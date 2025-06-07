https://sarabic.ae/20250607/تحقيق-يكشف-عن-شبكة-لتهريب-الأموال-المغربية-للخارج-عبر-شركات-أجنبية--1101411304.html

تحقيق يكشف عن "شبكة" لتهريب الأموال المغربية للخارج عبر "شركات أجنبية"

تحقيق يكشف عن "شبكة" لتهريب الأموال المغربية للخارج عبر "شركات أجنبية"

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام مغربية عن "شبكة" منظمة لتهريب الأموال إلى الخارج عن طريق عمليات استيراد وتصدير منجزة تحت اسم شركات أجنبية متواجدة في البلاد، أغلبها من جنسيات... 07.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-07T08:03+0000

2025-06-07T08:03+0000

2025-06-07T08:03+0000

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اقتصاد

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وبحسب صحيفة "هسبريس" المغربية، بدأت عناصر المراقبة التابعة لمكتب الصرف بتتبع خيوط شبكة منظمة لتهريب أموال إلى الخارج، وبحسب المصادر، فقد توصل "دركي الصرف" إلى إخباريات حملت معلومات دقيقة حول استغلال "مستثمرين" أجانب من قبل أفراد الشبكة.وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن "المراقبين توقفوا، في تحرياتهم الجارية، عند تركز أنشطة الشركات المستغلة في تهريب الأموال بين طنجة والدار البيضاء والجديدة وتخصصها في الاستيراد والتصدير والنسيج والألبسة أساسًا"، وأكدت أن "الأبحاث مكّنت من تحديد هوية الشركات ومسيريها الأجانب، وذلك بتنسيق وثيق مع المصالح المختصة في الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب".وقامت مصالح المراقبة، بفتح قنوات تبادل للمعلومات والبيانات مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في سياق تجميع المعطيات حول هذه الشركات الأجنبية، ومع المتعاملين معها في الخارج، "وتحديد ارتباطاتهم فيما يتعلق بتحويل مسار الأموال المهربة في إطار عمليات تجارية إلى حسابات بنكية في دول أخرى"، بهدف التأكد من شبهة تبييض الأموال.

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