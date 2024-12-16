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https://sarabic.ae/20241216/صحيفة-إسبانية-الأهلي-المصري-يفاوض-نجم-ريال-مدريد-السابق-قبل-موقعة-كأس-العالم-1095839440.html
صحيفة إسبانية: الأهلي المصري يفاوض نجم ريال مدريد السابق قبل موقعة كأس العالم
صحيفة إسبانية: الأهلي المصري يفاوض نجم ريال مدريد السابق قبل موقعة كأس العالم
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن النادي الأهلي المصري يجري مفاوضات لضم نجم ريال مدريد السابق والذي انتهى عقده مؤخرا مع فريق إشبيلية. 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T13:54+0000
2024-12-16T13:55+0000
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وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنه بعد موسم يمكن وصفه بأنه مخيب للآمال في إشبيلية، يبدو أن المهاجم الدومينيكي ماريانو دياز على أعتاب مغامرة جديدة في عالم كرة القدم، فبعد انتهاء عقده مع الفريق، يدور الحديث عن قرب انضمامه إلى النادي الأهلي المصري.ولفتت الصحيفة إلى أن دياز لم يحظ بفرصة كبيرة لإثبات نفسه في إشبيلية، حيث شارك في أقل من 300 دقيقة فقط، وذلك بعد رحلته الناجحة مع ليون الفرنسي، حيث سجل 18 هدفًا في الدوري الفرنسي.ويسعى اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا لاستعادة بريقه، ويبدو أن المنافسة القوية في الدوري المصري، حيث يحتل الأهلي المركز الثالث، قد تكون البيئة المثالية له لتحقيق ذلك.جدير بالذكر أن ماريانو دياز قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع ريال مدريد، ورغم ذلك، فإنه يبحث الآن عن تحدٍ جديد في مسيرته الكروية.وكان فريق باتشوكا المكسيكي قد تغلب على الأهلي المصري بركلات الترجيح، يوم السبت الماضي، وذلك بنتيجة 6 أهداف لـ5، لينجح في التأهل لنهائي كأس القارات للأندية.وانتهت مباراة الأهلي وباتشوكا، التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب "974" في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات كأس "التحدي" (FIFA Challenger Cup)، ضمن منافسات بطولة كأس "إنتركونتيننتال" بالتعادل السلبي.واحتكم الفريقان إلى وقت إضافي مدته 30 دقيقة على شوطين انتهت بالتعادل السلبي أيضا، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية.وتمكن الفريق المكسيكي من حسم اللقاء بـ6 أهداف لـ5، رغم إهدار نادي باتشوكا لضربتين متتاليتين في بداية ضربات الجزاء، إلا أن الأهلي المصري فقد ضربتين أيضا.ورغم سيطرة النادي الأهلي المصري لمجريات الشوط الأول من المباراة، فإن المكسيكي حاول مجاراته في الشوط الثاني، فيما تقاسم الفريقان الشوطين الثالث والرابع.ومن المفترض أن يلتقي باتشوكا المكسيكي مع ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء المقبل، على استاد "لوسيل" بالعاصمة القطرية الدوحة، في مباراة نهائي كأس القارات للأندية.
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رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن

صحيفة إسبانية: الأهلي المصري يفاوض نجم ريال مدريد السابق قبل موقعة كأس العالم

13:54 GMT 16.12.2024 (تم التحديث: 13:55 GMT 16.12.2024)
© AP Photoالأهلي المصري
الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن النادي الأهلي المصري يجري مفاوضات لضم نجم ريال مدريد السابق والذي انتهى عقده مؤخرا مع فريق إشبيلية.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنه بعد موسم يمكن وصفه بأنه مخيب للآمال في إشبيلية، يبدو أن المهاجم الدومينيكي ماريانو دياز على أعتاب مغامرة جديدة في عالم كرة القدم، فبعد انتهاء عقده مع الفريق، يدور الحديث عن قرب انضمامه إلى النادي الأهلي المصري.
ولفتت الصحيفة إلى أن دياز لم يحظ بفرصة كبيرة لإثبات نفسه في إشبيلية، حيث شارك في أقل من 300 دقيقة فقط، وذلك بعد رحلته الناجحة مع ليون الفرنسي، حيث سجل 18 هدفًا في الدوري الفرنسي.
ويسعى اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا لاستعادة بريقه، ويبدو أن المنافسة القوية في الدوري المصري، حيث يحتل الأهلي المركز الثالث، قد تكون البيئة المثالية له لتحقيق ذلك.
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جدير بالذكر أن ماريانو دياز قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع ريال مدريد، ورغم ذلك، فإنه يبحث الآن عن تحدٍ جديد في مسيرته الكروية.
وكان فريق باتشوكا المكسيكي قد تغلب على الأهلي المصري بركلات الترجيح، يوم السبت الماضي، وذلك بنتيجة 6 أهداف لـ5، لينجح في التأهل لنهائي كأس القارات للأندية.
وانتهت مباراة الأهلي وباتشوكا، التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب "974" في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات كأس "التحدي" (FIFA Challenger Cup)، ضمن منافسات بطولة كأس "إنتركونتيننتال" بالتعادل السلبي.
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واحتكم الفريقان إلى وقت إضافي مدته 30 دقيقة على شوطين انتهت بالتعادل السلبي أيضا، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية.
وتمكن الفريق المكسيكي من حسم اللقاء بـ6 أهداف لـ5، رغم إهدار نادي باتشوكا لضربتين متتاليتين في بداية ضربات الجزاء، إلا أن الأهلي المصري فقد ضربتين أيضا.
ورغم سيطرة النادي الأهلي المصري لمجريات الشوط الأول من المباراة، فإن المكسيكي حاول مجاراته في الشوط الثاني، فيما تقاسم الفريقان الشوطين الثالث والرابع.
ومن المفترض أن يلتقي باتشوكا المكسيكي مع ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء المقبل، على استاد "لوسيل" بالعاصمة القطرية الدوحة، في مباراة نهائي كأس القارات للأندية.
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