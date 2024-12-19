https://sarabic.ae/20241219/الأهلي-المصري-يحدد-5-لاعبين-للرحيل-خلال-ميركاتو-الشتاء-1095957068.html

الأهلي المصري يحدد 5 لاعبين للرحيل خلال ميركاتو الشتاء

الأهلي المصري يحدد 5 لاعبين للرحيل خلال ميركاتو الشتاء

سبوتنيك عربي

استقرت إدارة النادي الأهلي المصري بشكل كبير على أسماء اللاعبين المُرشحين للرحيل عن فريق الكرة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني المقبل. 19.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-19T11:10+0000

2024-12-19T11:10+0000

2024-12-19T11:10+0000

مجتمع

رياضة

نادي الأهلي

الأخبار

أخبار كرة القدم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1c/1094227620_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dbddf6e89f2c266c9bb84db82a59e5b8.jpg

وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن قرار مسؤولو الأهلي في هذا الصدد جاء بناءً على أداء ومردود هؤلاء اللاعبين في الملعب على مدار الفترة الماضية.من جانبه، أوضح مصدر في الفريق الأحمر إن المرحلة القادمة ستشهد الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين الذين فشلوا في إثبات أنفسهم أو الذين لا يؤدون بشكل قوي وأداؤهم متفاوت أو غير الملتزمين والذين يُثيرون المشاكل، لافتا إلى تلك العملية ستتم على أكثر من مرحلة تبدأ في يناير المقبل وتتواصل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وأضاف المصدر أن من بين المُرشحين للرحيل عن الفريق، محمود عبد المنعم كهربا وكريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح والجنوب أفريقي بيرسي تاو، والحارس حمزة علاء.وقال المصدر إنه فيما يتعلق بحمزة علاء فلا تمانع لجنة التخطيط للكرة في رحيله في يناير بعدما طلب الحارس الشاب الرحيل للحصول على فرصة المشاركة في ظل عدم الاعتماد عليه لمشاركة محمد الشناوي ومصطفى شوبير بشكل منتظم، وفيما يتعلق بـ كريم نيدفيد فهناك اتفاق على رحيله لعدم قدرته على تقديم أوراق اعتماد مع الفريق منذ العودة من الإعارة.وفي وقت سابق، سادت حالة من الذعر في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أمس الأربعاء، إثر إصابة احد نجوم الفريق بقطع في شرايين يده.وقال موقع "فيتو" إن عمر كمال، لاعب الأهلي، أصيب بقطع في شرايين يده خلال مران النادي الفريق الذي أقيم اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.وأضاف الموقع أن إصابة عمر كمال وقعت "بعدما دخل اللاعب في مشادة مع أحد زملائه في الفريق، حيث تطور الأمر ليغضب عمر كمال، ويرتطم بأحد أبواب غرفة خلع ملابس، ليتعرض لإصابة قوية بقطع في شرايين يده، ما أثار الرعب داخل غرف ملابس الأهلي"، فيما هرع طبيب الفريق، أحمد جاب الله، لإسعاف اللاعب ونقله إلي المستشفى، حيث رافقهم اللاعب محمود كهربا ليخضع اللاعب إلي العلاج اللازم.من جانبه، نفى المدير الرياضي للنادي الأهلي، محمد رمضان، أن تكون إصابة عمر كمال بسبب مشادة بين وبين أحد الزملاء، مؤكدا أن اللاعب أصيب بقطع في اليد بعدما انزلقت إحدى قدماه أثناء الاستحمام.

https://sarabic.ae/20241217/النادي-الأهلي-المصري-يحسم-حقيقة-عرض-سعودي-لضم-مروان-عطية-إلى-صفوفه-1095899056.html

https://sarabic.ae/20241211/باتشوكا-يتغلب-على-بوتافوغو-ويضرب-موعدا-مع-الأهلي-المصري-في-نصف-نهائي-كأس-إنتركونتيننتال-1095708077.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, نادي الأهلي, الأخبار, أخبار كرة القدم