"زيزو أهلاوي".. صفقة أحد أهم اللاعبين الأفارقة تثير ضجة كبرى في مصر.. فيديو
© Getty Images / NurPhotoلاعب الزمالك المصري أحمد مصطفى "زيزو"
© Getty Images / NurPhoto
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لا يزال لاعب الزمالك المصري أحمد مصطفى "زيزو"، يتصدر المشهد في الأوساط الكروية المصرية، حيث شهدت الساعات الماضية تطورات ساخنة على ساحة قطبي الكرة في مصر، الأهلي والزمالك.
وتقول التقارير إن "زيزو" وقّع بالفعل مع نادي الأهلي، وجاهز للمشاركة معه في كأس العالم للأندية 2025، في يونيو/ حزيران المقبل، وذلك في ظل عدم حسم اللاعب صاحب الـ29 عامًا، قراره بتجديد عقده مع الزمالك، الذي سينتهي نهاية الموسم الجاري.
ويُعد زيزو، أحد أعمدة الفريق الأبيض في السنوات الأخيرة، وانتقاله للأهلي سيكون بمرتبة "صفقة القرن" للـ"قلعة الحمراء"، فيما سيمثل رحيله ضربة قوية لطموحات الزمالك، خصوصًا في ظل غياب بديل محلي قادر على ملء الفراغ الذي سيتركه، سواء فنيًا أو جماهيريًا.
وكشف الإعلامي سيف زاهر، عن تفاصيل حديثه مع مسؤول في النادي الأهلي عن صفقة زيزو لاعب الزمالك، وهل الأهلي دخل في الصفقة أم لا.
وأوضح أن الرقم الذي سيحصل عليه زيزو من الأهلي مُقسم، جزء من الراتب الذي يحصل عليه، وفقًا للفئات المقسمة داخل صفوف الفريق (25 أو 30 مليون جنيه سنويًا)، كما ستتحمل شركة الكرة مقابل مالي (30 أو 35 مليون جنيه)، مع وجود رقم آخر تسويقي من بيع القمصان الخاصة باللاعب، بالإضافة إلى الإعلانات بـ (50 أو 60 مليون جنيه)، حسبما ذكر سيف زاهر في برنامجه.
زيزو فعلا مضى للأهلي؟، لأول مرة مسؤول داخل الأهلي يكشف كواليس حصرية مع سيف زاهر#ملعب_ON pic.twitter.com/MACxLA4PdF— ON Sport (@ONTimeSports) April 7, 2025
من جهته، كشف الإعلامي كريم رمزي، خلال برنامجه "رقم 10"، أن أحمد مصطفى زيزو، نجم نادي الزمالك، وقّع بالفعل على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن الصفقة تمّت من جانب اللاعب، ولكن الإعلان الرسمي لم يتم حتى الآن.
وأوضح أن زيزو، شارك بالفعل في إعلان تجاري لصالح اثنين من رعاة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، بصفته لاعبًا في صفوف الأهلي، وهو ما يعزز صحة الأنباء حول انتقاله.
كما كشف رمزي، عن أن اللاعب ووالده تسلّما مقابلًا ماديًا نظير مشاركته في الإعلان، وفي حال قرر زيزو التراجع عن الصفقة، سيكون مطالبًا بدفع شرط جزائي يعادل قيمة عقده مع الزمالك لمدة ثلاث سنوات كاملة.
"زيزو مضى بنفسه للأهلي ومستني الزمالك يجهزه عشان كأس العالم" 😱🔥مفاجأة الموسم هيقولهالك كريم رمزي عن دهاء الأهلي في صفقة زيزو وسر عدم الإعلان عن الصفقة 🔥💣#رقم_10 | #كريم_رمزي | pic.twitter.com/CTmQdQozSK— Karim Ramzy كريم رمزي 🇪🇬 (@KarimRamzy) April 7, 2025
وفي تصريح مفاجئ، أعلن مصطفى عبده، نجم الأهلي السابق، عن توقيع أحمد مصطفى زيزو، لاعب نادي الزمالك، لعقود انتقاله إلى نادي الأهلي، وذلك تمهيدًا لانضمامه رسميًا إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأضاف عبده، خلال مداخلة هاتفية في برنامج تليفزيوني: "على مسئوليتي، زيزو وقع لنادي الأهلي، ودي كانت معلومة مش حابب أقولها، لأن اللي المفروض يعلن عنها هو مجلس إدارة الأهلي والمؤسسة الرسمية للنادي".
مصطفى عبده: اللي بيحصل ده حمل على يزو نفسه.. وانا أعلن على مسئوليتي ان زيزو مضى في الأهلي خلاص— الكورة مع فايق (@ElKoraMa3Fayek) April 7, 2025
شاهدوا #الكورة_مع_فايق على #MBCMASR2 من الجمعة إلى الثلاثاء 10:30م بتوقيت القاهرة من هنا https://t.co/Fak7jYtDIU pic.twitter.com/WeYjyJTru7
في هذه الأثناء، وصف الإعلامي أمير هشام، صفقة "زيزو" إلى النادي الأهلي بأنه "حدث جلل وتاريخي" يذكر بما حدث سابقًا مع عبدالله السعيد عندما وقع للزمالك قبل أن ينتقل للأهلي.
وأضافت هشام، خلال برنامجه “بلس 90” المذاع على قناة النهار، بأنه "كان أول من أعلن رسميًا عن توقيع زيزو للأهلي"، مؤكدًا أن اللاعب وقع العقود بالفعل بحضور والده.
وشدد على أن الصفقة حُسمت بنسبة تقارب 100%، وأن بقاء اللاعب في الزمالك سيكون بمثابة معجزة، مطالبًا بضرورة الشفافية مع جماهير الكرة المصرية، وأن هدفه هو نقل الحقائق وليس الإثارة.
"حدث كبير ومهم" 🔥— Amir Hesham - امير هشام (@AmirHesham) April 7, 2025
أمير هشام يؤكد على توقيع زيـزو نجم الزمالك الأول للنادي الأهلي اربع مواسم ويعلق :"متتعبش قلبك وصدق زيزو أهلاوي" #النهار #plus90
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وعاد زيزو إلى مصر مع نادي الزمالك في يناير/ كانون الثاني 2019 في صفقة لم تنل الضجيج الإعلامي، وأثبت اللاعب نفسه مع الفريق الأبيض وصار أحد الهدافين في تاريخ النادي باحتلال المركز السادس برصيد 86 هدفاً متخطياً أساطير عديدة في المعدلات التهديفية.