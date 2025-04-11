https://sarabic.ae/20250411/محمد-صلاح-يكشف-هدفه-من-البقاء-في-ليفربول-فيديو-1099450975.html
محمد صلاح يكشف هدفه من البقاء في ليفربول... فيديو
محمد صلاح يكشف هدفه من البقاء في ليفربول... فيديو
سبوتنيك عربي
أعرب النجم المصري محمد صلاح عن سعادته البالغة وحماسه للمرحلة المقبلة، عقب توقيعه على عقد جديد يربطه بنادي ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أن قراره جاء انطلاقا من... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T12:08+0000
2025-04-11T12:08+0000
2025-04-11T12:09+0000
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وكان ليفربول قد أعلن رسميا تجديد عقد صلاح، دون الكشف عن تفاصيله، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن التمديد يمتد لموسمين قادمين، بعد أن كان من المقرر انتهاء العقد الحالي بنهاية الموسم الجاري.وقال صلاح في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "أنا متحمس للغاية. لدينا فريق رائع، وأؤمن أننا قادرون على الفوز بالمزيد من البطولات والاستمتاع بكرة القدم".وأضاف: "لقد عشت أفضل سنواتي هنا وآمل أن أواصل لسنوات أطول. أنا أستمتع بكل لحظة".يذكر أن محمد صلاح انضم إلى ليفربول في صيف 2017، قادمًا من روما الإيطالي، وتمكن منذ ذلك الحين من التتويج بـ8 ألقاب بقميص "الريدز"، كما خاض 394 مباراة سجل خلالها 243 هدفا وصنع 111 آخرين، ليصبح واحدا من أعظم نجوم النادي عبر تاريخه.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, أخبار كرة القدم, اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, أخبار كرة القدم, اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي
محمد صلاح يكشف هدفه من البقاء في ليفربول... فيديو
12:08 GMT 11.04.2025 (تم التحديث: 12:09 GMT 11.04.2025)
أعرب النجم المصري محمد صلاح عن سعادته البالغة وحماسه للمرحلة المقبلة، عقب توقيعه على عقد جديد يربطه بنادي ليفربول الإنجليزي، مؤكدا أن قراره جاء انطلاقا من إيمانه بقدرة الفريق على حصد مزيد من الألقاب.
وكان ليفربول قد أعلن رسميا تجديد عقد صلاح
، دون الكشف عن تفاصيله، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن التمديد يمتد لموسمين قادمين، بعد أن كان من المقرر انتهاء العقد الحالي بنهاية الموسم الجاري.
وقال صلاح في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "أنا متحمس للغاية. لدينا فريق رائع، وأؤمن أننا قادرون على الفوز بالمزيد من البطولات والاستمتاع بكرة القدم".
وأضاف: "لقد عشت أفضل سنواتي هنا وآمل أن أواصل لسنوات أطول. أنا أستمتع بكل لحظة".
وتابع: "جددت تعاقدي لأنني أؤمن بقدرتنا على تحقيق إنجازات كبرى معا. أشكر الجماهير على دعمها المتواصل، وسنبذل قصارى جهدنا لنمنحهم المزيد من اللحظات التي لا تنسى".
يذكر أن محمد صلاح انضم إلى ليفربول في صيف 2017، قادمًا من روما الإيطالي، وتمكن منذ ذلك الحين من التتويج بـ8 ألقاب بقميص "الريدز"، كما خاض 394 مباراة سجل خلالها 243 هدفا وصنع 111 آخرين، ليصبح واحدا من أعظم نجوم النادي عبر تاريخه.