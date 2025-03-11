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https://sarabic.ae/20250311/الأهلي-المصري-يعلن-الانسحاب-من-الدوري-في-حال-عدم-تأجيل-لقاء-القمة-أمام-الزمالك-1098577805.html
الأهلي المصري يعلن الانسحاب من الدوري في حال عدم تأجيل لقاء القمة أمام الزمالك
الأهلي المصري يعلن الانسحاب من الدوري في حال عدم تأجيل لقاء القمة أمام الزمالك
سبوتنيك عربي
أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، بيانا رسميا، بشأن موقفه النهائي من مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها اليوم الثلاثاء في التاسعة والنصف مساء في استاد... 11.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-11T12:55+0000
2025-03-11T12:55+0000
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وأكد الأهلي، في بيانه الرسمي، أن "مجلس الإدارة ناقش في اجتماعه الطارئ الذي جرى في الساعة الحادية عشرة صباحا، التخبط الواضح الذي تشهده المنظومة الكروية بشكل غير مسبوق، فضلًا عن عدم التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة والذي يدفع بالأندية إلى أزمات ومشاكل مستمرة".وأضاف البيان، أنه "تم مناقشة أزمة مباراة اليوم، وإسنادها إلى طاقم تحكيم مصري، بالرغم من مخاطبة الرابطة لاتحاد الكرة وطلب حكام أجانب للمباراة، بعد الأخطاء التحكيمية غير المبررة التي تجاوزت كل الحدود، وأثرت في نتائج المباريات".وقرر مجلس إدارة الأهلي، التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي، لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة، وأكد أنه "في حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري"، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، تعيين الحكم الدولي محمود بسيوني لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري اليوم الثلاثاء.وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيان رسميا عبر فيه عن تقديره لكل عناصر منظومة اللعبة وحرصه على الارتقاء بكرة القدم المصرية، بعد قرار الاستعانة بالحكم محمود بسيوني للقمة، وعدم الاستعانة بحكام أجانب.
https://sarabic.ae/20250302/الدوري-المصري-معاقبة-الأهلي-وإيقاف-15-لاعبا-1098328575.html
https://sarabic.ae/20250215/في-مفاجأة-مذهلة-لجماهيره-الأهلي-المصري-يعلن-رسميا-عن-أمنية-طال-انتظارها-فيديو-1097794748.html
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نادي الأهلي, ماتش الأهلي اليوم, أخبار الزمالك اليوم, رياضة, منوعات
نادي الأهلي, ماتش الأهلي اليوم, أخبار الزمالك اليوم, رياضة, منوعات

الأهلي المصري يعلن الانسحاب من الدوري في حال عدم تأجيل لقاء القمة أمام الزمالك

12:55 GMT 11.03.2025
© Getty Images / NurPhotoتدريبات الأهلي المصري
تدريبات الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
© Getty Images / NurPhoto
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أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، بيانا رسميا، بشأن موقفه النهائي من مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها اليوم الثلاثاء في التاسعة والنصف مساء في استاد القاهرة، مهددا بعدم استكمال بطولة الدوري حالة عدم الاستجابة لطلباته.
وأكد الأهلي، في بيانه الرسمي، أن "مجلس الإدارة ناقش في اجتماعه الطارئ الذي جرى في الساعة الحادية عشرة صباحا، التخبط الواضح الذي تشهده المنظومة الكروية بشكل غير مسبوق، فضلًا عن عدم التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة والذي يدفع بالأندية إلى أزمات ومشاكل مستمرة".
جماهير النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
مجتمع
الدوري المصري... معاقبة الأهلي وإيقاف 15 لاعبا
2 مارس, 20:45 GMT
وأضاف البيان، أنه "تم مناقشة أزمة مباراة اليوم، وإسنادها إلى طاقم تحكيم مصري، بالرغم من مخاطبة الرابطة لاتحاد الكرة وطلب حكام أجانب للمباراة، بعد الأخطاء التحكيمية غير المبررة التي تجاوزت كل الحدود، وأثرت في نتائج المباريات".
وقرر مجلس إدارة الأهلي، التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي، لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة،
وأكد أنه "في حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري"، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.
شعار النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
مجتمع
في مفاجأة مذهلة لجماهيره.. الأهلي المصري يعلن رسميا عن "أمنية طال انتظارها"... فيديو
15 فبراير, 06:58 GMT
وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، تعيين الحكم الدولي محمود بسيوني لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري اليوم الثلاثاء.
وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيان رسميا عبر فيه عن تقديره لكل عناصر منظومة اللعبة وحرصه على الارتقاء بكرة القدم المصرية، بعد قرار الاستعانة بالحكم محمود بسيوني للقمة، وعدم الاستعانة بحكام أجانب.
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