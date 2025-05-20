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https://sarabic.ae/20250520/بـ-400-مباراة-محمد-صلاح-يسجل-رقما-قياسيا-جديدا-مع-ليفربول-1100757682.html
بـ 400 مباراة.. محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا مع ليفربول
بـ 400 مباراة.. محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا مع ليفربول
سبوتنيك عربي
سطر النجم المصري محمد صلاح إنجازا جديدا في مسيرته الأسطورية مع نادي ليفربول الإنجليزي، بعدما خاض مباراته رقم 400 أمام برايتون. 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T01:35+0000
2025-05-20T01:35+0000
مجتمع
رياضة
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
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أقيمت المباراة، مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الدوري الإنجليزي الممتاز، واحتفى الريدز، بإنجاز صلاح الجديد، بصورة لصلاح نشرها على صفحته الرسمية على موقع "إكس" مكتوب عليها الرقم 400.وعلق النادي على الصورة بعبارة وصف فيها محمد صلاح بـ "الملك المصري"، مشيرا إلى أنه سجل رقما قياسيا جديدا يمثل علامة فارقة في تاريخه مع النادي، الذي انضم إليه عام 2017.وشملت المبارايات التي خاضها صلاح مع ليفربول 286 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، و11 مباراة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، و12 مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي، و3 مباريات في كأس درع المجتمع، إضافة إلى 73 مباراة في دوري أبطال أوروبا، ومباراتين في كأس العالم للأندية، ومباراتين في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، ومباراة في كأس السوبر الأوروبي، إضافة إلى 9 مباريات في الدوري الأوروبي.
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رياضة, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي

بـ 400 مباراة.. محمد صلاح يسجل رقما قياسيا جديدا مع ليفربول

01:35 GMT 20.05.2025
© AP Photo / Ian Hodgsonنجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Ian Hodgson
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سطر النجم المصري محمد صلاح إنجازا جديدا في مسيرته الأسطورية مع نادي ليفربول الإنجليزي، بعدما خاض مباراته رقم 400 أمام برايتون.
أقيمت المباراة، مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الدوري الإنجليزي الممتاز، واحتفى الريدز، بإنجاز صلاح الجديد، بصورة لصلاح نشرها على صفحته الرسمية على موقع "إكس" مكتوب عليها الرقم 400.
وعلق النادي على الصورة بعبارة وصف فيها محمد صلاح بـ "الملك المصري"، مشيرا إلى أنه سجل رقما قياسيا جديدا يمثل علامة فارقة في تاريخه مع النادي، الذي انضم إليه عام 2017.
وشملت المبارايات التي خاضها صلاح مع ليفربول 286 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، و11 مباراة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، و12 مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي، و3 مباريات في كأس درع المجتمع، إضافة إلى 73 مباراة في دوري أبطال أوروبا، ومباراتين في كأس العالم للأندية، ومباراتين في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، ومباراة في كأس السوبر الأوروبي، إضافة إلى 9 مباريات في الدوري الأوروبي.
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