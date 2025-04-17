https://sarabic.ae/20250417/أول-تحرك-رسمي-من-الزمالك-بعد-أزمة-زيزو-1099621120.html
أول تحرك رسمي من الزمالك بعد أزمة "زيزو"
أول تحرك رسمي من الزمالك بعد أزمة "زيزو"
سبوتنيك عربي
أعلن نادي الزمالك المصري، استدعاء جناح الفريق أحمد سيد مصطفى، (زيزو) للتحقيق، على خلفية تغيبه عن تدريبات الفريق. 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T09:07+0000
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وذكر المركز الإعلامي للزمالك، أنه "أرسل خطابا رسميا مسجلا بعلم الوصول إلى زيزو، لإخطاره بالتحقيق معه السبت المقبل، لتغيبه عن حضور النادي لخوض التدريبات والمباريات منذ يوم 10 أبريل، وإبلاغه بالعقوبات الموقعة عليه بسبب هذا الغياب".كما أرسل النادي خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره فيه بتغيب اللاعب عن التدريبات والمباريات رغم استمرار عقده حتي نهاية الموسم الجاري.وشدد الزمالك، على أن "هذا الغياب يعد مخالفا لبنود عقده مع النادي، كما يخالف اللوائح والقوانين المنظمة المعمول بها داخليا وخارجيا".يذكر أن تقارير أخبارية أشارت إلى تعاقد الأهلي، الغريم التقليدي للزمالك في مصر، مع اللاعب زيزو، لكن بطل إفريقيا لم يعلن عن ضم اللاعب رسميا حتى الآن.
https://sarabic.ae/20250405/راتب-خيالي-واتفاقية-ملزمة-إعلام-مصري-يكشف-تفاصيل-عقد-زيزو-مع-الأهلي-1099241374.html
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أخبار الزمالك اليوم, نادي الأهلي, رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, منوعات
أخبار الزمالك اليوم, نادي الأهلي, رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, منوعات
أول تحرك رسمي من الزمالك بعد أزمة "زيزو"
أعلن نادي الزمالك المصري، استدعاء جناح الفريق أحمد سيد مصطفى، (زيزو) للتحقيق، على خلفية تغيبه عن تدريبات الفريق.
وذكر المركز الإعلامي للزمالك، أنه "أرسل خطابا رسميا مسجلا بعلم الوصول إلى زيزو، لإخطاره بالتحقيق معه السبت المقبل، لتغيبه عن حضور النادي لخوض التدريبات والمباريات منذ يوم 10 أبريل، وإبلاغه بالعقوبات الموقعة عليه بسبب هذا الغياب".
كما أرسل النادي خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره فيه بتغيب اللاعب عن التدريبات والمباريات رغم استمرار عقده حتي نهاية الموسم الجاري.
وشدد الزمالك، على أن "هذا الغياب يعد مخالفا لبنود عقده مع النادي، كما يخالف اللوائح والقوانين المنظمة المعمول بها داخليا وخارجيا".
يذكر أن تقارير أخبارية أشارت إلى تعاقد الأهلي
، الغريم التقليدي للزمالك في مصر، مع اللاعب زيزو، لكن بطل إفريقيا لم يعلن عن ضم اللاعب رسميا حتى الآن.