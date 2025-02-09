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https://sarabic.ae/20250209/مصر-تأييد-الحكم-على-لاعب-الزمالك-أحمد-فتوح-بتهمة-تعاطي-المخدرات-1097616032.html
مصر... تأييد الحكم على لاعب الزمالك أحمد فتوح بتهمة تعاطي المخدرات
مصر... تأييد الحكم على لاعب الزمالك أحمد فتوح بتهمة تعاطي المخدرات
سبوتنيك عربي
أيدت محكمة استئناف مدينة مرسي مطروح في مصر، الحكم الصادر على لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد فتوح، بتعاطيه المخدرات "الحشيش"، وألزمته بدفع... 09.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-09T15:55+0000
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وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن "المحكمة قبلت الإستئناف المقدم من دفاع اللاعب أحمد فتوح، شكلا ورفضته موضوعا، وأيدت الحكم بحبسه لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاثة سنوات، وتغريمه مبلغاً قدره عشرين ألف جنيها مصرياً".وطالبت هيئة الدفاع عن اللاعب، خلال جلسة الاستئناف أمام محكمة جنايات مستأنف مدينة مطروح، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالبراءة للمتهم. ورأت عدم كفاية النتيجة التي انتهى إليها تقرير المستشفى وتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بقطاع الطب الشرعي.إلا أن هيئة المحكمة، لم تأخذ بكل هذه الدفوع وقررت تأييد الحكم الصادر ضد أحمد فتوح من محكمة الجنايات.يذكر أن محكمة جنايات مدينة مرسى مطروح كان حكمت بتاريخ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، على أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك بالحبس سنة، مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلغاء رخصة القيادة وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وإثبات ترك الدعوى المدنية.جاء ذلك بالتهمة الموجهة إلى اللاعب المتهم بقتل أحمد الشبكي 55 سنة، بمدينة العلمين الجديدة، بسبب قيادته لسيارته بسرعة تتجاوز ال 120 كيلو في الساعة، وهو تحت تأثير المخدرات في فجر يوم 14 أغسطس الماضي.
https://sarabic.ae/20241116/القضاء-المصري-يصدر-حكمه-لإغلاق-قضية-لاعب-الزمالك-أحمد-فتوح-1094861333.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الزمالك اليوم, رياضة, منوعات

مصر... تأييد الحكم على لاعب الزمالك أحمد فتوح بتهمة تعاطي المخدرات

15:55 GMT 09.02.2025
© Getty Images / NurPhotoلاعب الزمالك المصري أحمد فتوح
لاعب الزمالك المصري أحمد فتوح - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2025
© Getty Images / NurPhoto
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أيدت محكمة استئناف مدينة مرسي مطروح في مصر، الحكم الصادر على لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد فتوح، بتعاطيه المخدرات "الحشيش"، وألزمته بدفع المصاريف الجنائية.
وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن "المحكمة قبلت الإستئناف المقدم من دفاع اللاعب أحمد فتوح، شكلا ورفضته موضوعا، وأيدت الحكم بحبسه لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاثة سنوات، وتغريمه مبلغاً قدره عشرين ألف جنيها مصرياً".
وطالبت هيئة الدفاع عن اللاعب، خلال جلسة الاستئناف أمام محكمة جنايات مستأنف مدينة مطروح، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالبراءة للمتهم. ورأت عدم كفاية النتيجة التي انتهى إليها تقرير المستشفى وتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بقطاع الطب الشرعي.
أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
مجتمع
القضاء المصري يصدر حكمه لإغلاق قضية لاعب الزمالك أحمد فتوح
16 نوفمبر 2024, 14:00 GMT
إلا أن هيئة المحكمة، لم تأخذ بكل هذه الدفوع وقررت تأييد الحكم الصادر ضد أحمد فتوح من محكمة الجنايات.
يذكر أن محكمة جنايات مدينة مرسى مطروح كان حكمت بتاريخ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، على أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك بالحبس سنة، مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلغاء رخصة القيادة وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وإثبات ترك الدعوى المدنية.
جاء ذلك بالتهمة الموجهة إلى اللاعب المتهم بقتل أحمد الشبكي 55 سنة، بمدينة العلمين الجديدة، بسبب قيادته لسيارته بسرعة تتجاوز ال 120 كيلو في الساعة، وهو تحت تأثير المخدرات في فجر يوم 14 أغسطس الماضي.
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