https://sarabic.ae/20250613/المغرب-يخطط-لصفقة-طائرات-ضخمة-رهان-ضخم-على-المونديال-1101617508.html

المغرب يخطط لصفقة طائرات ضخمة... رهان ضخم على المونديال

المغرب يخطط لصفقة طائرات ضخمة... رهان ضخم على المونديال

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن لقاء مرتقبا بين الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتوقع أن يعقبه توقيع عقد ضخم بين الخطوط الملكية المغربية الجوية... 13.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-13T07:11+0000

2025-06-13T07:11+0000

2025-06-13T07:11+0000

اقتصاد

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101350/88/1013508876_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_e72f56ab4398a84d1954a19fe1f76df3.jpg

وذكرت مصادر مطلعة، لوكالة بلومبيرغ الأمريكية، المتخصصة في الأنباء الاقتصادية، أن الخطوط الملكية المغربية "لارام" "تدرس شراء حوالي 12 طائرة من طراز بوينغ "787 دريملاينر" الخاصة بالرحلات الطويلة، وما يصل إلى 50 طائرة "بوينغ 737" الموجهة للرحلات القصيرة"، مُوازاة مع نظرها في “شراء حوالي 20 طائرة "إيرباص أيه 220" للرحلات الإقليمية”.وحسب المصدر، فحجوز شركة بوينغ قد تؤجل "إلى ما بعد اجتماع بين العاهل المغربي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مرحلة لاحقة”.السياحة و"كأس العالم"يرى عزيز برهمي، خبير في النقل والتدبير اللوجيستي، وأستاذ باحث بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن “الخطوط الملكية المغربية من خلال اشتغالها على توسيع أسطولها، تهدف إلى مضاعفة عدد الخطوط الجوية والرحلات التي تشغلها”، موضحا أن “هذا الأمر يندرج كذلك في سياق الاستعدادات الوطنية لتنظيم كأس العالم 2030”. كما أن السياحة المغربية تعرف نموا ملحوظا، وبالتالي فإنه من المهم دعم هذه الوتيرة التصاعدية لعدد السياح بالمملكة، بتقوية خدمات النقل الجوي”، مشددا على أن “هذا تصاعد هذا العدد يرتقب أن يضاعف الطلب على الرحلات الجوية خلال استضافة المونديال”.أفق أكبر من الحدث الموندياليأما سفيان بنان، الباحث في اللوجيستيات الدولية، فيعتقد أن "هذا العدد الكبير من الطائرات، موضوع الصفقة بين "لارام" و"بوينغ"، ليس موجها بأكمله لتلبية الطلب المغربي المتعلق باستضافة المونديال"، بل الرحلات العابرة للقارات.واستحضر رئيس معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بالمغرب أنه "منذ اندلاع الحرب الأوكرانية انقطعت الخطوط المباشرة بين موسكو وبقية العالم، وفي مقدمته أوروبا"، موضحا أن "الرابط الآن بين روسيا ودول أسيا وأمريكا الشمالية هو المغرب؛ وبالتالي من الضروري أن يمر المتوجهون إلى روسيا عبر الخطوط الملكية المغربية، وإلا فإنهم سيضطرون إلى التنقل إلى الإمارات أو إحدى دول الخليج الأخرى".دولة عربية تستورد أول شحنة غاز مسال في تاريخها

https://sarabic.ae/20250602/الوداد-المغربي-يقدم-عرضا-لشراء-نجم-الزمالك-1101230030.html

https://sarabic.ae/20250607/تحقيق-يكشف-عن-شبكة-لتهريب-الأموال-المغربية-للخارج-عبر-شركات-أجنبية--1101411304.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, العالم العربي