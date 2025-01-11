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https://sarabic.ae/20250111/الزمالك-المصري-يتلقى-عرضا-سعوديا-لضم-زيزو-1096696604.html
الزمالك المصري يتلقى عرضا سعوديا لضم "زيزو"
الزمالك المصري يتلقى عرضا سعوديا لضم "زيزو"
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إعلامية مصرية، اليوم السبت، عن تلقي نادي الزمالك عرضا رسميا من نادٍ سعودي لضم نجمه أحمد سيد (زيزو)، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
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2025-01-11T19:52+0000
مجتمع
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وذكر موقع "الزمالك اليوم"، أن زيزو لاعب المنتخب المصري ونجم نادي الزمالك، قد تلقى عرضا من نادي الاتفاق السعودي، لضمه خلال فترة الانتقالات الجارية، في شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.وأوضح الموقع أن"التفاصيل المالية للعرض السعودي تتضمن إعارة زيزو لمدة 6 أشهر مقابل مليون ونصف دولار، مع وجود بند شراء نهائي مقابل 3.5 مليون دولار".ويأتي هذا التطور، في وقت يدرس فيه نادي الزمالك بقوة العرض السعودي، مشترطا توقيع اللاعب على عقد جديد مع النادي الأبيض لمدة 3 سنوات، خاصة وأن عقد زيزو مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ما يمنحه حرية التفاوض مع أي نادٍ آخر.ونقل عن مصدر مسؤول بالنادي "الأبيض"، لم يسمه الموقع، أن اللاعب يعد من العناصر الأساسية في الفريق، ولكن إدارة فريق الزمالك المصري ستدرس العرض جيدا قبل اتخاذ القرار النهائي.وحتى الآن، فإن أحمد مصطفى (زيزو)، لم يجدد عقده مع نادي الزمالك، وبمجرد بدء "الميركاتو" الشتوي، يوم 1 يناير/ كانون الثاني 2025، بإمكان اللاعب التوقيع لأي فريق في صفقة مجانية دون الرجوع لإدارة "القلعة البيضاء".
https://sarabic.ae/20241228/أول-رد-من-الأهلي-المصري-على-مفاوضات-ضم-زيزو-1096271165.html
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أخبار الزمالك اليوم, أهداف الزمالك اليوم, رياضة, أخبار كرة القدم
أخبار الزمالك اليوم, أهداف الزمالك اليوم, رياضة, أخبار كرة القدم

الزمالك المصري يتلقى عرضا سعوديا لضم "زيزو"

19:52 GMT 11.01.2025
© AP Photo / Ahmed Gamilجماهير نادي الزمالك المصري
جماهير نادي الزمالك المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Ahmed Gamil
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كشفت تقارير إعلامية مصرية، اليوم السبت، عن تلقي نادي الزمالك عرضا رسميا من نادٍ سعودي لضم نجمه أحمد سيد (زيزو)، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وذكر موقع "الزمالك اليوم"، أن زيزو لاعب المنتخب المصري ونجم نادي الزمالك، قد تلقى عرضا من نادي الاتفاق السعودي، لضمه خلال فترة الانتقالات الجارية، في شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأوضح الموقع أن"التفاصيل المالية للعرض السعودي تتضمن إعارة زيزو لمدة 6 أشهر مقابل مليون ونصف دولار، مع وجود بند شراء نهائي مقابل 3.5 مليون دولار".
لاعب الزمالك المصري أحمد سيد مصطفى زيزو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
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ويأتي هذا التطور، في وقت يدرس فيه نادي الزمالك بقوة العرض السعودي، مشترطا توقيع اللاعب على عقد جديد مع النادي الأبيض لمدة 3 سنوات، خاصة وأن عقد زيزو مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ما يمنحه حرية التفاوض مع أي نادٍ آخر.

وأشار الموقع إلى أن مسؤولي الزمالك يرون أن الصفقة تمثل فرصة جيدة لتعزيز خزينة النادي المالية، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي المصري.

ونقل عن مصدر مسؤول بالنادي "الأبيض"، لم يسمه الموقع، أن اللاعب يعد من العناصر الأساسية في الفريق، ولكن إدارة فريق الزمالك المصري ستدرس العرض جيدا قبل اتخاذ القرار النهائي.
وحتى الآن، فإن أحمد مصطفى (زيزو)، لم يجدد عقده مع نادي الزمالك، وبمجرد بدء "الميركاتو" الشتوي، يوم 1 يناير/ كانون الثاني 2025، بإمكان اللاعب التوقيع لأي فريق في صفقة مجانية دون الرجوع لإدارة "القلعة البيضاء".
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