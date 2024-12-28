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الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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https://sarabic.ae/20241228/أول-رد-من-الأهلي-المصري-على-مفاوضات-ضم-زيزو-1096271165.html
أول رد من الأهلي المصري على مفاوضات ضم "زيزو"
أول رد من الأهلي المصري على مفاوضات ضم "زيزو"
سبوتنيك عربي
ردت إدارة نادي الأهلي المصري، على إمكانية التوقيع مع اللاعب أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، و"الاستحواذ عليه" من القلعة البيضاء. 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T09:43+0000
2024-12-28T09:43+0000
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وحسب صحيفة "الوطن سبورت" المصرية، فقد أكد "الأهلي عدم دخوله مطلقا في مفاوضات مع زيزو، حتى الآن، على الرغم من أن اللاعب يحق له التوقيع مجانا لأي ناد يرغب في التعاقد معه بعد أيام قليلة بمجرد فتح سوق الانتقالات الشتوية في بداية يناير (كانون الثاني) 2025".وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي الأهلي أشادت بإمكانيات زيزو وقدراته، إلا أنها أوضحت أن أي فريق يتمنى التعاقد مع لاعب بهذا الحجم وهذه الإمكانيات، لكن داخل القلعة الحمراء لم يتم التشاور بشأن هذه الصفقة، حتى الآن.ومن المنتظر حسم ملف الصفقات في الأهلي، خلال هذه الأيام، لتلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، وذلك بعد جلسة مصيرية بين محمد رمضان، المدير الرياضي، ولجنة التخطيط برئاسة مختار مختار، ولجنة الإسكوتينج بقيادة هاني رمزي.وحتى الآن، فإن أحمد مصطفى زيزو، لم يجدد عقده مع نادي الزمالك، وبمجرد بدء "الميركاتو" الشتوي، يوم 1 يناير/ كانون الثاني 2025، بإمكان اللاعب التوقيع لأي فريق في صفقة مجانية دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء.ووفقا لما ذكره الموقع العالمي "ترانسفير ماركت" المتخصص في الانتقالات والإحصائيات، فإن نسبة انتقال زيزو إلى الأهلي وصلت لـ42%، في ظل ما يربط اسم اللاعب بالانضمام للمارد الأحمر.
https://sarabic.ae/20241225/قرارات-جديدة-داخل-الأهلي-المصري-تحسم-مصير-5-نجوم-1096172530.html
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نادي الأهلي, أخبار الزمالك اليوم, رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, منوعات
نادي الأهلي, أخبار الزمالك اليوم, رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, منوعات

أول رد من الأهلي المصري على مفاوضات ضم "زيزو"

09:43 GMT 28.12.2024
© Getty Images / NurPhotoلاعب الزمالك المصري أحمد سيد مصطفى زيزو
لاعب الزمالك المصري أحمد سيد مصطفى زيزو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© Getty Images / NurPhoto
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ردت إدارة نادي الأهلي المصري، على إمكانية التوقيع مع اللاعب أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، و"الاستحواذ عليه" من القلعة البيضاء.
وحسب صحيفة "الوطن سبورت" المصرية، فقد أكد "الأهلي عدم دخوله مطلقا في مفاوضات مع زيزو، حتى الآن، على الرغم من أن اللاعب يحق له التوقيع مجانا لأي ناد يرغب في التعاقد معه بعد أيام قليلة بمجرد فتح سوق الانتقالات الشتوية في بداية يناير (كانون الثاني) 2025".
وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي الأهلي أشادت بإمكانيات زيزو وقدراته، إلا أنها أوضحت أن أي فريق يتمنى التعاقد مع لاعب بهذا الحجم وهذه الإمكانيات، لكن داخل القلعة الحمراء لم يتم التشاور بشأن هذه الصفقة، حتى الآن.
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ومن المنتظر حسم ملف الصفقات في الأهلي، خلال هذه الأيام، لتلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، وذلك بعد جلسة مصيرية بين محمد رمضان، المدير الرياضي، ولجنة التخطيط برئاسة مختار مختار، ولجنة الإسكوتينج بقيادة هاني رمزي.
وحتى الآن، فإن أحمد مصطفى زيزو، لم يجدد عقده مع نادي الزمالك، وبمجرد بدء "الميركاتو" الشتوي، يوم 1 يناير/ كانون الثاني 2025، بإمكان اللاعب التوقيع لأي فريق في صفقة مجانية دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء.
ووفقا لما ذكره الموقع العالمي "ترانسفير ماركت" المتخصص في الانتقالات والإحصائيات، فإن نسبة انتقال زيزو إلى الأهلي وصلت لـ42%، في ظل ما يربط اسم اللاعب بالانضمام للمارد الأحمر.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:05 GMT
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