ليفربول يحصد لقب البريميرليغ بعد الفوز على توتنهام بخمسة أهداف لهدف... فيديو
© AP Photo / Jon Superمحمد صلاح يقود ليفربول للفوز بالدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم للمرة الـ20 في تاريخه بعد فوزه على توتنهام بنتيجة (5 - 1)
© AP Photo / Jon Super
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حسم نادي ليفربول، لقب الدوري الإنجليزي في موسم 2024-2025، مساء اليوم الأحد، بعد فوزه الكبير على ضيفه توتنهام هوتسبير، (5-1)، وذلك في الجولة الرابعة والثلاثين من "البريميرليغ".
وحقق ليفربول لقب الدوري للمرة 20 في تاريخه، ليتساوى في القمة مع مانشستر يونايتد. ويدين ليفربول بالفضل في التتويج بدوري هذا الموسم إلى المصري محمد صلاح الذي ساهم حتى الآن في المسابقة المحلية بـ46 هدفًا، بعد أن أحرز 28 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة.
🔴⚽️ لحظة تاريخية! 🏆— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 27, 2025
عندما أطلق الحكم صافرته، بدأ الاحتفال! 🎉
🏟️ الأنفيلد يعج بالفرح والجنون، والجماهير تتفجر حماساً بعد انتظار طال سنوات. #الدوري_الإنجليزي #ليفربول pic.twitter.com/3PZygLrX3y
وبهدفه اليوم، أصبح صلاح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف من أي لاعب أجنبي آخر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 185 هدفًا، متفوقًا على الأرجنتيني سيرجيو أجويرو (184 هدفًا)، والفرنسي تييري هنري (175 هدفًا).
محمد صلاح يحتفل بطريقة خاصة! 🤳⚽— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 27, 2025
لو كان هاتفك، هل كنت ستتمنى أن تكون أنت في الصورة؟ 😍#الدوري_الإنجليزي #ليفربول_توتنهام pic.twitter.com/fAyCwIaksg
تقدم توتنهام أولًا عبر دومينيك سولانكي في الدقيقة 12، قبل أن يرد ليفربول سريعًا عبر لويس دياز الذي أدرك التعادل في الدقيقة 16 من عمر اللقاء.
23 أبريل, 14:44 GMT
وفي الدقيقة 24، أطلق أليكسيس ماك أليستر تسديدة صاروخية سكنت الشباك، معلنًا تقدم الريدز، ولم تمر سوى عشر دقائق حتى عزز كودي جاكبو النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 34.
ومع بداية الشوط الثاني، واصل ليفربول ضغطه الهجومي، وتمكن المصري محمد صلاح من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 64، بينما اختتم الريدز مهرجان الأهداف بهدف خامس عن طريق الخطأ من مدافع توتنهام ديستيني أودوجي في الدقيقة 69.
🔥⚽ محمد صلاح يتألق في مباراة حسم لقب البريميرليغ! ⚽🔥#الدوري_الإنجليزي #ليفربول_توتنهام pic.twitter.com/ZdfoZS3K5S— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 27, 2025
بهذا الفوز الكبير، رفع ليفربول رصيده إلى 82 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، متوجًا رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20، ومعززًا مكانته كواحد من أعظم الأندية الإنجليزية عبر التاريخ.