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الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تشن 10 ضربات على منشآت الطاقة في روسيا خلال الـ24 الساعة الأخيرة
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https://sarabic.ae/20250417/أول-تحرك-رسمي-من-الزمالك-بعد-أزمة-زيزو-1099621120.html
أول تحرك رسمي من الزمالك بعد أزمة "زيزو"
أول تحرك رسمي من الزمالك بعد أزمة "زيزو"
سبوتنيك عربي
أعلن نادي الزمالك المصري، استدعاء جناح الفريق أحمد سيد مصطفى، (زيزو) للتحقيق، على خلفية تغيبه عن تدريبات الفريق. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T09:07+0000
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مجتمع
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وذكر المركز الإعلامي للزمالك، أنه "أرسل خطابا رسميا مسجلا بعلم الوصول إلى زيزو، لإخطاره بالتحقيق معه السبت المقبل، لتغيبه عن حضور النادي لخوض التدريبات والمباريات منذ يوم 10 أبريل، وإبلاغه بالعقوبات الموقعة عليه بسبب هذا الغياب".كما أرسل النادي خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره فيه بتغيب اللاعب عن التدريبات والمباريات رغم استمرار عقده حتي نهاية الموسم الجاري.وشدد الزمالك، على أن "هذا الغياب يعد مخالفا لبنود عقده مع النادي، كما يخالف اللوائح والقوانين المنظمة المعمول بها داخليا وخارجيا".يذكر أن تقارير أخبارية أشارت إلى تعاقد الأهلي، الغريم التقليدي للزمالك في مصر، مع اللاعب زيزو، لكن بطل إفريقيا لم يعلن عن ضم اللاعب رسميا حتى الآن.
https://sarabic.ae/20250405/راتب-خيالي-واتفاقية-ملزمة-إعلام-مصري-يكشف-تفاصيل-عقد-زيزو-مع-الأهلي-1099241374.html
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أخبار الزمالك اليوم, نادي الأهلي, رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, منوعات
أخبار الزمالك اليوم, نادي الأهلي, رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, منوعات

أول تحرك رسمي من الزمالك بعد أزمة "زيزو"

09:07 GMT 17.04.2025
© Getty Images / NurPhotoأحمد مصطفى زيزو
أحمد مصطفى زيزو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
© Getty Images / NurPhoto
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أعلن نادي الزمالك المصري، استدعاء جناح الفريق أحمد سيد مصطفى، (زيزو) للتحقيق، على خلفية تغيبه عن تدريبات الفريق.
وذكر المركز الإعلامي للزمالك، أنه "أرسل خطابا رسميا مسجلا بعلم الوصول إلى زيزو، لإخطاره بالتحقيق معه السبت المقبل، لتغيبه عن حضور النادي لخوض التدريبات والمباريات منذ يوم 10 أبريل، وإبلاغه بالعقوبات الموقعة عليه بسبب هذا الغياب".
لاعب الزمالك المصري أحمد مصطفي زيزو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
مجتمع
"راتب خيالي واتفاقية ملزمة"... إعلام مصري يكشف تفاصيل عقد زيزو مع الأهلي
5 أبريل, 12:50 GMT
كما أرسل النادي خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره فيه بتغيب اللاعب عن التدريبات والمباريات رغم استمرار عقده حتي نهاية الموسم الجاري.
وشدد الزمالك، على أن "هذا الغياب يعد مخالفا لبنود عقده مع النادي، كما يخالف اللوائح والقوانين المنظمة المعمول بها داخليا وخارجيا".
يذكر أن تقارير أخبارية أشارت إلى تعاقد الأهلي، الغريم التقليدي للزمالك في مصر، مع اللاعب زيزو، لكن بطل إفريقيا لم يعلن عن ضم اللاعب رسميا حتى الآن.
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