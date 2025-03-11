https://sarabic.ae/20250311/الأهلي-المصري-يعلن-الانسحاب-من-الدوري-في-حال-عدم-تأجيل-لقاء-القمة-أمام-الزمالك-1098577805.html

الأهلي المصري يعلن الانسحاب من الدوري في حال عدم تأجيل لقاء القمة أمام الزمالك

الأهلي المصري يعلن الانسحاب من الدوري في حال عدم تأجيل لقاء القمة أمام الزمالك

سبوتنيك عربي

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، بيانا رسميا، بشأن موقفه النهائي من مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها اليوم الثلاثاء في التاسعة والنصف مساء في استاد... 11.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-11T12:55+0000

2025-03-11T12:55+0000

2025-03-11T12:55+0000

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وأكد الأهلي، في بيانه الرسمي، أن "مجلس الإدارة ناقش في اجتماعه الطارئ الذي جرى في الساعة الحادية عشرة صباحا، التخبط الواضح الذي تشهده المنظومة الكروية بشكل غير مسبوق، فضلًا عن عدم التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة والذي يدفع بالأندية إلى أزمات ومشاكل مستمرة".وأضاف البيان، أنه "تم مناقشة أزمة مباراة اليوم، وإسنادها إلى طاقم تحكيم مصري، بالرغم من مخاطبة الرابطة لاتحاد الكرة وطلب حكام أجانب للمباراة، بعد الأخطاء التحكيمية غير المبررة التي تجاوزت كل الحدود، وأثرت في نتائج المباريات".وقرر مجلس إدارة الأهلي، التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي، لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة، وأكد أنه "في حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري"، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، تعيين الحكم الدولي محمود بسيوني لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري اليوم الثلاثاء.وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيان رسميا عبر فيه عن تقديره لكل عناصر منظومة اللعبة وحرصه على الارتقاء بكرة القدم المصرية، بعد قرار الاستعانة بالحكم محمود بسيوني للقمة، وعدم الاستعانة بحكام أجانب.

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