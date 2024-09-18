أحمد فتوح يعلق بكلمات مؤثرة بعد الإفراج عنه ويوجه طلبا لأسرة القتيل

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انفجارات جديدة لأجهزة التخاطب اللاسلكية "بوفينغ" في عدد من المناطق اللبنانية... صور وفيديو
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150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
11:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
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خبير: شويغو في دمشق لمناقشة ملفات أمنية ضخمة لعدم جر المنطقة لحرب إقليمية
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:28 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
11:24 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
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13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
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لقاء سبوتنيك
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17:03 GMT
59 د
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https://sarabic.ae/20240918/أحمد-فتوح-يعلق-بكلمات-مؤثرة-بعد-الإفراج-عنه-ويوجه-طلبا-لأسرة-القتيل-1092860879.html
أحمد فتوح يعلق بكلمات مؤثرة بعد الإفراج عنه ويوجه طلبا لأسرة القتيل
أحمد فتوح يعلق بكلمات مؤثرة بعد الإفراج عنه ويوجه طلبا لأسرة القتيل
سبوتنيك عربي
علق لاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري، أحمد فتوح، اليوم الأربعاء، بكلمات مؤثرة بعد الإفراج عنه بكفالة 50 ألف جنية. 18.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-18T14:26+0000
2024-09-18T14:26+0000
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وأعرب فتوح عن حزنه بعد سجنه بتهمة "تعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ"، فور ثبوت قيادته للسيارة تحت تأثير المخدر ودهسه لمواطن مصري، أمام قسم شرطة العلمين في الساحل الشمالي في مدينة مطروح المصرية.وذكر أحمد فتوح عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، أنه يتقدم بالعزاء لأسرة المرحوم السيد أحمد الشبكي (الذي تُوفي في حادثة الدهس)، متمنيا من تلك الأسرى "السماح لي بزيارتهم، لتقديم واجب العزاء لعله يزيح ما أحمل في صدري من هموم وحزن، وخاصة أن ما حدث سيظل عالقاً في عقلي وقلبي حتى آخر نفس في صدري".ويشار إلى أن محكمة جنايات مطروح قد قررت، يوم الاثنين الماضي، إخلاء سبيل نجم نادي الزمالك المصري بكفالة 50 ألف جنيه، وتأجيل القضية إلى 22 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على أن يحضر الجلسات المقبلة في المحكمة لمناقشة الشهود.ويعود سبب القضية إلى حادث دهس وقع، في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث صدمت سيارة لاعب الزمالك، التي كان يقودها، مواطنا مصريا من مدينة الإسكندرية، ما أدى إلى وفاته على الفور، وأثبتت التحقيقات أن "اللاعب كان يقود سيارته بسرعة جنونية وتحت تأثير المواد المخدرة".وبعدها تم إلقاء القبض على اللاعب أحمد فتوح، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه، فيما أحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات مرسي مطروح، لمواجهة التهم الموجهة إليه فور انتهاء التحقيقات.وتشهد جلسة اليوم تطورات مهمة في هذه القضية، حيث يتوقع أن يستمع رئيس محكمة جنايات مرسي مطروح، إلى أقوال الشهود والخبراء، بالإضافة إلى مرافعات دفاع المتهم.
https://sarabic.ae/20240916/إخلاء-سبيل-لاعب-الزمالك-أحمد-فتوح-بكفالة-50-ألف-جنيه-1092786668.html
https://sarabic.ae/20240916/تطورات-قضية-لاعب-الزمالك-أحمد-فتوح-تحمل-تفاصيل-صادمة-للجماهير-1092778157.html
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منوعات, رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الزمالك اليوم, أهداف الزمالك اليوم
منوعات, رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الزمالك اليوم, أهداف الزمالك اليوم

أحمد فتوح يعلق بكلمات مؤثرة بعد الإفراج عنه ويوجه طلبا لأسرة القتيل

14:26 GMT 18.09.2024
© Photo / fatoh oficial page/facebook أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري
أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
© Photo / fatoh oficial page/facebook
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علق لاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري، أحمد فتوح، اليوم الأربعاء، بكلمات مؤثرة بعد الإفراج عنه بكفالة 50 ألف جنية.
وأعرب فتوح عن حزنه بعد سجنه بتهمة "تعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ"، فور ثبوت قيادته للسيارة تحت تأثير المخدر ودهسه لمواطن مصري، أمام قسم شرطة العلمين في الساحل الشمالي في مدينة مطروح المصرية.
جمهور فريق الزمالك المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
مجتمع
إخلاء سبيل لاعب الزمالك أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه
16 سبتمبر, 14:38 GMT
وذكر أحمد فتوح عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، أنه يتقدم بالعزاء لأسرة المرحوم السيد أحمد الشبكي (الذي تُوفي في حادثة الدهس)، متمنيا من تلك الأسرى "السماح لي بزيارتهم، لتقديم واجب العزاء لعله يزيح ما أحمل في صدري من هموم وحزن، وخاصة أن ما حدث سيظل عالقاً في عقلي وقلبي حتى آخر نفس في صدري".
ويشار إلى أن محكمة جنايات مطروح قد قررت، يوم الاثنين الماضي، إخلاء سبيل نجم نادي الزمالك المصري بكفالة 50 ألف جنيه، وتأجيل القضية إلى 22 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على أن يحضر الجلسات المقبلة في المحكمة لمناقشة الشهود.
ويعود سبب القضية إلى حادث دهس وقع، في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث صدمت سيارة لاعب الزمالك، التي كان يقودها، مواطنا مصريا من مدينة الإسكندرية، ما أدى إلى وفاته على الفور، وأثبتت التحقيقات أن "اللاعب كان يقود سيارته بسرعة جنونية وتحت تأثير المواد المخدرة".
An Egyptian traffic policeman manages the traffic in front of the Supreme Constitutional Court in Cairo, Egypt - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
مجتمع
تطورات قضية لاعب الزمالك أحمد فتوح تحمل تفاصيل صادمة للجماهير
16 سبتمبر, 12:50 GMT
وبعدها تم إلقاء القبض على اللاعب أحمد فتوح، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه، فيما أحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات مرسي مطروح، لمواجهة التهم الموجهة إليه فور انتهاء التحقيقات.
وتشهد جلسة اليوم تطورات مهمة في هذه القضية، حيث يتوقع أن يستمع رئيس محكمة جنايات مرسي مطروح، إلى أقوال الشهود والخبراء، بالإضافة إلى مرافعات دفاع المتهم.
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