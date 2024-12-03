https://sarabic.ae/20241203/تقرير-إنجليزي-الأهلي-المصري-يفاجئ-الجميع-بتصنيفه-في-مونديال-الأندية-2025-1095453888.html

تقرير إنجليزي: الأهلي المصري يفاجئ الجميع بتصنيفه في مونديال الأندية 2025

تقرير إنجليزي: الأهلي المصري يفاجئ الجميع بتصنيفه في مونديال الأندية 2025

سبوتنيك عربي

يترقب عشاق كرة القدم قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة بمشاركة 32 فريقا، في الفترة من 15 يونيو/ حزيران إلى... 03.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-03T15:53+0000

2024-12-03T15:53+0000

2024-12-03T15:53+0000

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وحسبما أوردت صحيفة "ديلي ميل"، فإن الأهلي سيكون في المستوى الثالث في قرعة مونديال الأندية، وأن أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية ستكون في المستويين الأول والثاني.وكشفت الصحيفة أن تصنيف الفرق في قرعة كأس العالم للأندية جاء كالتالي:المستوى الأولالمستوى الثانيالمستوى الثالثالمستوى الرابعومن المقرر أن تقام قرعة كأس العالم للأندية 2025 بمدينة ميامي الأمريكية، يوم الخميس المقبل، الموافق 5 ديسمبر/ كانون الأول 2024.وينص نظام البطولة على تقسيم الأندية إلى 8 مجموعات من 4 فرق، على أن يتم تصنيف الفرق في زمر لتحديد المستويات الـ4، على أن تضم كل مجموعة فريقا من كل مستوى.ويشارك الأهلي المصري، في البطولة ضمن الفرق الأفريقية، حيث جاء في التصنيف الثالث، وهو ما جعله مفاجئا للبعض بعدما كان متوقعا أن يكون في التصنيف الرابع.

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رياضة, أخبار كرة القدم, كأس العالم للأندية, نادي الأهلي, أخبار الفيفا, منوعات, الأخبار