https://sarabic.ae/20250226/الفيفا-يعلن-رسميا-إيقاف-القيد-عن-نادي-بيراميدز-لأجل-غير-مسمى-1098188791.html
"الفيفا" يعلن رسميا إيقاف القيد عن نادي بيراميدز لأجل غير مسمى
"الفيفا" يعلن رسميا إيقاف القيد عن نادي بيراميدز لأجل غير مسمى
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف نادي بيراميدز المصري عن قيد اللاعبين في فترات الانتقالات المقبلة. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
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2025-02-26T10:19+0000
2025-02-26T10:19+0000
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وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن "إيقاف بيراميدز عن القيد جاء لأجل غير مسمى دون تحديد مدة الإيقاف، بسبب تأخر سداد مستحقات أحد لاعبيه السابقين، وذلك لحين حل الأزمة التي أدت لإيقاف القيد".وبذلك يصبح عدد الأندية المصرية الموقوفة من القيد 5 وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم، وهم "فاركو – إيسترن كومباني – أسوان – الإسماعيلي – بيراميدز".ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري لكرة القدم هذ الموسم برصيد 36 نقطة بعد مرور 15 جولة بفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني بـ33 نقطة.
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مصر, أخبار مصر الآن, الدوري المصري الممتاز, رياضة, أخبار الفيفا, منوعات
مصر, أخبار مصر الآن, الدوري المصري الممتاز, رياضة, أخبار الفيفا, منوعات
"الفيفا" يعلن رسميا إيقاف القيد عن نادي بيراميدز لأجل غير مسمى
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف نادي بيراميدز المصري عن قيد اللاعبين في فترات الانتقالات المقبلة.
وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن "إيقاف بيراميدز
عن القيد جاء لأجل غير مسمى دون تحديد مدة الإيقاف، بسبب تأخر سداد مستحقات أحد لاعبيه السابقين، وذلك لحين حل الأزمة التي أدت لإيقاف القيد".
وبذلك يصبح عدد الأندية المصرية الموقوفة من القيد 5 وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم، وهم "فاركو – إيسترن كومباني – أسوان – الإسماعيلي – بيراميدز".
ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري لكرة القدم هذ الموسم برصيد 36 نقطة بعد مرور 15 جولة بفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني بـ33 نقطة.