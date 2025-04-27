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https://sarabic.ae/20250427/ليفربول-يحصد-لقب-البريميرليغ-بعد-الفوز-على-توتنهام-بخمسة-أهداف-لهدف-فيديو-1099944903.html
ليفربول يحصد لقب البريميرليغ بعد الفوز على توتنهام بخمسة أهداف لهدف... فيديو
ليفربول يحصد لقب البريميرليغ بعد الفوز على توتنهام بخمسة أهداف لهدف... فيديو
سبوتنيك عربي
حسم نادي ليفربول، لقب الدوري الإنجليزي في موسم 2024-2025، مساء اليوم الأحد، بعد فوزه الكبير على ضيفه توتنهام هوتسبير، (5-1)، وذلك في الجولة الرابعة والثلاثين... 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T17:48+0000
2025-04-27T17:48+0000
مجتمع
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
اللاعب محمد صلاح
رياضة
منوعات
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وحقق ليفربول لقب الدوري للمرة 20 في تاريخه، ليتساوى في القمة مع مانشستر يونايتد. ويدين ليفربول بالفضل في التتويج بدوري هذا الموسم إلى المصري محمد صلاح الذي ساهم حتى الآن في المسابقة المحلية بـ46 هدفًا، بعد أن أحرز 28 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة. وبهدفه اليوم، أصبح صلاح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف من أي لاعب أجنبي آخر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 185 هدفًا، متفوقًا على الأرجنتيني سيرجيو أجويرو (184 هدفًا)، والفرنسي تييري هنري (175 هدفًا).تقدم توتنهام أولًا عبر دومينيك سولانكي في الدقيقة 12، قبل أن يرد ليفربول سريعًا عبر لويس دياز الذي أدرك التعادل في الدقيقة 16 من عمر اللقاء.وفي الدقيقة 24، أطلق أليكسيس ماك أليستر تسديدة صاروخية سكنت الشباك، معلنًا تقدم الريدز، ولم تمر سوى عشر دقائق حتى عزز كودي جاكبو النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 34.ومع بداية الشوط الثاني، واصل ليفربول ضغطه الهجومي، وتمكن المصري محمد صلاح من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 64، بينما اختتم الريدز مهرجان الأهداف بهدف خامس عن طريق الخطأ من مدافع توتنهام ديستيني أودوجي في الدقيقة 69.بهذا الفوز الكبير، رفع ليفربول رصيده إلى 82 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، متوجًا رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20، ومعززًا مكانته كواحد من أعظم الأندية الإنجليزية عبر التاريخ.
https://sarabic.ae/20250423/محمد-صلاح-يثير-الجدل-بـسيلفي-جديد-1099827285.html
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ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, اللاعب محمد صلاح, رياضة, منوعات
ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, اللاعب محمد صلاح, رياضة, منوعات

ليفربول يحصد لقب البريميرليغ بعد الفوز على توتنهام بخمسة أهداف لهدف... فيديو

17:48 GMT 27.04.2025
© AP Photo / Jon Superمحمد صلاح يقود ليفربول للفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم للمرة الـ20 في تاريخه بعد فوزه على توتنهام بنتيجة (5 - 1)
محمد صلاح يقود ليفربول للفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم للمرة الـ20 في تاريخه بعد فوزه على توتنهام بنتيجة (5 - 1) - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Jon Super
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حسم نادي ليفربول، لقب الدوري الإنجليزي في موسم 2024-2025، مساء اليوم الأحد، بعد فوزه الكبير على ضيفه توتنهام هوتسبير، (5-1)، وذلك في الجولة الرابعة والثلاثين من "البريميرليغ".
وحقق ليفربول لقب الدوري للمرة 20 في تاريخه، ليتساوى في القمة مع مانشستر يونايتد. ويدين ليفربول بالفضل في التتويج بدوري هذا الموسم إلى المصري محمد صلاح الذي ساهم حتى الآن في المسابقة المحلية بـ46 هدفًا، بعد أن أحرز 28 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة.
وبهدفه اليوم، أصبح صلاح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف من أي لاعب أجنبي آخر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 185 هدفًا، متفوقًا على الأرجنتيني سيرجيو أجويرو (184 هدفًا)، والفرنسي تييري هنري (175 هدفًا).
تقدم توتنهام أولًا عبر دومينيك سولانكي في الدقيقة 12، قبل أن يرد ليفربول سريعًا عبر لويس دياز الذي أدرك التعادل في الدقيقة 16 من عمر اللقاء.
المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
مجتمع
محمد صلاح يثير الجدل بـ"سيلفي" جديد
23 أبريل, 14:44 GMT
وفي الدقيقة 24، أطلق أليكسيس ماك أليستر تسديدة صاروخية سكنت الشباك، معلنًا تقدم الريدز، ولم تمر سوى عشر دقائق حتى عزز كودي جاكبو النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 34.
ومع بداية الشوط الثاني، واصل ليفربول ضغطه الهجومي، وتمكن المصري محمد صلاح من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 64، بينما اختتم الريدز مهرجان الأهداف بهدف خامس عن طريق الخطأ من مدافع توتنهام ديستيني أودوجي في الدقيقة 69.
بهذا الفوز الكبير، رفع ليفربول رصيده إلى 82 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، متوجًا رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20، ومعززًا مكانته كواحد من أعظم الأندية الإنجليزية عبر التاريخ.
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