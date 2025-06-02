الوداد المغربي يقدم عرضا لشراء نجم الزمالك

عربي
أردوغان: اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول رائع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:17 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
10:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حماس تسلم ردها على مقترح ويتكوف، وإسرائيل تعتبره رفضا من الحركة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
جذور العدوانية الغربية ضد روسيا والهوية الجيوسياسية الاوراسية
12:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
32 د
بلا قيود
خبير: إذا دخل ملف التفاوض في مأزق بسبب أوكرانيا حينها سيكون مصير أوكرانيا التقسيم
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تعيد الاكتشافات النفطية الجديدة تموضع سوريا على خارطة الطاقة العالمية
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250602/الوداد-المغربي-يقدم-عرضا-لشراء-نجم-الزمالك-1101230030.html
الوداد المغربي يقدم عرضا لشراء نجم الزمالك
الوداد المغربي يقدم عرضا لشراء نجم الزمالك
سبوتنيك عربي
تقدم نادي الوداد البيضاوي المغربي بعرض رسمي للتعاقد مع أحد نجوم نادي الزمالك المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 02.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-02T14:42+0000
2025-06-02T14:42+0000
مجتمع
أخبار الزمالك اليوم
رياضة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103711/47/1037114764_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_e47751261ea9ef418712a61a56e8265d.jpg
وأكد الموقع الإلكتروني "في الجول"، مساء اليوم الاثنين، أن الزمالك المصري تلقى عرضا من نظيره الوداد المغربي لضم صلاح مصدق، نجم دفاع الفريق.وأوضح أن الوداد يسعى لاستعارة اللاعب لمدة موسم واحد، مع إدراج بند يتيح له شراء عقده بشكل نهائي بنهاية فترة الإعارة، وأن القيمة المالية للإعارة المقترحة تبلغ حوالي 500 ألف دولار، فيما يعكس جدية النادي المغربي في ضم المدافع الشاب.ويشار إلى أن عقد صلاح الدين مصدق مع الزمالك يمتد لثلاثة مواسم إضافية، مما يمنح إدارة النادي المصري زمام القرار بشأن مصير اللاعب، مع التأكيد على أنه انضم إلى الزمالك في يناير/كانون الثاني 2025، قادما من نادي نهضة الزمامرة.وضم الزمالك المصري صلاح مصدق، مقابل 300 ألف دولار لمدة 3 مواسم ونصف، حيث خاض المدافع المغربي البالغ من العمر 27 عاما، 8 مباريات في الدوري، و3 في الكأس، ومباراة في الكونفدرالية الأفريقية.ولعب المدافع المغربي هذا الموسم قبل الانضمام للزمالك 17 مباراة وسجل هدفين، ليكون إجمالي مبارياته موسم 2024 - 2025، 29 مباراة، مع الإشارة إلى أن صلاح مصدق يحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية.ويأتي هذا في وقت يستعد الزمالك لمواجهة غريمه بيراميدز يوم 5 يونيو/حزيران المقبل، في نهائي كأس مصر، وهي البطولة الأخيرة المتبقية للفريق الأبيض هذا الموسم.وكان الزمالك قد احتل المركز الثالث في جدول الدوري المصري، بينما خرج من دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.
https://sarabic.ae/20250209/مصر-تأييد-الحكم-على-لاعب-الزمالك-أحمد-فتوح-بتهمة-تعاطي-المخدرات-1097616032.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103711/47/1037114764_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_6f4f9981d4c297f89487f187e8993b2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الزمالك اليوم, رياضة, الأخبار
أخبار الزمالك اليوم, رياضة, الأخبار

الوداد المغربي يقدم عرضا لشراء نجم الزمالك

14:42 GMT 02.06.2025
© AP Photo / Ahmed Gamilجمهور فريق الزمالك المصري
جمهور فريق الزمالك المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
© AP Photo / Ahmed Gamil
تابعنا عبر
تقدم نادي الوداد البيضاوي المغربي بعرض رسمي للتعاقد مع أحد نجوم نادي الزمالك المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكد الموقع الإلكتروني "في الجول"، مساء اليوم الاثنين، أن الزمالك المصري تلقى عرضا من نظيره الوداد المغربي لضم صلاح مصدق، نجم دفاع الفريق.
لاعب الزمالك المصري أحمد فتوح - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
مجتمع
مصر... تأييد الحكم على لاعب الزمالك أحمد فتوح بتهمة تعاطي المخدرات
9 فبراير, 15:55 GMT
وأوضح أن الوداد يسعى لاستعارة اللاعب لمدة موسم واحد، مع إدراج بند يتيح له شراء عقده بشكل نهائي بنهاية فترة الإعارة، وأن القيمة المالية للإعارة المقترحة تبلغ حوالي 500 ألف دولار، فيما يعكس جدية النادي المغربي في ضم المدافع الشاب.
ويشار إلى أن عقد صلاح الدين مصدق مع الزمالك يمتد لثلاثة مواسم إضافية، مما يمنح إدارة النادي المصري زمام القرار بشأن مصير اللاعب، مع التأكيد على أنه انضم إلى الزمالك في يناير/كانون الثاني 2025، قادما من نادي نهضة الزمامرة.
وضم الزمالك المصري صلاح مصدق، مقابل 300 ألف دولار لمدة 3 مواسم ونصف، حيث خاض المدافع المغربي البالغ من العمر 27 عاما، 8 مباريات في الدوري، و3 في الكأس، ومباراة في الكونفدرالية الأفريقية.
ولعب المدافع المغربي هذا الموسم قبل الانضمام للزمالك 17 مباراة وسجل هدفين، ليكون إجمالي مبارياته موسم 2024 - 2025، 29 مباراة، مع الإشارة إلى أن صلاح مصدق يحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية.
ويأتي هذا في وقت يستعد الزمالك لمواجهة غريمه بيراميدز يوم 5 يونيو/حزيران المقبل، في نهائي كأس مصر، وهي البطولة الأخيرة المتبقية للفريق الأبيض هذا الموسم.
وكان الزمالك قد احتل المركز الثالث في جدول الدوري المصري، بينما خرج من دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала