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https://sarabic.ae/20241217/النادي-الأهلي-المصري-يحسم-حقيقة-عرض-سعودي-لضم-مروان-عطية-إلى-صفوفه-1095899056.html
النادي الأهلي المصري يحسم حقيقة عرض سعودي لضم مروان عطية إلى صفوفه
النادي الأهلي المصري يحسم حقيقة عرض سعودي لضم مروان عطية إلى صفوفه
سبوتنيك عربي
كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالنادي الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تلقيه عرضا من نادي "الفتح" السعودي، لضم لاعب خط الوسط، مروان عطية. 17.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-17T18:04+0000
2024-12-17T18:04+0000
مجتمع
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وأوضح المصدر، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن "مروان عطية يعد من العناصر الأساسية في الفريق بالوقت الحالي، والتفريط فيه ليس مطروحا على الإطلاق، خاصة مع اقتراب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقررة في يونيو/ حزيران المقبل".وأضاف المصدر: "لم نتلقّ أي عروض رسمية من أي ناد للتعاقد مع مروان عطية، نحن لا نقف في طريق أي لاعب إذا تلقى عرضا مناسبا، شريطة أن يكون توقيت العرض ملائما لمصلحة النادي أيضا".وأشار المصدر إلى أن: "إدارة النادي الأهلي المصري تسعى إلى تعزيز صفوف الفريق بصفقات قوية ومؤثرة، وليس التخلي عن أي لاعب أساسي، خصوصً إذا كان بحجم وأهمية مروان عطية ضمن التشكيلة". يذكر أن مروان عطية انضم إلى النادي الأهلي المصري قادما من نادي الاتحاد السكندري، وأصبح منذ ذلك الحين عنصرا محوريا في التشكيلة الأساسية لفريق "الشياطين الحُمر".ومن المقرر أن يستضيف النادي الأهلي المصري فريق شباب بلوزداد الجزائري، مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
https://sarabic.ae/20241130/إمام-عاشور-يتقدم-بطلب-مفاجئ-من-النادي-الأهلي-1095355512.html
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نادي الأهلي, السعودية, مصر, رياضة, أخبار كرة القدم
نادي الأهلي, السعودية, مصر, رياضة, أخبار كرة القدم

النادي الأهلي المصري يحسم حقيقة عرض سعودي لضم مروان عطية إلى صفوفه

18:04 GMT 17.12.2024
© AP Photo / Hussein Sayedلاعب النادي الأهلي المصري، مروان عطية
لاعب النادي الأهلي المصري، مروان عطية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
لاعب النادي الأهلي المصري، مروان عطية
© AP Photo / Hussein Sayed
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كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالنادي الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تلقيه عرضا من نادي "الفتح" السعودي، لضم لاعب خط الوسط، مروان عطية.
وأوضح المصدر، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن "مروان عطية يعد من العناصر الأساسية في الفريق بالوقت الحالي، والتفريط فيه ليس مطروحا على الإطلاق، خاصة مع اقتراب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقررة في يونيو/ حزيران المقبل".
وأضاف المصدر: "لم نتلقّ أي عروض رسمية من أي ناد للتعاقد مع مروان عطية، نحن لا نقف في طريق أي لاعب إذا تلقى عرضا مناسبا، شريطة أن يكون توقيت العرض ملائما لمصلحة النادي أيضا".
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وأشار المصدر إلى أن: "إدارة النادي الأهلي المصري تسعى إلى تعزيز صفوف الفريق بصفقات قوية ومؤثرة، وليس التخلي عن أي لاعب أساسي، خصوصً إذا كان بحجم وأهمية مروان عطية ضمن التشكيلة".
يذكر أن مروان عطية انضم إلى النادي الأهلي المصري قادما من نادي الاتحاد السكندري، وأصبح منذ ذلك الحين عنصرا محوريا في التشكيلة الأساسية لفريق "الشياطين الحُمر".
ومن المقرر أن يستضيف النادي الأهلي المصري فريق شباب بلوزداد الجزائري، مساء الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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