على سيارتها مقتحمة صالة في محطة للحافلات بولاية ماتو غروسو البرازيلية.وبحسب الشرطة، فقد أصيب رجل نتيجة الحادث.كما أظهر مقطع الفيديو، الذي التقطته كاميرات المراقبة، سيدة فقدت سيطرتها على مركبتها ودخلت محطة حافلات، مخترقة مكتب المحاسبة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار البرازيل , نادي الفيديو
أخبار البرازيل , نادي الفيديو
امرأة تدخل بسيارتها إلى محطة الحجز وتقف أمام المحاسب "وتتسبب بكارثة"... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا صادما للحظة فقدان سيدة السيطرة على سيارة كانت تقودها وتسببت بكارثة.
وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مشهد مفاجئ ومرعب في آن واحد، لامرأة فقدت السيطرة على سيارتها مقتحمة صالة في محطة للحافلات بولاية ماتو غروسو البرازيلية.
وبحسب الشرطة، فقد أصيب رجل نتيجة الحادث.
كما أظهر مقطع الفيديو، الذي التقطته كاميرات المراقبة، سيدة فقدت سيطرتها على مركبتها ودخلت محطة حافلات، مخترقة مكتب المحاسبة.