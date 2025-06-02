https://sarabic.ae/20250602/الوداد-المغربي-يقدم-عرضا-لشراء-نجم-الزمالك-1101230030.html

الوداد المغربي يقدم عرضا لشراء نجم الزمالك

الوداد المغربي يقدم عرضا لشراء نجم الزمالك

سبوتنيك عربي

تقدم نادي الوداد البيضاوي المغربي بعرض رسمي للتعاقد مع أحد نجوم نادي الزمالك المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 02.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-02T14:42+0000

2025-06-02T14:42+0000

2025-06-02T14:42+0000

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وأكد الموقع الإلكتروني "في الجول"، مساء اليوم الاثنين، أن الزمالك المصري تلقى عرضا من نظيره الوداد المغربي لضم صلاح مصدق، نجم دفاع الفريق.وأوضح أن الوداد يسعى لاستعارة اللاعب لمدة موسم واحد، مع إدراج بند يتيح له شراء عقده بشكل نهائي بنهاية فترة الإعارة، وأن القيمة المالية للإعارة المقترحة تبلغ حوالي 500 ألف دولار، فيما يعكس جدية النادي المغربي في ضم المدافع الشاب.ويشار إلى أن عقد صلاح الدين مصدق مع الزمالك يمتد لثلاثة مواسم إضافية، مما يمنح إدارة النادي المصري زمام القرار بشأن مصير اللاعب، مع التأكيد على أنه انضم إلى الزمالك في يناير/كانون الثاني 2025، قادما من نادي نهضة الزمامرة.وضم الزمالك المصري صلاح مصدق، مقابل 300 ألف دولار لمدة 3 مواسم ونصف، حيث خاض المدافع المغربي البالغ من العمر 27 عاما، 8 مباريات في الدوري، و3 في الكأس، ومباراة في الكونفدرالية الأفريقية.ولعب المدافع المغربي هذا الموسم قبل الانضمام للزمالك 17 مباراة وسجل هدفين، ليكون إجمالي مبارياته موسم 2024 - 2025، 29 مباراة، مع الإشارة إلى أن صلاح مصدق يحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية.ويأتي هذا في وقت يستعد الزمالك لمواجهة غريمه بيراميدز يوم 5 يونيو/حزيران المقبل، في نهائي كأس مصر، وهي البطولة الأخيرة المتبقية للفريق الأبيض هذا الموسم.وكان الزمالك قد احتل المركز الثالث في جدول الدوري المصري، بينما خرج من دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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