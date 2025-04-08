https://sarabic.ae/20250408/زيزو-أهلاوي-صفقة-أحد-أهم-اللاعبين-الأفارقة-تثير-ضجة-كبرى-في-مصر-فيديو-1099327735.html

"زيزو أهلاوي".. صفقة أحد أهم اللاعبين الأفارقة تثير ضجة كبرى في مصر.. فيديو

"زيزو أهلاوي".. صفقة أحد أهم اللاعبين الأفارقة تثير ضجة كبرى في مصر.. فيديو

سبوتنيك عربي

لا يزال لاعب الزمالك المصري أحمد مصطفى "زيزو"، يتصدر المشهد في الأوساط الكروية المصرية، حيث شهدت الساعات الماضية تطورات ساخنة على ساحة قطبي الكرة في مصر،... 08.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-08T08:38+0000

2025-04-08T08:38+0000

2025-04-08T08:38+0000

مجتمع

نادي الأهلي

أخبار الزمالك اليوم

رياضة

منوعات

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/08/1099327476_0:34:1024:610_1920x0_80_0_0_82ffe637cc60cb16ab64dadace63cf52.jpg

وتقول التقارير إن "زيزو" وقّع بالفعل مع نادي الأهلي، وجاهز للمشاركة معه في كأس العالم للأندية 2025، في يونيو/ حزيران المقبل، وذلك في ظل عدم حسم اللاعب صاحب الـ29 عامًا، قراره بتجديد عقده مع الزمالك، الذي سينتهي نهاية الموسم الجاري.ويُعد زيزو، أحد أعمدة الفريق الأبيض في السنوات الأخيرة، وانتقاله للأهلي سيكون بمرتبة "صفقة القرن" للـ"قلعة الحمراء"، فيما سيمثل رحيله ضربة قوية لطموحات الزمالك، خصوصًا في ظل غياب بديل محلي قادر على ملء الفراغ الذي سيتركه، سواء فنيًا أو جماهيريًا.وكشف الإعلامي سيف زاهر، عن تفاصيل حديثه مع مسؤول في النادي الأهلي عن صفقة زيزو لاعب الزمالك، وهل الأهلي دخل في الصفقة أم لا.وأوضح أن الرقم الذي سيحصل عليه زيزو من الأهلي مُقسم، جزء من الراتب الذي يحصل عليه، وفقًا للفئات المقسمة داخل صفوف الفريق (25 أو 30 مليون جنيه سنويًا)، كما ستتحمل شركة الكرة مقابل مالي (30 أو 35 مليون جنيه)، مع وجود رقم آخر تسويقي من بيع القمصان الخاصة باللاعب، بالإضافة إلى الإعلانات بـ (50 أو 60 مليون جنيه)، حسبما ذكر سيف زاهر في برنامجه.من جهته، كشف الإعلامي كريم رمزي، خلال برنامجه "رقم 10"، أن أحمد مصطفى زيزو، نجم نادي الزمالك، وقّع بالفعل على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الصفقة تمّت من جانب اللاعب، ولكن الإعلان الرسمي لم يتم حتى الآن.كما كشف رمزي، عن أن اللاعب ووالده تسلّما مقابلًا ماديًا نظير مشاركته في الإعلان، وفي حال قرر زيزو التراجع عن الصفقة، سيكون مطالبًا بدفع شرط جزائي يعادل قيمة عقده مع الزمالك لمدة ثلاث سنوات كاملة.وفي تصريح مفاجئ، أعلن مصطفى عبده، نجم الأهلي السابق، عن توقيع أحمد مصطفى زيزو، لاعب نادي الزمالك، لعقود انتقاله إلى نادي الأهلي، وذلك تمهيدًا لانضمامه رسميًا إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وأضاف عبده، خلال مداخلة هاتفية في برنامج تليفزيوني: "على مسئوليتي، زيزو وقع لنادي الأهلي، ودي كانت معلومة مش حابب أقولها، لأن اللي المفروض يعلن عنها هو مجلس إدارة الأهلي والمؤسسة الرسمية للنادي".في هذه الأثناء، وصف الإعلامي أمير هشام، صفقة "زيزو" إلى النادي الأهلي بأنه "حدث جلل وتاريخي" يذكر بما حدث سابقًا مع عبدالله السعيد عندما وقع للزمالك قبل أن ينتقل للأهلي.وشدد على أن الصفقة حُسمت بنسبة تقارب 100%، وأن بقاء اللاعب في الزمالك سيكون بمثابة معجزة، مطالبًا بضرورة الشفافية مع جماهير الكرة المصرية، وأن هدفه هو نقل الحقائق وليس الإثارة.وعاد زيزو إلى مصر مع نادي الزمالك في يناير/ كانون الثاني 2019 في صفقة لم تنل الضجيج الإعلامي، وأثبت اللاعب نفسه مع الفريق الأبيض وصار أحد الهدافين في تاريخ النادي باحتلال المركز السادس برصيد 86 هدفاً متخطياً أساطير عديدة في المعدلات التهديفية.

https://sarabic.ae/20250405/راتب-خيالي-واتفاقية-ملزمة-إعلام-مصري-يكشف-تفاصيل-عقد-زيزو-مع-الأهلي-1099241374.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

نادي الأهلي, أخبار الزمالك اليوم, رياضة, منوعات, الأخبار