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https://sarabic.ae/20241211/باتشوكا-يتغلب-على-بوتافوغو-ويضرب-موعدا-مع-الأهلي-المصري-في-نصف-نهائي-كأس-إنتركونتيننتال-1095708077.html
باتشوكا يتغلب على بوتافوغو ويضرب موعدا مع الأهلي المصري في نصف نهائي كأس "إنتركونتيننتال"
باتشوكا يتغلب على بوتافوغو ويضرب موعدا مع الأهلي المصري في نصف نهائي كأس "إنتركونتيننتال"
سبوتنيك عربي
تغلب فريق باتشوكا المكسيكي على نظيره بوتافوغو البرازيلي بثلاثية نظيفة في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الإنتركونتيننتال 2024، والتي تعد النسخة الأخيرة من كأس... 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T20:30+0000
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وباعتبار باتشوكا صاحب لقب كأس أبطال "الكونكاكاف" لقارة أمريكا الشمالية والوسطى، فقد التقى مع بوتافوغو البرازيلي المتوج بلقب "كوبا ليبرتادوريس" في ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال، أو كأس القارات، ليلتقي النادي الأهلي المصري في الدور نصف النهائي.ويفترض أن تقام مباراة نصف نهائي الإنتركونتيننتال أو ما يعرف بـ "كأس القارات"، يوم السبت المقبل، على ستاد 974 في قطر، فيما سيواجه الفائز في المباراة النهائية فريق ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا.وكان الأهلي في انتظار الفائز من هذه المباراة لتحديد خصمه في نصف النهائي، حيث يسعى المارد الأحمر لتجاوز عقبة باتشوكا ومواصلة مشواره في البطولة التي يشارك فيها بصفته بطلًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا الأخيرة.فقد نجح النادي الأهلي في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية، في المباراة التي أقيمت بينهما الشهر الماضي في القاهرة.وبهذه النتيجة الثقيلة للنادي الأهلي، فإنه قد حصل على كأس الثلاث قارات، ليصعد إلى نصف النهائي في البطولة الدولية "إنتركونتنينتال" التي جاءت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية.يشار إلى أن الأهلي سبق له أن التقى مع باتشوكا في بطولة كأس العالم للأندية في العام 2008، حيث خسر الفريق المصري تلك المباراة بنتيجة 4-2.
https://sarabic.ae/20241209/انتقال-رونالدو-إلى-الأهلي-المصري-تصريحات-إعلامية-مثيرة-للجدل-1095640424.html
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رياضة, نادي الأهلي, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار كرة القدم, أخبار نادي ريال مدريد
رياضة, نادي الأهلي, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار كرة القدم, أخبار نادي ريال مدريد

باتشوكا يتغلب على بوتافوغو ويضرب موعدا مع الأهلي المصري في نصف نهائي كأس "إنتركونتيننتال"

20:30 GMT 11.12.2024
© AP Photoالأهلي المصري
الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
تغلب فريق باتشوكا المكسيكي على نظيره بوتافوغو البرازيلي بثلاثية نظيفة في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الإنتركونتيننتال 2024، والتي تعد النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية.
وباعتبار باتشوكا صاحب لقب كأس أبطال "الكونكاكاف" لقارة أمريكا الشمالية والوسطى، فقد التقى مع بوتافوغو البرازيلي المتوج بلقب "كوبا ليبرتادوريس" في ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال، أو كأس القارات، ليلتقي النادي الأهلي المصري في الدور نصف النهائي.
ويفترض أن تقام مباراة نصف نهائي الإنتركونتيننتال أو ما يعرف بـ "كأس القارات"، يوم السبت المقبل، على ستاد 974 في قطر، فيما سيواجه الفائز في المباراة النهائية فريق ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا.
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وكان الأهلي في انتظار الفائز من هذه المباراة لتحديد خصمه في نصف النهائي، حيث يسعى المارد الأحمر لتجاوز عقبة باتشوكا ومواصلة مشواره في البطولة التي يشارك فيها بصفته بطلًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا الأخيرة.
فقد نجح النادي الأهلي في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية، في المباراة التي أقيمت بينهما الشهر الماضي في القاهرة.
وبهذه النتيجة الثقيلة للنادي الأهلي، فإنه قد حصل على كأس الثلاث قارات، ليصعد إلى نصف النهائي في البطولة الدولية "إنتركونتنينتال" التي جاءت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية.
يشار إلى أن الأهلي سبق له أن التقى مع باتشوكا في بطولة كأس العالم للأندية في العام 2008، حيث خسر الفريق المصري تلك المباراة بنتيجة 4-2.
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