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بوتين يبحث مع رئيس الوزراء العراقي قضايا الشرق الأوسط في ظل التصعيد غير المسبوق
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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https://sarabic.ae/20241121/مفاجأة-غير-سارة-بشأن-وسام-أبو-علي-مهاجم-الأهلي-المصري-1095033036.html
مفاجأة غير سارة بشأن وسام أبو علي مهاجم الأهلي المصري
مفاجأة غير سارة بشأن وسام أبو علي مهاجم الأهلي المصري
سبوتنيك عربي
كشف مصدر مطلع في النادي الأهلي المصري، مفاجأة غير سارة بشأن الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق، وذلك فيما يتعلق بإصابته. 21.11.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت صحيفة "الوطن" عن المصدر، قوله إن "وسام أبو علي، مهدد بسبب الإصابة بالغياب عن مواجهة الأهلي أمام فريق استاد أبيدجان، في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا".يشار إلى أن أبو علي، كان قد أصيب خلال معسكر منتخب بلاده قبل مواجهة كوريا الجنوبية، في الأجندة الدولية الماضية، ومن المقرر أن يستضيف الأهلي فريق استاد أبيدجان، يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.وأضاف المصدر المطلع أن "الإصابة ستمنع المهاجم الفلسطيني من المشاركة في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، غدا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري، ولكن سيكون جاهزا لمباريات إنتركونتينيننتال بشكل طبيعي".ومن المقرر أن يخضع وسام أبو علي، لفحص طبي وأشعة لحسم مدى الإصابة، التي يعاني منها ومدة العلاج، وموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات بشكل طبيعي.وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا" موعد ومكان إجراء قرعة كأس العالم للأندية، التي سيشارك فيها الأهلي المصري، والتي تقام للمرة الأولى في تاريخها بمشاركة 32 فريقا وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية.واستقر الـ"فيفا"، على "إقامة قرعة دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل من العام الجاري، على أن تستضيفها مدينة ميامي الأمريكية".وتنطلق القرعة في تمام الساعة الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت ميامي، وسيتم بثها مباشرة عبر منصات الاتحاد الدولي لكرة القدم.ويشارك الأهلي المصري في هذه النسخة بعد فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا، لينضم إلى قائمة الأندية العربية التي تمثل المنطقة، والتي تضم الهلال السعودي، الوداد البيضاوي المغربي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، والترجي التونسي.
https://sarabic.ae/20241112/إلغاء-البراءة-السجن-6-أشهر-للاعب-الأهلي-المصري-إمام-عاشور-1094731863.html
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أخبار كرة القدم, رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, نادي الأهلي
أخبار كرة القدم, رياضة, مصر, أخبار مصر الآن, نادي الأهلي

مفاجأة غير سارة بشأن وسام أبو علي مهاجم الأهلي المصري

09:57 GMT 21.11.2024 (تم التحديث: 10:08 GMT 21.11.2024)
© Getty Images / NurPhotoوسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي المصري
وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© Getty Images / NurPhoto
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كشف مصدر مطلع في النادي الأهلي المصري، مفاجأة غير سارة بشأن الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق، وذلك فيما يتعلق بإصابته.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن المصدر، قوله إن "وسام أبو علي، مهدد بسبب الإصابة بالغياب عن مواجهة الأهلي أمام فريق استاد أبيدجان، في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا".
يشار إلى أن أبو علي، كان قد أصيب خلال معسكر منتخب بلاده قبل مواجهة كوريا الجنوبية، في الأجندة الدولية الماضية، ومن المقرر أن يستضيف الأهلي فريق استاد أبيدجان، يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
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وأضاف المصدر المطلع أن "الإصابة ستمنع المهاجم الفلسطيني من المشاركة في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، غدا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري، ولكن سيكون جاهزا لمباريات إنتركونتينيننتال بشكل طبيعي".
ومن المقرر أن يخضع وسام أبو علي، لفحص طبي وأشعة لحسم مدى الإصابة، التي يعاني منها ومدة العلاج، وموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات بشكل طبيعي.
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا" موعد ومكان إجراء قرعة كأس العالم للأندية، التي سيشارك فيها الأهلي المصري، والتي تقام للمرة الأولى في تاريخها بمشاركة 32 فريقا وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية.
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واستقر الـ"فيفا"، على "إقامة قرعة دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل من العام الجاري، على أن تستضيفها مدينة ميامي الأمريكية".
وتنطلق القرعة في تمام الساعة الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت ميامي، وسيتم بثها مباشرة عبر منصات الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ويشارك الأهلي المصري في هذه النسخة بعد فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا، لينضم إلى قائمة الأندية العربية التي تمثل المنطقة، والتي تضم الهلال السعودي، الوداد البيضاوي المغربي، الوداد البيضاوي المغربي، العين الإماراتي، والترجي التونسي.
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