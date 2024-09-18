https://sarabic.ae/20240918/أحمد-فتوح-يعلق-بكلمات-مؤثرة-بعد-الإفراج-عنه-ويوجه-طلبا-لأسرة-القتيل-1092860879.html

أحمد فتوح يعلق بكلمات مؤثرة بعد الإفراج عنه ويوجه طلبا لأسرة القتيل

أحمد فتوح يعلق بكلمات مؤثرة بعد الإفراج عنه ويوجه طلبا لأسرة القتيل

سبوتنيك عربي

علق لاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري، أحمد فتوح، اليوم الأربعاء، بكلمات مؤثرة بعد الإفراج عنه بكفالة 50 ألف جنية. 18.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-18T14:26+0000

2024-09-18T14:26+0000

2024-09-18T14:26+0000

مجتمع

منوعات

رياضة

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار الزمالك اليوم

أهداف الزمالك اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/12/1092860438_0:26:720:431_1920x0_80_0_0_218a26f0a7fe7fd8f1136fdffeb7ee0c.jpg

وأعرب فتوح عن حزنه بعد سجنه بتهمة "تعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ"، فور ثبوت قيادته للسيارة تحت تأثير المخدر ودهسه لمواطن مصري، أمام قسم شرطة العلمين في الساحل الشمالي في مدينة مطروح المصرية.وذكر أحمد فتوح عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، أنه يتقدم بالعزاء لأسرة المرحوم السيد أحمد الشبكي (الذي تُوفي في حادثة الدهس)، متمنيا من تلك الأسرى "السماح لي بزيارتهم، لتقديم واجب العزاء لعله يزيح ما أحمل في صدري من هموم وحزن، وخاصة أن ما حدث سيظل عالقاً في عقلي وقلبي حتى آخر نفس في صدري".ويشار إلى أن محكمة جنايات مطروح قد قررت، يوم الاثنين الماضي، إخلاء سبيل نجم نادي الزمالك المصري بكفالة 50 ألف جنيه، وتأجيل القضية إلى 22 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على أن يحضر الجلسات المقبلة في المحكمة لمناقشة الشهود.ويعود سبب القضية إلى حادث دهس وقع، في وقت سابق من الشهر الماضي، حيث صدمت سيارة لاعب الزمالك، التي كان يقودها، مواطنا مصريا من مدينة الإسكندرية، ما أدى إلى وفاته على الفور، وأثبتت التحقيقات أن "اللاعب كان يقود سيارته بسرعة جنونية وتحت تأثير المواد المخدرة".وبعدها تم إلقاء القبض على اللاعب أحمد فتوح، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه، فيما أحالته النيابة العامة إلى محكمة جنايات مرسي مطروح، لمواجهة التهم الموجهة إليه فور انتهاء التحقيقات.وتشهد جلسة اليوم تطورات مهمة في هذه القضية، حيث يتوقع أن يستمع رئيس محكمة جنايات مرسي مطروح، إلى أقوال الشهود والخبراء، بالإضافة إلى مرافعات دفاع المتهم.

https://sarabic.ae/20240916/إخلاء-سبيل-لاعب-الزمالك-أحمد-فتوح-بكفالة-50-ألف-جنيه-1092786668.html

https://sarabic.ae/20240916/تطورات-قضية-لاعب-الزمالك-أحمد-فتوح-تحمل-تفاصيل-صادمة-للجماهير-1092778157.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الزمالك اليوم, أهداف الزمالك اليوم