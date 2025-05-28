https://sarabic.ae/20250528/الأهلي-المصري-يتوج-بلقب-الدوري-للمرة-الـ45-بعد-سداسية-تاريخية-1101074257.html
الأهلي المصري يتوج بلقب الدوري للمرة الـ45 بعد سداسية تاريخية
الأهلي المصري يتوج بلقب الدوري للمرة الـ45 بعد سداسية تاريخية
سبوتنيك عربي
توج النادي الأهلي المصري بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة الخامسة والأربعين في تاريخه، عقب فوز كبير بنتيجة 6-0 على فريق فاركو في الجولة الثامنة من... 28.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-28T19:32+0000
2025-05-28T19:32+0000
2025-05-28T19:32+0000
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سجل وسام أبو علي الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 12، بعد عرضية دقيقة من أحمد نبيل كوكا من الجهة اليسرى، ليواجه المرمى الخالي ويسكن الكرة في الشباك.جاءت أول محاولة خطيرة للأهلي في الدقيقة 17، عبر ركلة ركنية نفذها المغربي أشرف بنشرقي، تصدى لها دفاع فاركو قبل أن يرتد مروان عطية بتسديدة قوية مرت بجوار القائم.وفي الدقيقة 32، قاد الأهلي هجمة مرتدة بدأت بتمريرة من بنشرقي إلى محمود إمام، لكن عرضية الأخير اصطدمت بالحكم قبل أن يعيد كوكا الكرة بعرضية جديدة تصدى لها الدفاع.أضاف أشرف بنشرقي لمسة سحرية في الدقيقة 37، بمجهود فردي من الجهة اليسرى أنهاه بعرضية دقيقة قابلها أبو علي بتسديدة متقنة سكنت الشباك، معلنا الهدف الثاني.جاء الهدف الثالث بقدم وسام أبو علي في الدقيقة 55 عن طريق ركلة حرة مباشرة من على مشارف منطقة الجزاء، حيث أطلق تسديدة قوية متقنة استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى فاركو، وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 63 بعد عرضية أرضية دقيقة من علي معلول من الجهة اليسرى، قابلها وسام أبو علي بتسديدة سكنت الشباك.سجل الهدف الخامس حسين الشحات في الدقيقة 72 بعد هجمة مرتدة سريعة، حيث تلقى عرضية من وسام أبو علي قبل أن يسدد بقوة لتستقر الكرة في الشباك، واختتم إمام عاشور المباراة بالهدف السادس بعد تمريرة حاسمة من حسين الشحات.
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منوعات, أخبار كرة القدم, رياضة
منوعات, أخبار كرة القدم, رياضة
الأهلي المصري يتوج بلقب الدوري للمرة الـ45 بعد سداسية تاريخية
توج النادي الأهلي المصري بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة الخامسة والأربعين في تاريخه، عقب فوز كبير بنتيجة 6-0 على فريق فاركو في الجولة الثامنة من المسابقة.
سجل وسام أبو علي الهدف الأول للأهلي
في الدقيقة 12، بعد عرضية دقيقة من أحمد نبيل كوكا من الجهة اليسرى، ليواجه المرمى الخالي ويسكن الكرة في الشباك.
جاءت أول محاولة خطيرة للأهلي في الدقيقة 17، عبر ركلة ركنية نفذها المغربي أشرف بنشرقي، تصدى لها دفاع فاركو قبل أن يرتد مروان عطية بتسديدة قوية مرت بجوار القائم.
وفي الدقيقة 32، قاد الأهلي هجمة مرتدة بدأت بتمريرة من بنشرقي إلى محمود إمام، لكن عرضية الأخير اصطدمت بالحكم قبل أن يعيد كوكا الكرة بعرضية جديدة تصدى لها الدفاع.
أضاف أشرف بنشرقي لمسة سحرية في الدقيقة 37، بمجهود فردي من الجهة اليسرى أنهاه بعرضية دقيقة قابلها أبو علي بتسديدة متقنة سكنت الشباك، معلنا الهدف الثاني.
جاء الهدف الثالث بقدم وسام أبو علي في الدقيقة 55 عن طريق ركلة حرة مباشرة من على مشارف منطقة الجزاء، حيث أطلق تسديدة قوية متقنة استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى فاركو، وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 63 بعد عرضية أرضية دقيقة من علي معلول من الجهة اليسرى، قابلها وسام أبو علي بتسديدة سكنت الشباك.
سجل الهدف الخامس حسين الشحات في الدقيقة 72 بعد هجمة مرتدة سريعة، حيث تلقى عرضية من وسام أبو علي قبل أن يسدد بقوة لتستقر الكرة في الشباك، واختتم إمام عاشور المباراة بالهدف السادس بعد تمريرة حاسمة من حسين الشحات.