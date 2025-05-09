https://sarabic.ae/20250509/محمد-صلاح-يتصدر-غلاف-مجلة-الكرة-الذهبية-صور-1100347787.html

محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "الكرة الذهبية"... صور

محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة "الكرة الذهبية"... صور

سبوتنيك عربي

تصدر اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، غلاف العدد الجديد من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية والمسؤولة عن منح جائزة "الكرة الذهبية". 09.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-09T09:47+0000

2025-05-09T09:47+0000

2025-05-09T09:47+0000

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أخبار الدوري الإنجليزي

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نشرت المجلة الفرنسية تحت عنوان "النجم يسطع" حوارا مع محمد صلاح، أرفقته بصورة تصدرت غلافها، حيث فاجأت المجلة عشاق كرة القدم حول العالم بهذا الحوار، خاصة وأن تلك المجلة العالمية المانحة لجائزة الكرة الذهبية.أثار حدث نشر المجلة الفرنسية لصورة النجم المصري اهتماما واسعا بين المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يعتبرون ظهور محمد صلاح على الغلاف مؤشرا قويا لفرصه فى الفوز بالكرة الذهبية لكرة القدم.ونشرت المجلة مقتطفات من حديث صلاح والذي سينشر كاملا، غدا السبت، بمناسبة تتويج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة العشرين في تاريخه، مؤكدة أن صلاح لم يخف إعجابه بما قدمه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي معتبرا إياه بأنه الفريق الأفضل في أوروبا خلال تلك المرحلة الحاسمة من الموسم.وقال النجم المصري محمد صلاح: "يجب أن أكون صريحا باريس سان جيرمان قدم مباراة ذهاب رائعة أمامنا كنا محظوظين بتحقيق الفوز آنذاك".وأكد صلاح أن "ليفربول كان في أفضل حالاته طوال الموسم لكن في شهر مارس شهد الفريق انخفاضا في مستواه ما جعل المواجهة أمام باريس سان جيرمان أكثر صعوبة خصوصا أن الفريق الباريسي كان يعيش فترة من التألق".ويشار إلى أن قائد المنتخب المصري محمد صلاح أحد المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية للعام الحالي بسبب ما حققه من أرقام فردية ممتازة مع ليفربول وقاد من خلالها الفريق للفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل نهايته بـ 4 جولات.

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اللاعب محمد صلاح, رياضة, الأخبار, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي