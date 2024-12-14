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باتشوكا المكسيكي يتغلب على الأهلي المصري بركلات الترجيح ويتأهل لنهائي كأس القارات للأندية
باتشوكا المكسيكي يتغلب على الأهلي المصري بركلات الترجيح ويتأهل لنهائي كأس القارات للأندية
سبوتنيك عربي
تغلب فريق باتشوكا المكسيكي على الأهلي المصري بركلات الترجيح، وذلك بنتيجة 6 أهداف لـ5، لينجح في التأهل لنهائي كأس القارات للأندية. 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T20:31+0000
2024-12-14T20:31+0000
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وانتهت مباراة الأهلي وباتشوكا، التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب "974" بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات كأس "التحدي" (FIFA Challenger Cup)، ضمن منافسات بطولة كأس "إنتركونتيننتال" بالتعادل السلبي.واحتكم الفريقان إلى وقت إضافي مدته 30 دقيقة على شوطين انتهت بالتعادل السلبي أيضا، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية.وتمكن الفريق المكسيكي من حسم اللقاء بـ6 أهداف لـ5، رغم إهدار نادي باتشوكا لضربتين متتاليتين في بداية ضربات الجزاء، إلا أن الأهلي المصري فقد ضربتين أيضا.ورغم سيطرة النادي الأهلي المصري لمجريات الشوط الأول من المباراة، فإن المكسيكي حاول مجاراته في الشوط الثاني، فيما تقاسم الفريقان الشوطين الثالث والرابع.ومن المفترض أن يلتقي باتشوكا المكسيكي مع ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل، على استاد "لوسيل" بالعاصمة القطرية الدوحة، في مباراة نهائي كأس القارات للأندية.يشار إلى أن الأهلي سبق له أن التقى باتشوكا في بطولة كأس العالم للأندية في العام 2008، حيث خسر الفريق المصري تلك المباراة بنتيجة 4-2.
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رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, نادي الأهلي, الأخبار, أخبار كرة القدم
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, نادي الأهلي, الأخبار, أخبار كرة القدم

باتشوكا المكسيكي يتغلب على الأهلي المصري بركلات الترجيح ويتأهل لنهائي كأس القارات للأندية

20:31 GMT 14.12.2024
© AP Photoالنادي الأهلي
النادي الأهلي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© AP Photo
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تغلب فريق باتشوكا المكسيكي على الأهلي المصري بركلات الترجيح، وذلك بنتيجة 6 أهداف لـ5، لينجح في التأهل لنهائي كأس القارات للأندية.
وانتهت مباراة الأهلي وباتشوكا، التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب "974" بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات كأس "التحدي" (FIFA Challenger Cup)، ضمن منافسات بطولة كأس "إنتركونتيننتال" بالتعادل السلبي.
واحتكم الفريقان إلى وقت إضافي مدته 30 دقيقة على شوطين انتهت بالتعادل السلبي أيضا، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية.
الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
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وتمكن الفريق المكسيكي من حسم اللقاء بـ6 أهداف لـ5، رغم إهدار نادي باتشوكا لضربتين متتاليتين في بداية ضربات الجزاء، إلا أن الأهلي المصري فقد ضربتين أيضا.
ورغم سيطرة النادي الأهلي المصري لمجريات الشوط الأول من المباراة، فإن المكسيكي حاول مجاراته في الشوط الثاني، فيما تقاسم الفريقان الشوطين الثالث والرابع.
ومن المفترض أن يلتقي باتشوكا المكسيكي مع ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل، على استاد "لوسيل" بالعاصمة القطرية الدوحة، في مباراة نهائي كأس القارات للأندية.
يشار إلى أن الأهلي سبق له أن التقى باتشوكا في بطولة كأس العالم للأندية في العام 2008، حيث خسر الفريق المصري تلك المباراة بنتيجة 4-2.
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