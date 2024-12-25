https://sarabic.ae/20241225/قرارات-جديدة-داخل-الأهلي-المصري-تحسم-مصير-5-نجوم-1096172530.html

قرارات جديدة داخل الأهلي المصري تحسم مصير 5 نجوم

قرارات جديدة داخل الأهلي المصري تحسم مصير 5 نجوم

سبوتنيك عربي

كشف وسائل إعلام مصرية، عن تطورات جديدة شهدها النادي الأهلي بشأن الفريق الأول لكرة القدم، تخص 5 لاعبين، قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 25.12.2024, سبوتنيك عربي

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وأفادت صحيفة "الوطن"، بأن "إدارة النادي الأهلي قررت تعديل عقد وسام أبو علي، مهاجم الفريق، في ظل تقديمه مستويات قوية وأيضا لقطع الطريق على التفكير في الرحيل عن القلعة الحمراء، ومناقشة العروض التي تقدم إليه عن طريق وكيله".وينوي الأهلي أيضا تعديل عقد انتقال حمدي فتحي، من الوكرة القطري، الذي تعاقد معه "الأحمر" معارًا بشكل رسمي، في الانتقالات الشتوية حتى كأس العالم للأندية 2025، إذ تعمل الإدارة على شراء اللاعب نهائيا مقابل التخلي عن 3 لاعبين، أبرزهم بيرسي تاو، ورضا سليم.كما يسعى الأهلي لحسم صفقة جديدة في انتقالات يناير/ كانون الثاني 2025، وهو المغربي أسامة إدريسي، لاعب باتشوكا المكسيكي، مبينًا أن خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، يقود هذه المفاوضات لحسم الصفقة للـ"مارد الأحمر".وكانت صحيفة "اليوم السابع"، قد قالت إن "إدارة النادي الأهلي استقرت بشكل كبير على أسماء اللاعبين المُرشحين للرحيل عن فريق الكرة، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل".وأوضح مصدر في الأهلي أن "المرحلة القادمة ستشهد الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين، الذين فشلوا في إثبات أنفسهم أو الذين لا يؤدون بشكل قوي وأداؤهم متفاوت أو غير الملتزمين والذين يُثيرون المشاكل"، لافتًا إلى أن "تلك العملية ستتم على أكثر من مرحلة، تبدأ في يناير المقبل وتتواصل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".وأضاف المصدر أنه "من بين المُرشحين للرحيل عن الفريق، محمود عبد المنعم كهربا، وكريم نيدفيد، وخالد عبد الفتاح، والجنوب أفريقي بيرسي تاو، والحارس حمزة علاء".وقال المصدر إنه "فيما يتعلق بحمزة علاء، فلا تمانع لجنة التخطيط للكرة في رحيله، في يناير (المقبل)، بعدما طلب الحارس الشاب الرحيل للحصول على فرصة المشاركة في ظل عدم الاعتماد عليه، لمشاركة محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، بشكل منتظم، وفيما يتعلق بكريم نيدفيد، فهناك اتفاق على رحيله لعدم قدرته على تقديم أوراق اعتماد مع الفريق منذ العودة من الإعارة".وفي وقت سابق، سادت حالة من الذعر في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، إثر إصابة أحد نجوم الفريق بقطع في شرايين يده.وقال موقع "فيتو"، إن "عمر كمال، لاعب الأهلي، أصيب بقطع في شرايين يده خلال مران النادي، الذي أقيم اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد، في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا".وأضاف الموقع أن إصابة عمر كمال وقعت "بعدما دخل اللاعب في مشادة مع أحد زملائه في الفريق، حيث تطور الأمر ليغضب عمر كمال، ويرتطم بأحد أبواب غرفة خلع ملابس، ليتعرض لإصابة قوية بقطع في شرايين يده، ما أثار الرعب داخل غرف ملابس الأهلي"، فيما هرع طبيب الفريق، أحمد جاب الله، لإسعاف اللاعب ونقله إلي المستشفى، حيث رافقهم اللاعب محمود كهربا، ليخضع اللاعب للعلاج اللازم.من جانبه، نفى المدير الرياضي للنادي الأهلي، محمد رمضان، أن تكون إصابة عمر كمال، بسبب مشادة بينه وبين أحد الزملاء، مؤكدًا أن اللاعب أصيب بقطع في اليد بعدما انزلقت إحدى قدماه أثناء الاستحمام.

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