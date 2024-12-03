تقرير إنجليزي: الأهلي المصري يفاجئ الجميع بتصنيفه في مونديال الأندية 2025
© AP Photoالأهلي المصري
© AP Photo
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يترقب عشاق كرة القدم قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة بمشاركة 32 فريقا، في الفترة من 15 يونيو/ حزيران إلى 13 يوليو/ تموز من العام المقبل.
وحسبما أوردت صحيفة "ديلي ميل"، فإن الأهلي سيكون في المستوى الثالث في قرعة مونديال الأندية، وأن أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية ستكون في المستويين الأول والثاني.
وكشفت الصحيفة أن تصنيف الفرق في قرعة كأس العالم للأندية جاء كالتالي:
المستوى الأول
1.مانشستر سيتي الإنجليزي
2.ريال مدريد الإسباني
3.بايرن ميونخ الألماني
4.باريس سان جيرمان الفرنسي
5.فلامنغو البرازيلي
6.بالميراس البرازيلي
7.ريفر بليت الأرجنتيني
8.فلومينينسي البرازيلي
20 أكتوبر, 10:18 GMT
المستوى الثاني
1.تشيلسي الإنجليزي
2.دورتموند الألماني
3.إنتر ميلان الإيطالي
4.بورتو البرتغالي
5.أتلتيكو مدريد الإسباني
6.بنفيكا البرتغالي
7.يوفنتوس الإيطالي
8.سالزبورغ النمساوي
المستوى الثالث
1.الأهلي المصري
2.الهلال السعودي
3.أولسان الكوري الجنوبي
4.الوداد البيضاوي المغربي
5.مونتيري المكسيكي
6.ليون المكسيكي
7.بوكا جونيورز الأرجنتيني
8.بوتافوغو البرازيلي
14 نوفمبر, 17:20 GMT
المستوى الرابع
1.أوراوا ريد دايموندز الياباني
2.العين الإماراتي
3.الترجي التونسي
4.ماميلودي صنداونز جنوب أفريقيا
5.باتشوكا المكسيكي
6.سياتل ساوندرز الأمريكي
7.أوكلاند سيتي النيوزيلندي
8.إنتر ميامي الأمريكي
ومن المقرر أن تقام قرعة كأس العالم للأندية 2025 بمدينة ميامي الأمريكية، يوم الخميس المقبل، الموافق 5 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وينص نظام البطولة على تقسيم الأندية إلى 8 مجموعات من 4 فرق، على أن يتم تصنيف الفرق في زمر لتحديد المستويات الـ4، على أن تضم كل مجموعة فريقا من كل مستوى.
ويشارك الأهلي المصري، في البطولة ضمن الفرق الأفريقية، حيث جاء في التصنيف الثالث، وهو ما جعله مفاجئا للبعض بعدما كان متوقعا أن يكون في التصنيف الرابع.