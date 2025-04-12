https://sarabic.ae/20250412/الأعلى-في-تاريخ-ليفربول-والثاني-في-الدوري-الإنجليزي-الكشف-عن-راتب-محمد-صلاح-1099477242.html

الأعلى في تاريخ ليفربول والثاني في الدوري الإنجليزي... الكشف عن راتب محمد صلاح

الأعلى في تاريخ ليفربول والثاني في الدوري الإنجليزي... الكشف عن راتب محمد صلاح

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام بريطانية، عن راتب نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، بعد توقيعه عقدا جديدا لمدة عامين، مع فريق ليفربول الإنجليزي. 12.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-12T09:24+0000

2025-04-12T09:24+0000

2025-04-12T09:24+0000

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ووفقا لتقارير صحفية، فإنه "في حال استيفاء جميع المكافآت والبنود التعاقدية، سيتقاضى محمد صلاح، نحو 25 مليون جنيه إسترليني في الموسم (32.7 مليون دولار)"، أي ما يعادل 480 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا أو ما يعادل 628 ألف دولار.وأضافت التقارير أن "الراتب الأساسي لصلاح، غير معروف حتى الآن، لكن هذا يشير إلى أنه يزيد على عقده البالغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، الذي وافق عليه عام 2022"، وفقا لما ذكره موقع "ذيس إز أنفيلد"، الذي يغطي أخبار نادي ليفربول.وبراتبه هذا يصبح محمد صلاح، ثاني أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد النرويجي إيرلينغ هالاند، اللاعب الأعلى أجرا براتب أساسي قدره 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.وجاء إعلان النادي على موقعه الرسمي، حيث أكد أن صلاح، الذي يعتبر أحد أبرز لاعبي الفريق في السنوات الأخيرة، وقّع على عقده الجديد ليواصل مسيرته مع الـ"ريدز".وأعرب النجم المصري محمد صلاح، عن سعادته البالغة وحماسه للمرحلة المقبلة، عقب توقيعه على عقد جديد يربطه بنادي ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقا من إيمانه بقدرة الفريق على حصد مزيد من الألقاب.وفي الموسم الحالي، قدّم محمد صلاح، أداءً مميزًا، حيث شارك في 45 مباراة وسجل 32 هدفًا وصنع 22 هدفًا آخرين، ما عزز مكانته بين أفضل اللاعبين في العالم بالوقت الحالي.

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