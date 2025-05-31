https://sarabic.ae/20250531/في-بيان-رسمي-الزمالك-يرفض-4-حكام-لمباراته-أمام-بيراميدز-في-نهائي-كأس-مصر-1101172769.html
في بيان رسمي.. الزمالك يرفض 4 حكام لمباراته أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر
في بيان رسمي.. الزمالك يرفض 4 حكام لمباراته أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر
سبوتنيك عربي
أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك المصري خطابا رسميا إلى اتحاد بلاده لكرة القدم، اليوم السبت، يعلن خلاله رفضه التام لتعيين 4 حكام لإدارة مباراة الفريق المقبلة أمام... 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T18:18+0000
2025-05-31T18:18+0000
2025-05-31T18:18+0000
مجتمع
أخبار الزمالك اليوم
الأخبار
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1d/1094275410_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9f3a3ff0a2ba6e8749875fbdcabb615d.jpg
ونشر الزمالك بيانا رسميا على موقعه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم السبت، أوضح من خلاله رفضه التام لـ 4 حكام مصريين لإدارة مباراة بيراميدز، وهم "أمين عمر، ومحمود البنا، ومحمد الصباحي، وطارق مجدي".وأكد البيان أن الزمالك المصري "تضرر بشكل واضح من أخطاء هؤلاء الحكام طوال الموسم الحالي، وسبق أن اشتكى النادي من تكرار هذه الأخطاء".وشدد النادي على أنه "رغم حرص النادي على دعم منظومة التحكيم والعمل على تطويرها بشكل مستمر، إلا أن الزمالك يجد نفسه مضطرا للمطالبة بعدم إسناد نهائي الكأس للحكام المذكورة أسماؤهم لأنهم لم يوفروا للنادي العدالة في مباريات الموسم الحالي".ويشار إلى أن الفريق قد طالب بالموافقة على حضور الجماهير بالسعة الكاملة في مباراته أمام بيراميدز.فيما يلتقي الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، مساء الخميس المقبل، الخامس من يونيو/حزيران المقبل، على أرضية استاد القاهرة الدولي.ومن جانبها نقلت صحيفة "المصري اليوم"، عن مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري، أن الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، استقر على تعيين محمد معروف حكما لمواجهة الزمالك وبيراميدز نهائي الكأس.
https://sarabic.ae/20250209/مصر-تأييد-الحكم-على-لاعب-الزمالك-أحمد-فتوح-بتهمة-تعاطي-المخدرات-1097616032.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1d/1094275410_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c5421b6ed30b060e986882a3c6211e38.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الزمالك اليوم, الأخبار, رياضة
أخبار الزمالك اليوم, الأخبار, رياضة
في بيان رسمي.. الزمالك يرفض 4 حكام لمباراته أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر
أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك المصري خطابا رسميا إلى اتحاد بلاده لكرة القدم، اليوم السبت، يعلن خلاله رفضه التام لتعيين 4 حكام لإدارة مباراة الفريق المقبلة أمام نادي بيراميدز في نهائي كأس مصر.
ونشر الزمالك بيانا رسميا على موقعه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم السبت، أوضح من خلاله رفضه التام لـ 4 حكام مصريين لإدارة مباراة بيراميدز، وهم "أمين عمر، ومحمود البنا، ومحمد الصباحي، وطارق مجدي".
وأكد البيان أن الزمالك المصري
"تضرر بشكل واضح من أخطاء هؤلاء الحكام طوال الموسم الحالي، وسبق أن اشتكى النادي من تكرار هذه الأخطاء".
وشدد النادي على أنه "رغم حرص النادي على دعم منظومة التحكيم والعمل على تطويرها بشكل مستمر، إلا أن الزمالك يجد نفسه مضطرا للمطالبة بعدم إسناد نهائي الكأس للحكام المذكورة أسماؤهم لأنهم لم يوفروا للنادي العدالة في مباريات الموسم الحالي".
ويشار إلى أن الفريق قد طالب بالموافقة على حضور الجماهير بالسعة الكاملة في مباراته أمام بيراميدز.
فيما يلتقي الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، مساء الخميس المقبل، الخامس من يونيو/حزيران المقبل، على أرضية استاد القاهرة الدولي.
ومن جانبها نقلت صحيفة
"المصري اليوم"، عن مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري، أن الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، استقر على تعيين محمد معروف حكما لمواجهة الزمالك وبيراميدز نهائي الكأس.