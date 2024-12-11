https://sarabic.ae/20241211/باتشوكا-يتغلب-على-بوتافوغو-ويضرب-موعدا-مع-الأهلي-المصري-في-نصف-نهائي-كأس-إنتركونتيننتال-1095708077.html

باتشوكا يتغلب على بوتافوغو ويضرب موعدا مع الأهلي المصري في نصف نهائي كأس "إنتركونتيننتال"

باتشوكا يتغلب على بوتافوغو ويضرب موعدا مع الأهلي المصري في نصف نهائي كأس "إنتركونتيننتال"

سبوتنيك عربي

تغلب فريق باتشوكا المكسيكي على نظيره بوتافوغو البرازيلي بثلاثية نظيفة في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الإنتركونتيننتال 2024، والتي تعد النسخة الأخيرة من كأس... 11.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-11T20:30+0000

2024-12-11T20:30+0000

2024-12-11T20:30+0000

مجتمع

رياضة

نادي الأهلي

قطر

أخبار قطر اليوم

أخبار كرة القدم

أخبار نادي ريال مدريد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/08/1092516151_0:0:2454:1381_1920x0_80_0_0_e6ac6f5c95d4761f47e61465018bbd98.jpg

وباعتبار باتشوكا صاحب لقب كأس أبطال "الكونكاكاف" لقارة أمريكا الشمالية والوسطى، فقد التقى مع بوتافوغو البرازيلي المتوج بلقب "كوبا ليبرتادوريس" في ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال، أو كأس القارات، ليلتقي النادي الأهلي المصري في الدور نصف النهائي.ويفترض أن تقام مباراة نصف نهائي الإنتركونتيننتال أو ما يعرف بـ "كأس القارات"، يوم السبت المقبل، على ستاد 974 في قطر، فيما سيواجه الفائز في المباراة النهائية فريق ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا.وكان الأهلي في انتظار الفائز من هذه المباراة لتحديد خصمه في نصف النهائي، حيث يسعى المارد الأحمر لتجاوز عقبة باتشوكا ومواصلة مشواره في البطولة التي يشارك فيها بصفته بطلًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا الأخيرة.فقد نجح النادي الأهلي في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية الأبطال "إنتركونتنينتال" لعام 2024 وذلك بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية، في المباراة التي أقيمت بينهما الشهر الماضي في القاهرة.وبهذه النتيجة الثقيلة للنادي الأهلي، فإنه قد حصل على كأس الثلاث قارات، ليصعد إلى نصف النهائي في البطولة الدولية "إنتركونتنينتال" التي جاءت بدلا من بطولة كأس العالم للأندية.يشار إلى أن الأهلي سبق له أن التقى مع باتشوكا في بطولة كأس العالم للأندية في العام 2008، حيث خسر الفريق المصري تلك المباراة بنتيجة 4-2.

https://sarabic.ae/20241209/انتقال-رونالدو-إلى-الأهلي-المصري-تصريحات-إعلامية-مثيرة-للجدل-1095640424.html

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, نادي الأهلي, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار كرة القدم, أخبار نادي ريال مدريد