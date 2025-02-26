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لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا في الدوحة عقب لقائه مع أمير قطر... فيديو
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https://sarabic.ae/20250226/الفيفا-يعلن-رسميا-إيقاف-القيد-عن-نادي-بيراميدز-لأجل-غير-مسمى-1098188791.html
"الفيفا" يعلن رسميا إيقاف القيد عن نادي بيراميدز لأجل غير مسمى
"الفيفا" يعلن رسميا إيقاف القيد عن نادي بيراميدز لأجل غير مسمى
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف نادي بيراميدز المصري عن قيد اللاعبين في فترات الانتقالات المقبلة. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
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وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن "إيقاف بيراميدز عن القيد جاء لأجل غير مسمى دون تحديد مدة الإيقاف، بسبب تأخر سداد مستحقات أحد لاعبيه السابقين، وذلك لحين حل الأزمة التي أدت لإيقاف القيد".وبذلك يصبح عدد الأندية المصرية الموقوفة من القيد 5 وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم، وهم "فاركو – إيسترن كومباني – أسوان – الإسماعيلي – بيراميدز".ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري لكرة القدم هذ الموسم برصيد 36 نقطة بعد مرور 15 جولة بفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني بـ33 نقطة.
https://sarabic.ae/20230523/لم-يحقق-أي-بطولة-بيراميدز-يحدد-سعر-بيع-رمضان-صبحي-1077352802.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الدوري المصري الممتاز, رياضة, أخبار الفيفا, منوعات

"الفيفا" يعلن رسميا إيقاف القيد عن نادي بيراميدز لأجل غير مسمى

10:19 GMT 26.02.2025
© Getty Images / NurPhotoنادي بيراميدز في مصر
نادي بيراميدز في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© Getty Images / NurPhoto
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف نادي بيراميدز المصري عن قيد اللاعبين في فترات الانتقالات المقبلة.
وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن "إيقاف بيراميدز عن القيد جاء لأجل غير مسمى دون تحديد مدة الإيقاف، بسبب تأخر سداد مستحقات أحد لاعبيه السابقين، وذلك لحين حل الأزمة التي أدت لإيقاف القيد".
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23 مايو 2023, 14:48 GMT
وبذلك يصبح عدد الأندية المصرية الموقوفة من القيد 5 وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم، وهم "فاركو – إيسترن كومباني – أسوان – الإسماعيلي – بيراميدز".
ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري لكرة القدم هذ الموسم برصيد 36 نقطة بعد مرور 15 جولة بفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني بـ33 نقطة.
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