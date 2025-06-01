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الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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شؤون عسكرية
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
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عالم سبوتنيك
نيبينزيا: روسيا قادرة على تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا سلما أو عن طريق الوسائل العسكرية
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ملفات ساخنة
دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
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29 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
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لبنان والعالم
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لبنان والعالم
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
09:03 GMT
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هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
10:31 GMT
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ملفات ساخنة
دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
11:31 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
12:31 GMT
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https://sarabic.ae/20250601/بيراميدز-المصري-بطلا-لدوري-أبطال-أفريقيا-للمرة-الأولى-في-تاريخه-1101197493.html
بيراميدز المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه
بيراميدز المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه
سبوتنيك عربي
فاز نادي بيراميدز المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على نادي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت... 01.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-01T19:34+0000
2025-06-01T19:34+0000
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افتتح فيستون كالالا مايلي التسجيل لبيراميدز في الدقيقة 23، بينما أضاف أحمد سامي الهدف الثاني في الدقيقة 56، فيما قلص صنداونز الفارق في الدقيقة 75، لتنتهي المباراة بنتيجة 2- 1 لصالح الفريق المصري.جاءت المباراة في إطار ذهاب نهائي البطولة، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب صن داونز، مما منح بيراميدز أفضلية نسبية في السباق نحو اللقب.وبهذا الإنجاز، أصبح بيراميدز رابع نادٍ مصري يُتوَّج بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الأهلي والزمالك والإسماعيلي، ليكتب اسمه في سجلات الكرة الأفريقية.وكان بيراميدز يحتاج إما للفوز بأي نتيجة، أو التعادل السلبي، أو التعادل الإيجابي بهدف واحد واللجوء إلى ركلات الترجيح، لضمان التتويج باللقب القاري.وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تدشين نسخة جديدة من كأس دوري أبطال أفريقيا، فيما وصفه بـ "الخطوة المفصلية" نحو مستقبل أكثر تطورا لكرة القدم في القارة.جاء ذلك خلال حفل أقيم في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا داخل مقر الشركة الراعية للبطولة القارية، حسبما ذكر الاتحاد على صفحته الرسمية على موقع "إكس".وشهد الحدث حضور نخبة من أساطير كرة القدم الأفريقية وأبرزهم الجنوب أفريقي لوكاس راديبي، وتيكو موديسي، وسيفيوي تشابالالا، إلى جانب عدد من النجوم السابقين في القارة السمراء، ما أضفى على المناسبة أجواء احتفالية تؤكد عمق تاريخ المسابقة وتأثيرها في الكرة الأفريقية.
https://sarabic.ae/20250528/الأهلي-المصري-يتوج-بلقب-الدوري-للمرة-الـ45-بعد-سداسية-تاريخية-1101074257.html
https://sarabic.ae/20250531/في-بيان-رسمي-الزمالك-يرفض-4-حكام-لمباراته-أمام-بيراميدز-في-نهائي-كأس-مصر-1101172769.html
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منوعات, رياضة, أخبار كرة القدم
منوعات, رياضة, أخبار كرة القدم

بيراميدز المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه

19:34 GMT 01.06.2025
© Getty Images / Ahmad Hasaballahفريق بيراميدز المصري في مواجهة صنداونز الجنوب أفريقي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا
فريق بيراميدز المصري في مواجهة صنداونز الجنوب أفريقي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2025
© Getty Images / Ahmad Hasaballah
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فاز نادي بيراميدز المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على نادي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي.
افتتح فيستون كالالا مايلي التسجيل لبيراميدز في الدقيقة 23، بينما أضاف أحمد سامي الهدف الثاني في الدقيقة 56، فيما قلص صنداونز الفارق في الدقيقة 75، لتنتهي المباراة بنتيجة 2- 1 لصالح الفريق المصري.
جاءت المباراة في إطار ذهاب نهائي البطولة، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب صن داونز، مما منح بيراميدز أفضلية نسبية في السباق نحو اللقب.
وسام أبو علي لاعب الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2025
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الأهلي المصري يتوج بلقب الدوري للمرة الـ45 بعد سداسية تاريخية
28 مايو, 19:32 GMT
وبهذا الإنجاز، أصبح بيراميدز رابع نادٍ مصري يُتوَّج بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الأهلي والزمالك والإسماعيلي، ليكتب اسمه في سجلات الكرة الأفريقية.
وكان بيراميدز يحتاج إما للفوز بأي نتيجة، أو التعادل السلبي، أو التعادل الإيجابي بهدف واحد واللجوء إلى ركلات الترجيح، لضمان التتويج باللقب القاري.
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تدشين نسخة جديدة من كأس دوري أبطال أفريقيا، فيما وصفه بـ "الخطوة المفصلية" نحو مستقبل أكثر تطورا لكرة القدم في القارة.
جماهير نادي الزمالك المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
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في بيان رسمي.. الزمالك يرفض 4 حكام لمباراته أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر
أمس, 18:18 GMT
جاء ذلك خلال حفل أقيم في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا داخل مقر الشركة الراعية للبطولة القارية، حسبما ذكر الاتحاد على صفحته الرسمية على موقع "إكس".
وشهد الحدث حضور نخبة من أساطير كرة القدم الأفريقية وأبرزهم الجنوب أفريقي لوكاس راديبي، وتيكو موديسي، وسيفيوي تشابالالا، إلى جانب عدد من النجوم السابقين في القارة السمراء، ما أضفى على المناسبة أجواء احتفالية تؤكد عمق تاريخ المسابقة وتأثيرها في الكرة الأفريقية.
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