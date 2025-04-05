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https://sarabic.ae/20250405/راتب-خيالي-واتفاقية-ملزمة-إعلام-مصري-يكشف-تفاصيل-عقد-زيزو-مع-الأهلي-1099241374.html
"راتب خيالي واتفاقية ملزمة"... إعلام مصري يكشف تفاصيل عقد زيزو مع الأهلي
"راتب خيالي واتفاقية ملزمة"... إعلام مصري يكشف تفاصيل عقد زيزو مع الأهلي
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم السبت، اقتراب الأهلي المصري من ضم أحمد مصطفي زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات... 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T12:50+0000
2025-04-05T12:50+0000
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ونقل موقع "يلاكورة"، عن مصدر قوله إن "زيزو ووالده اتفقا مع الأهلي على كافة التفاصيل المالية التي تخص التعاقد"، مضيفا أن "الأمر بدأ في فبراير الماضي، حيث تحدث وسيط مع مسئولي الأهلي للاستفسار عن رغبتهم في ضم زيزو بصفقة انتقال حر، فكان الرد أنه إضافة لأي فريق ولاعب ممتاز، ولكن هناك رغبة بعدم وضع اسم الأهلي في مزايدة، مهما كان أسم اللاعب".وتابع: "رد الأهلي كان حاسمًا وواضحًا، إذا كان قرار زيزو نهائيا ولديه رغبة واضحة في اللعب للأهلي، فسيحصل على ما يناسبه، ويتم تقديره بالقدر الذي يستحقه، ولكن يجب التعامل بشفافية وعدم الزج باسم الأهلي في مفاوضاته مع الزمالك".وأوضح المصدر، أن "وسيط الصفقة والذي بدأ الأمر، هو أحد محبي الأهلي ولعب الدور الأكبر في البداية ثم نقل الأمر لأحد وكلاء اللاعبين الذي تولى الملف بتكليف من محمود الخطيب رئيس النادي ونائبه خالد مرتجي قبل أيام فقط من مباراة قمة الدور الأول للدوري".وكشف المصدر: أن "هناك جلسات تمت بين الوكيل ووالد اللاعب، ومؤخرًا حضر مسئول بالأهلي لأول مرة وتم الاتفاق النهائي على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد الذي يمتد لأربع سنوات".وأضاف أن "زيزو سوف يحصل على أعلى عقد في النادي، بقيمة 25 مليون جنيه، بخلاف عقد إعلاني توفره شركة الكرة بقيمة 15 مليون جنيه، بينما سيحصل اللاعب على 20 مليون جنيه سنويا من خارج الأهلي، وسيتم تحويله بالكامل طوال مدة العقد إلى حسابه، بمجرد توقيع العقود بشكل رسمي".وشدد المصدر، على أن "الأهلي وقع اتفاقية تعاقد ملزمة مع اللاعب، ويتبقى فقط بعض الرتوش الصغيرة لإعلان ضمه بشكل رسمي، والذي سيكون في أول أيام شهر يونيو/ حزيران المقبل، إذا ما أقيم نهائي كأس مصر قبلها.وأتم المصدر تصريحاته، أن "رؤية الأهلي للتفاوض مع اللاعب جاءت بعدما تيقنوا من رغبة زيزو ووالده بالانضمام للفريق، كما أن النادي لن يتحمل سوى 25 مليون جنيه قيمة العقد و15 مليون جنيه حملة إعلانية، ولن يتكبد الأهلي أي رسوم مالية أخرى".
https://sarabic.ae/20250111/الزمالك-المصري-يتلقى-عرضا-سعوديا-لضم-زيزو-1096696604.html
https://sarabic.ae/20241228/أول-رد-من-الأهلي-المصري-على-مفاوضات-ضم-زيزو-1096271165.html
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نادي الأهلي, أخبار الزمالك اليوم, رياضة, منوعات, الأخبار
نادي الأهلي, أخبار الزمالك اليوم, رياضة, منوعات, الأخبار

"راتب خيالي واتفاقية ملزمة"... إعلام مصري يكشف تفاصيل عقد زيزو مع الأهلي

12:50 GMT 05.04.2025
© Getty Images / Ahmad Hasaballahلاعب الزمالك المصري أحمد مصطفي زيزو
لاعب الزمالك المصري أحمد مصطفي زيزو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
© Getty Images / Ahmad Hasaballah
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم السبت، اقتراب الأهلي المصري من ضم أحمد مصطفي زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ونقل موقع "يلاكورة"، عن مصدر قوله إن "زيزو ووالده اتفقا مع الأهلي على كافة التفاصيل المالية التي تخص التعاقد"، مضيفا أن "الأمر بدأ في فبراير الماضي، حيث تحدث وسيط مع مسئولي الأهلي للاستفسار عن رغبتهم في ضم زيزو بصفقة انتقال حر، فكان الرد أنه إضافة لأي فريق ولاعب ممتاز، ولكن هناك رغبة بعدم وضع اسم الأهلي في مزايدة، مهما كان أسم اللاعب".
وتابع: "رد الأهلي كان حاسمًا وواضحًا، إذا كان قرار زيزو نهائيا ولديه رغبة واضحة في اللعب للأهلي، فسيحصل على ما يناسبه، ويتم تقديره بالقدر الذي يستحقه، ولكن يجب التعامل بشفافية وعدم الزج باسم الأهلي في مفاوضاته مع الزمالك".
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وأوضح المصدر، أن "وسيط الصفقة والذي بدأ الأمر، هو أحد محبي الأهلي ولعب الدور الأكبر في البداية ثم نقل الأمر لأحد وكلاء اللاعبين الذي تولى الملف بتكليف من محمود الخطيب رئيس النادي ونائبه خالد مرتجي قبل أيام فقط من مباراة قمة الدور الأول للدوري".
وكشف المصدر: أن "هناك جلسات تمت بين الوكيل ووالد اللاعب، ومؤخرًا حضر مسئول بالأهلي لأول مرة وتم الاتفاق النهائي على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد الذي يمتد لأربع سنوات".
وأضاف أن "زيزو سوف يحصل على أعلى عقد في النادي، بقيمة 25 مليون جنيه، بخلاف عقد إعلاني توفره شركة الكرة بقيمة 15 مليون جنيه، بينما سيحصل اللاعب على 20 مليون جنيه سنويا من خارج الأهلي، وسيتم تحويله بالكامل طوال مدة العقد إلى حسابه، بمجرد توقيع العقود بشكل رسمي".
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وشدد المصدر، على أن "الأهلي وقع اتفاقية تعاقد ملزمة مع اللاعب، ويتبقى فقط بعض الرتوش الصغيرة لإعلان ضمه بشكل رسمي، والذي سيكون في أول أيام شهر يونيو/ حزيران المقبل، إذا ما أقيم نهائي كأس مصر قبلها.
وأتم المصدر تصريحاته، أن "رؤية الأهلي للتفاوض مع اللاعب جاءت بعدما تيقنوا من رغبة زيزو ووالده بالانضمام للفريق، كما أن النادي لن يتحمل سوى 25 مليون جنيه قيمة العقد و15 مليون جنيه حملة إعلانية، ولن يتكبد الأهلي أي رسوم مالية أخرى".
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