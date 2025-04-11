https://sarabic.ae/20250411/ليفربول-يعلن-رسميا-تجديد-تعاقده-مع-محمد-صلاح-فيديو-1099438570.html

ليفربول يعلن رسميا تجديد تعاقده مع محمد صلاح... فيديو

ليفربول يعلن رسميا تجديد تعاقده مع محمد صلاح... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميا، اليوم الجمعة، عن تجديد عقد نجم الفريق، اللاعب المصري محمد صلاح، لينهي بذلك فترة من الجدل حول مستقبل اللاعب. 11.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-11T08:32+0000

2025-04-11T08:32+0000

2025-04-11T08:32+0000

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وجاء إعلان النادي على موقعه الرسمي، صباح اليوم، حيث أكد أن صلاح، الذي يعتبر أحد أبرز لاعبي الفريق في السنوات الأخيرة، وقّع على عقده الجديد ليواصل مسيرته مع الريدز.وبحسب ما ذكره النادي، فإن صلاح، الذي خاض مع الفريق 8 سنوات ناجحة، سيكون جزءا أساسيا من خطط المدرب أرني سلوت في المستقبل. ولم يكشف ليفربول في البيان عن التفاصيل الدقيقة للعقد الجديد، سواء من حيث المدة أو القيمة المالية.وكان محمد صلاح قد انضم إلى ليفربول في صيف 2017، قادمًا من نادي روما الإيطالي، ليصبح أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.ومن أبرز إنجازاته مع الفريق فوزه مع الريدز بالدوري الإنجليزي الممتاز، الذي غاب عن خزائن النادي لمدة 30 عاما.وفي الموسم الحالي، قدم محمد صلاح أداءً مميزا، حيث شارك في 45 مباراة وسجل 32 هدفا وصنع 22 هدفا آخرين، ما عزز مكانته بين أفضل اللاعبين في العالم في الوقت الحالي.

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رياضة, ليفربول, اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار كرة القدم, الأخبار