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https://sarabic.ae/20241218/لاعب-الأهلي-المصري-يصاب-بقطع-في-شرايين-يده-1095933715.html
لاعب الأهلي المصري يصاب بقطع في شرايين يده
لاعب الأهلي المصري يصاب بقطع في شرايين يده
سبوتنيك عربي
سادت حالة من الذعر في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري إثر إصابة احد نجوم الفريق بقطع في شرايين يده. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T18:52+0000
2024-12-18T18:52+0000
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وقال موقع "فيتو" إن عمر كمال، لاعب الأهلي، أصيب بقطع في شرايين يده خلال مران النادي الفريق الذي أقيم اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.وأضاف الموقع أن إصابة عمر كمال وقعت "بعدما دخل اللاعب في مشادة مع أحد زملائه في الفريق، حيث تطور الأمر ليغضب عمر كمال، ويرتطم بأحد أبواب غرفة خلع ملابس، ليتعرض لإصابة قوية بقطع في شرايين يده، ما أثار الرعب داخل غرف ملابس الأهلي"، فيما هرع طبيب الفريق، أحمد جاب الله، لإسعاف اللاعب ونقله إلي المستشفى، حيث رافقهم اللاعب محمود كهربا ليخضع اللاعب إلي العلاج اللازم.من جانبه، نفى المدير الرياضي للنادي الأهلي، محمد رمضان، أن تكون إصابة عمر كمال بسبب مشادة بين وبين أحد الزملاء، مؤكدا أن اللاعب أصيب بقطع في اليد بعدما انزلقت إحدى قدماه أثناء الاستحمام. وكان عمر كمال قد أهدر ركلة جزاء ترجيحية في المباراة التي جمعت فريقه بفريق باتشوكا المكسيكي والتي حسمت لصالح الفريق المكسيكي برجلات الترجيح بنتيجة 6 أهداف لـ5، لينجح في التأهل لنهائي كأس القارات للأندية. وانتهت مباراة الأهلي وباتشوكا، التي أقيمت مساء السبت الماضي، على ملعب "974" بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات كأس "التحدي" (FIFA Challenger Cup)، ضمن منافسات بطولة كأس "إنتركونتيننتال" بالتعادل السلبي.واحتكم الفريقان إلى وقت إضافي مدته 30 دقيقة على شوطين انتهت بالتعادل السلبي أيضا، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية.وتمكن الفريق المكسيكي من حسم اللقاء بـ6 أهداف لـ5، رغم إهدار نادي باتشوكا لضربتين متتاليتين في بداية ضربات الجزاء، إلا أن الأهلي المصري فقد ضربتين أيضا.ورغم سيطرة النادي الأهلي المصري لمجريات الشوط الأول من المباراة، فإن المكسيكي حاول مجاراته في الشوط الثاني، فيما تقاسم الفريقان الشوطين الثالث والرابع.
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رياضة, نادي الأهلي, منوعات, أخبار كرة القدم
رياضة, نادي الأهلي, منوعات, أخبار كرة القدم

لاعب الأهلي المصري يصاب بقطع في شرايين يده

18:52 GMT 18.12.2024
© AP Photoالنادي الأهلي
النادي الأهلي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
© AP Photo
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سادت حالة من الذعر في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري إثر إصابة احد نجوم الفريق بقطع في شرايين يده.
وقال موقع "فيتو" إن عمر كمال، لاعب الأهلي، أصيب بقطع في شرايين يده خلال مران النادي الفريق الذي أقيم اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وأضاف الموقع أن إصابة عمر كمال وقعت "بعدما دخل اللاعب في مشادة مع أحد زملائه في الفريق، حيث تطور الأمر ليغضب عمر كمال، ويرتطم بأحد أبواب غرفة خلع ملابس، ليتعرض لإصابة قوية بقطع في شرايين يده، ما أثار الرعب داخل غرف ملابس الأهلي"، فيما هرع طبيب الفريق، أحمد جاب الله، لإسعاف اللاعب ونقله إلي المستشفى، حيث رافقهم اللاعب محمود كهربا ليخضع اللاعب إلي العلاج اللازم.
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من جانبه، نفى المدير الرياضي للنادي الأهلي، محمد رمضان، أن تكون إصابة عمر كمال بسبب مشادة بين وبين أحد الزملاء، مؤكدا أن اللاعب أصيب بقطع في اليد بعدما انزلقت إحدى قدماه أثناء الاستحمام.
وكان عمر كمال قد أهدر ركلة جزاء ترجيحية في المباراة التي جمعت فريقه بفريق باتشوكا المكسيكي والتي حسمت لصالح الفريق المكسيكي برجلات الترجيح بنتيجة 6 أهداف لـ5، لينجح في التأهل لنهائي كأس القارات للأندية.
وانتهت مباراة الأهلي وباتشوكا، التي أقيمت مساء السبت الماضي، على ملعب "974" بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات كأس "التحدي" (FIFA Challenger Cup)، ضمن منافسات بطولة كأس "إنتركونتيننتال" بالتعادل السلبي.
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واحتكم الفريقان إلى وقت إضافي مدته 30 دقيقة على شوطين انتهت بالتعادل السلبي أيضا، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية.
وتمكن الفريق المكسيكي من حسم اللقاء بـ6 أهداف لـ5، رغم إهدار نادي باتشوكا لضربتين متتاليتين في بداية ضربات الجزاء، إلا أن الأهلي المصري فقد ضربتين أيضا.
ورغم سيطرة النادي الأهلي المصري لمجريات الشوط الأول من المباراة، فإن المكسيكي حاول مجاراته في الشوط الثاني، فيما تقاسم الفريقان الشوطين الثالث والرابع.
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