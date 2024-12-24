https://sarabic.ae/20241224/صورة-الأهلي-تزيد-الغموض-وتفتح-باب-التكهنات-بعد-أزمة-الجمهور-1096135369.html

"صورة الأهلي" تزيد الغموض وتفتح باب التكهنات بعد أزمة الجمهور

"صورة الأهلي" تزيد الغموض وتفتح باب التكهنات بعد أزمة الجمهور

سبوتنيك عربي

تداولت الحسابات الرسمية للنادي الأهلي المصري على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، رسالة للربط بين مشادات الجماهير ولاعبي الفريق قبل وبعد نهاية مباراة... 24.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-24T15:21+0000

2024-12-24T15:21+0000

2024-12-24T15:21+0000

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وأظهرت حسابات الأهلي صورة تظهر اللاعبين والجماهير معا في صورة واحدة، مرفقة بتعليق: "معا لا نقهر، عائلة واحدة"، وذلك في اليوم الذي غازل فيه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جماهير "القلعة الحمراء" برسالة جديدة.وأوضح كولر على حساباته الرسمية على وسائل التواصل، اليوم الثلاثاء، قائلا: "أود أن أترك رسالة أخرى في نهاية هذا العام لجميع المشجعين بالنادي الأهلي، شكرًا لكم على دعمكم الرائع طوال العام"، وهي الرسالة التي جاءت بمناسبة أعياد الميلاد".ويحيط الغموض العلاقة بين جماهير النادي الأهلي واللاعبين، خاصة مع التزام إدارة الفريق، برئاسة محمود الخطيب، الصمت، تجاه ما حدث في ستاد القاهرة، عقب لقاء شباب بلوزداد، الأحد الماضي، بعد مطالبة الجماهير على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بإقالة المدير الرياضي الجديد محمد رمضان والاستغناء عن محمود كهربا، بسبب ما حدث مع الجماهير، مؤخرا.وتعالت أصوات داخل القلعة الحمراء بضرورة إصدار بيان اعتذار للجماهير ومعاقبة رمضان وكهربا، وسط حرص البعض على الحفاظ على عليهما حتى لا تتطور الأزمة أكثر من ذلك.وكانت كاميرات الصحفيين في استاد القاهرة قد التقطت هتافات جماهير الأهلي وسط رسائل غاضبة موجهة للاعبي فريقها وأبرزهم كهربا ومحمد الشناوي والإدارة الفنية للفريق.وذلك بعد رفض لاعبي الأهلي الاحتفال مع الجمهور عقب نهاية المباراة شباب بلوزداد الجزائري، الأحد الماضي، بسبب الهجوم عليهم قبل انطلاق المباراة والتوجه إلى غرف خلع الملابس، حيث رفض رمضان طلب الشناوي، بالذهاب إلى الجماهير للاعتذار لهم، بعد فوز الفريق.ويأتي هذا وسط ترقب الجميع رد فعل جمهور الأهلي قبل وبعد مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي التي تقام على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن الجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز، يوم الخميس المقبل.ويشار إلى أن النادي الأهلي قد تغلب على نظيره شباب بلوزداد 6-1، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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