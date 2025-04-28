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https://sarabic.ae/20250428/سفارة-بريطانيا-في-مصر-تعلق-على-فوز-صلاح-بالدوري-الإنجليزي-مع-ليفربول-1099971498.html
سفارة بريطانيا في مصر تعلق على فوز صلاح بالدوري الإنجليزي مع ليفربول
سفارة بريطانيا في مصر تعلق على فوز صلاح بالدوري الإنجليزي مع ليفربول
سبوتنيك عربي
علق الحساب الرسمي للسفارة البريطانية في القاهرة على الإنجاز الذي حققه النجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي، والذي توج ببطولة الدوري الإنجليزي... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T12:54+0000
2025-04-28T12:54+0000
مجتمع
رياضة
الأخبار
اللاعب محمد صلاح
مصر
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وهنأت السفارة البريطانية نادي ليفربول على الفوز، ووجهت التحية إلى صلاح الذي وصفته بـ "فخر مصر"، كما أكدت أنه قام بدور كبير في إنجازاته المستمرة، التي تسعد دائما ملايين المصريين.وأوضحت السفارة في منشورها أن "الفرحة كبيرة لجماهير ليفربول حول العالم، وخاصة هنا في مصر"، وأضافت: "فريق إنجليزي عالمي… ونجم مصري متألق!".أرفقت السفارة هذا التعليق بصورة لمحمد صلاح رافعًا علم مصر، وأخرى ترصد فرحة مشجعي الفريق الإنجليزي في شوارع بالقاهرة بعد فوز ليفربول بالدوري.وكان نادي ليفربول قد حسم لقب الدوري الإنجليزي في موسم 2024-2025، مساء أمس الأحد، بعد فوزه الكبير على ضيفه توتنهام هوتسبير، (5-1)، وذلك في الجولة الرابعة والثلاثين من "البريميرليغ".وحقق ليفربول لقب الدوري للمرة 20 في تاريخه، ليتساوى في القمة مع مانشستر يونايتد. ويدين ليفربول بالفضل في التتويج بدوري هذا الموسم إلى المصري محمد صلاح الذي أسهم حتى الآن في المسابقة المحلية بـ46 هدفًا، بعد أن أحرز 28 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة.
https://sarabic.ae/20250412/الأعلى-في-تاريخ-ليفربول-والثاني-في-الدوري-الإنجليزي-الكشف-عن-راتب-محمد-صلاح-1099477242.html
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رياضة, الأخبار, اللاعب محمد صلاح, مصر, أخبار مصر الآن
رياضة, الأخبار, اللاعب محمد صلاح, مصر, أخبار مصر الآن

سفارة بريطانيا في مصر تعلق على فوز صلاح بالدوري الإنجليزي مع ليفربول

12:54 GMT 28.04.2025
© AP Photo / Ian Hodgsonنجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Ian Hodgson
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علق الحساب الرسمي للسفارة البريطانية في القاهرة على الإنجاز الذي حققه النجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي، والذي توج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وهنأت السفارة البريطانية نادي ليفربول على الفوز، ووجهت التحية إلى صلاح الذي وصفته بـ "فخر مصر"، كما أكدت أنه قام بدور كبير في إنجازاته المستمرة، التي تسعد دائما ملايين المصريين.
وأوضحت السفارة في منشورها أن "الفرحة كبيرة لجماهير ليفربول حول العالم، وخاصة هنا في مصر"، وأضافت: "فريق إنجليزي عالمي… ونجم مصري متألق!".
لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
مجتمع
الأعلى في تاريخ ليفربول والثاني في الدوري الإنجليزي... الكشف عن راتب محمد صلاح
12 أبريل, 09:24 GMT
أرفقت السفارة هذا التعليق بصورة لمحمد صلاح رافعًا علم مصر، وأخرى ترصد فرحة مشجعي الفريق الإنجليزي في شوارع بالقاهرة بعد فوز ليفربول بالدوري.
وكان نادي ليفربول قد حسم لقب الدوري الإنجليزي في موسم 2024-2025، مساء أمس الأحد، بعد فوزه الكبير على ضيفه توتنهام هوتسبير، (5-1)، وذلك في الجولة الرابعة والثلاثين من "البريميرليغ".
وحقق ليفربول لقب الدوري للمرة 20 في تاريخه، ليتساوى في القمة مع مانشستر يونايتد. ويدين ليفربول بالفضل في التتويج بدوري هذا الموسم إلى المصري محمد صلاح الذي أسهم حتى الآن في المسابقة المحلية بـ46 هدفًا، بعد أن أحرز 28 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة.
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