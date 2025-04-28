https://sarabic.ae/20250428/سفارة-بريطانيا-في-مصر-تعلق-على-فوز-صلاح-بالدوري-الإنجليزي-مع-ليفربول-1099971498.html

سفارة بريطانيا في مصر تعلق على فوز صلاح بالدوري الإنجليزي مع ليفربول

سفارة بريطانيا في مصر تعلق على فوز صلاح بالدوري الإنجليزي مع ليفربول

سبوتنيك عربي

علق الحساب الرسمي للسفارة البريطانية في القاهرة على الإنجاز الذي حققه النجم المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي، والذي توج ببطولة الدوري الإنجليزي... 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T12:54+0000

2025-04-28T12:54+0000

2025-04-28T12:54+0000

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وهنأت السفارة البريطانية نادي ليفربول على الفوز، ووجهت التحية إلى صلاح الذي وصفته بـ "فخر مصر"، كما أكدت أنه قام بدور كبير في إنجازاته المستمرة، التي تسعد دائما ملايين المصريين.وأوضحت السفارة في منشورها أن "الفرحة كبيرة لجماهير ليفربول حول العالم، وخاصة هنا في مصر"، وأضافت: "فريق إنجليزي عالمي… ونجم مصري متألق!".أرفقت السفارة هذا التعليق بصورة لمحمد صلاح رافعًا علم مصر، وأخرى ترصد فرحة مشجعي الفريق الإنجليزي في شوارع بالقاهرة بعد فوز ليفربول بالدوري.وكان نادي ليفربول قد حسم لقب الدوري الإنجليزي في موسم 2024-2025، مساء أمس الأحد، بعد فوزه الكبير على ضيفه توتنهام هوتسبير، (5-1)، وذلك في الجولة الرابعة والثلاثين من "البريميرليغ".وحقق ليفربول لقب الدوري للمرة 20 في تاريخه، ليتساوى في القمة مع مانشستر يونايتد. ويدين ليفربول بالفضل في التتويج بدوري هذا الموسم إلى المصري محمد صلاح الذي أسهم حتى الآن في المسابقة المحلية بـ46 هدفًا، بعد أن أحرز 28 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة.

https://sarabic.ae/20250412/الأعلى-في-تاريخ-ليفربول-والثاني-في-الدوري-الإنجليزي-الكشف-عن-راتب-محمد-صلاح-1099477242.html

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رياضة, الأخبار, اللاعب محمد صلاح, مصر, أخبار مصر الآن