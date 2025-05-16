https://sarabic.ae/20250516/محمد-صلاح-لدي-فرصة-جيدة-للفوز-بالكرة-الذهبية-1100644350.html
محمد صلاح: لدي فرصة جيدة للفوز بالكرة الذهبية
محمد صلاح: لدي فرصة جيدة للفوز بالكرة الذهبية
سبوتنيك عربي
قال نجم ليفربول اللاعب المصري، محمد صلاح، إنه لم يتوقع البقاء في صفوف فريقه الحالي بعد بلوغ سن الثلاثين بسبب طريقة تعامل النادي مع اللاعبين الكبار. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T19:28+0000
2025-05-16T19:28+0000
2025-05-16T19:28+0000
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وأضاف في تصريحات صحفية، أن احتمالية تجديد عقده لم تكن تتجاوز عشرة في المئة بناء على ما يعرفه عن سياسات النادي في السنوات السابقة، مشيرا إلى أن مفاوضات التجديد استغرقت 6 أشهر.ولفت إلى أن الأمور بدأت تتحسن منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث شعر أن النادي يختبره لمعرفة ما إذا كان لا يزال قادرا على تقديم المستوى المطلوب، مضيفا: "لم أطلب أكثر من عامين في العقد الجديد حتى أكون واثقا من قدرتي على الاستمرار في العطاء".وتحدث النجم المصري عن حلم الفوز بالكرة الذهبية، مؤكدا أنه كان يطارده في السابق إلى حد كبير لكنه أصبح الآن أكثر واقعية وهدوء في التعامل مع الأمور.وأضاف أنه لا يزال يتمنى التتويج بالكرة الذهبية، لكنه لا يعرف ما الذي سيفعله إن لم يحدث ذلك هذا العام، وأكد أن لديه فرصة جيدة لنيلها وسينتظر ما ستكشفه النتائج.ودافع صلاح عن زميله ألكسندر أرنولد، بعد قرار رحيله عن الفريق ورد فعل الجماهير عليه، مؤكدا أن اللاعب قدم كل ما لديه ويستحق التقدير وليس الهجوم وأعرب عن أمله في أن يحظى بوداع يليق بما قدمه للنادي مؤكدا أنه من أعظم اللاعبين في تاريخ ليفربول.
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رياضة, أخبار العالم الآن, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, أخبار العالم الآن, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي
محمد صلاح: لدي فرصة جيدة للفوز بالكرة الذهبية
قال نجم ليفربول اللاعب المصري، محمد صلاح، إنه لم يتوقع البقاء في صفوف فريقه الحالي بعد بلوغ سن الثلاثين بسبب طريقة تعامل النادي مع اللاعبين الكبار.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن احتمالية تجديد عقده
لم تكن تتجاوز عشرة في المئة بناء على ما يعرفه عن سياسات النادي في السنوات السابقة، مشيرا إلى أن مفاوضات التجديد استغرقت 6 أشهر.
ولفت إلى أن الأمور بدأت تتحسن منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث شعر أن النادي يختبره لمعرفة ما إذا كان لا يزال قادرا على تقديم المستوى المطلوب، مضيفا: "لم أطلب أكثر من عامين في العقد الجديد حتى أكون واثقا من قدرتي على الاستمرار في العطاء".
وتحدث النجم المصري
عن حلم الفوز بالكرة الذهبية، مؤكدا أنه كان يطارده في السابق إلى حد كبير لكنه أصبح الآن أكثر واقعية وهدوء في التعامل مع الأمور.
30 نوفمبر 2021, 18:00 GMT
وأضاف أنه لا يزال يتمنى التتويج بالكرة الذهبية
، لكنه لا يعرف ما الذي سيفعله إن لم يحدث ذلك هذا العام، وأكد أن لديه فرصة جيدة لنيلها وسينتظر ما ستكشفه النتائج.
ودافع صلاح عن زميله ألكسندر أرنولد، بعد قرار رحيله عن الفريق ورد فعل الجماهير عليه، مؤكدا أن اللاعب قدم كل ما لديه ويستحق التقدير وليس الهجوم وأعرب عن أمله في أن يحظى بوداع يليق بما قدمه للنادي مؤكدا أنه من أعظم اللاعبين في تاريخ ليفربول.