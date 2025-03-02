https://sarabic.ae/20250302/الدوري-المصري-معاقبة-الأهلي-وإيقاف-15-لاعبا-1098328575.html
الدوري المصري... معاقبة الأهلي وإيقاف 15 لاعبا
الدوري المصري... معاقبة الأهلي وإيقاف 15 لاعبا
سبوتنيك عربي
قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، اليوم الأحد، توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي "بسبب سلوك جماهيره". 02.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-02T20:45+0000
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ووقعت الرابطة غرامة مالية قيمتها 200 الف جنيه (قرابة 4 آلاف دولار) على النادي الأهلي، ومنع جماهيره الذين حضروا مباراة حرس الحدود من التواجد في مباراتين مقبلتين بالدوري المصري وذلك بسبب السباب الجماعي خلال مباراة حرس الحدود.وقررت الرابطة، أيضا إيقاف 15 لاعبا لمباراة واحدة وغرامة 5 آلاف جنيه للحصول على الإنذار الثالث في مباريات فرقهم بالجولة السادسة عشر للدوري المصري.وأضافت أنه "تقرر أيضا توقيع غرامة مالية على نادي الاتحاد قيمتها 200 ألف جنيه ومنع الجمهور الحاضرين في مباراة الاتحاد وبيراميدز من حضور مباراة الفريق القادمة أمام سموحة في الجولة 17 من الدوري المصري وذلك للسباب الجماعي لحكم نفس المباراة.وذكرت الرابطة أنه "تقرر منع كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز من مرافقة الفريق مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 40 ألف جنيه، وذلك بسبب قوله ألفاظ تسيء للدوري المصري".ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري لكرة القدم هذ الموسم برصيد 39 نقطة بعد مرور 16 جولة بفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني بـ36 نقطة.
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نادي الأهلي, رياضة, أخبار مصر الآن, مصر, منوعات
نادي الأهلي, رياضة, أخبار مصر الآن, مصر, منوعات
الدوري المصري... معاقبة الأهلي وإيقاف 15 لاعبا
قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، اليوم الأحد، توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي "بسبب سلوك جماهيره".
ووقعت الرابطة غرامة مالية قيمتها 200 الف جنيه (قرابة 4 آلاف دولار) على النادي الأهلي، ومنع جماهيره الذين حضروا مباراة حرس الحدود من التواجد في مباراتين مقبلتين بالدوري المصري وذلك بسبب السباب الجماعي خلال مباراة حرس الحدود.
وقررت الرابطة، أيضا إيقاف 15 لاعبا لمباراة واحدة وغرامة 5 آلاف جنيه للحصول على الإنذار الثالث في مباريات فرقهم بالجولة السادسة عشر للدوري المصري.
وأضافت أنه "تقرر أيضا توقيع غرامة مالية على نادي الاتحاد قيمتها 200 ألف جنيه ومنع الجمهور الحاضرين في مباراة الاتحاد وبيراميدز من حضور مباراة الفريق القادمة أمام سموحة في الجولة 17 من الدوري المصري وذلك للسباب الجماعي لحكم نفس المباراة.
وذكرت الرابطة أنه "تقرر منع كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز
من مرافقة الفريق مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 40 ألف جنيه، وذلك بسبب قوله ألفاظ تسيء للدوري المصري".
ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري لكرة القدم هذ الموسم برصيد 39 نقطة بعد مرور 16 جولة بفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني بـ36 نقطة.