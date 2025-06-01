https://sarabic.ae/20250601/بيراميدز-المصري-بطلا-لدوري-أبطال-أفريقيا-للمرة-الأولى-في-تاريخه-1101197493.html

بيراميدز المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه

بيراميدز المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه

سبوتنيك عربي

فاز نادي بيراميدز المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على نادي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت... 01.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-01T19:34+0000

2025-06-01T19:34+0000

2025-06-01T19:34+0000

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افتتح فيستون كالالا مايلي التسجيل لبيراميدز في الدقيقة 23، بينما أضاف أحمد سامي الهدف الثاني في الدقيقة 56، فيما قلص صنداونز الفارق في الدقيقة 75، لتنتهي المباراة بنتيجة 2- 1 لصالح الفريق المصري.جاءت المباراة في إطار ذهاب نهائي البطولة، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب صن داونز، مما منح بيراميدز أفضلية نسبية في السباق نحو اللقب.وبهذا الإنجاز، أصبح بيراميدز رابع نادٍ مصري يُتوَّج بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الأهلي والزمالك والإسماعيلي، ليكتب اسمه في سجلات الكرة الأفريقية.وكان بيراميدز يحتاج إما للفوز بأي نتيجة، أو التعادل السلبي، أو التعادل الإيجابي بهدف واحد واللجوء إلى ركلات الترجيح، لضمان التتويج باللقب القاري.وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تدشين نسخة جديدة من كأس دوري أبطال أفريقيا، فيما وصفه بـ "الخطوة المفصلية" نحو مستقبل أكثر تطورا لكرة القدم في القارة.جاء ذلك خلال حفل أقيم في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا داخل مقر الشركة الراعية للبطولة القارية، حسبما ذكر الاتحاد على صفحته الرسمية على موقع "إكس".وشهد الحدث حضور نخبة من أساطير كرة القدم الأفريقية وأبرزهم الجنوب أفريقي لوكاس راديبي، وتيكو موديسي، وسيفيوي تشابالالا، إلى جانب عدد من النجوم السابقين في القارة السمراء، ما أضفى على المناسبة أجواء احتفالية تؤكد عمق تاريخ المسابقة وتأثيرها في الكرة الأفريقية.

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