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https://sarabic.ae/20250423/محمد-صلاح-يثير-الجدل-بـسيلفي-جديد-1099827285.html
محمد صلاح يثير الجدل بـ"سيلفي" جديد
محمد صلاح يثير الجدل بـ"سيلفي" جديد
سبوتنيك عربي
أثار نجم المنتخب المصري لكرة القدم، محمد صلاح، الجدل بصورة عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، برفقة زميله في ليفربول الإنجليزي، ترينت ألكسندر أرنولد. 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T14:44+0000
2025-04-23T14:44+0000
مجتمع
ليفربول
اللاعب محمد صلاح
أخبار الدوري الإنجليزي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099450145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35dd4db4a2c9c6c646ebfd809343ff45.jpg
ونشر محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، صورة "سيلفي" مع ترينت ألكسندر أرنولد، وذلك بعد أيام فقط من تسجيل الأخير هدف الفوز أمام فريق ليستر سيتي، وتصريحه بأنه لن يتحدث عن مستقبله التعاقدي، في ظل اهتمام نادي ريال مدريد الأسباني بضمه.وفي الوقت الذي جدد محمد صلاح عقده مع نادي "الريدز"، قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ونهاية الموسم الكروي الحالي بعقد حتى صيف 2027، إلا أن ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لم يحسم موقفه من الاستمرار مع ليفربول، حتى الآن.ومن المفترض أن ينتهي عقد أرنولد في صيف 2025، وسط ترقب واهتمام كبير من نادي ريال مدريد الأسباني.وأوضحت صحيفة غربية، اليوم الأربعاء، أنه "لا يمر يوم هادئ داخل أسوار أنفيلد وفي لحظة من عدم اليقين، اختار محمد صلاح أن يكون أرنولد هو بطل آخر منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر معه في صورة سيلفي دون كتابة أي تعليق وكما كان متوقعا، أثار هذا المنشور تفاعلا كبيرا بين جماهير ليفربول على منصات التواصل الاجتماعي".وأشارت الصحيفة إلى أن النجم المصري تعود هذا الموسم نشر صور سيلفي مع اللاعبين الذين يسجلون الأهداف للفريق الإنجليزي، وهو ما زاد من حدة التوقعات وأحيا آمال الجماهير.ولفتت إلى أنه دائما ما يكون سيلفي النجم المصري بعد مباريات ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، مصدر تفاؤل بالنسبة لجماهير النادي الإنجليزي، حيث نشر صلاح صورة له برفقة جوتا عقب لقاء "الديربي" ضد إيفرتون، ليعلن بعدها النادي الإنجليزي تجديد عقد "الفرعون" المصري حتى صيف 2027.
https://sarabic.ae/20250411/ليفربول-يعلن-رسميا-تجديد-تعاقده-مع-محمد-صلاح-فيديو-1099438570.html
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ليفربول, اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي
ليفربول, اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يثير الجدل بـ"سيلفي" جديد

14:44 GMT 23.04.2025
© AP Photo / Jon Superالمصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Jon Super
تابعنا عبر
أثار نجم المنتخب المصري لكرة القدم، محمد صلاح، الجدل بصورة عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، برفقة زميله في ليفربول الإنجليزي، ترينت ألكسندر أرنولد.
ونشر محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، صورة "سيلفي" مع ترينت ألكسندر أرنولد، وذلك بعد أيام فقط من تسجيل الأخير هدف الفوز أمام فريق ليستر سيتي، وتصريحه بأنه لن يتحدث عن مستقبله التعاقدي، في ظل اهتمام نادي ريال مدريد الأسباني بضمه.
وفي الوقت الذي جدد محمد صلاح عقده مع نادي "الريدز"، قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ونهاية الموسم الكروي الحالي بعقد حتى صيف 2027، إلا أن ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لم يحسم موقفه من الاستمرار مع ليفربول، حتى الآن.
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
مجتمع
ليفربول يعلن رسميا تجديد تعاقده مع محمد صلاح... فيديو
11 أبريل, 08:32 GMT
ومن المفترض أن ينتهي عقد أرنولد في صيف 2025، وسط ترقب واهتمام كبير من نادي ريال مدريد الأسباني.
وأوضحت صحيفة غربية، اليوم الأربعاء، أنه "لا يمر يوم هادئ داخل أسوار أنفيلد وفي لحظة من عدم اليقين، اختار محمد صلاح أن يكون أرنولد هو بطل آخر منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر معه في صورة سيلفي دون كتابة أي تعليق وكما كان متوقعا، أثار هذا المنشور تفاعلا كبيرا بين جماهير ليفربول على منصات التواصل الاجتماعي".
وأشارت الصحيفة إلى أن النجم المصري تعود هذا الموسم نشر صور سيلفي مع اللاعبين الذين يسجلون الأهداف للفريق الإنجليزي، وهو ما زاد من حدة التوقعات وأحيا آمال الجماهير.
ولفتت إلى أنه دائما ما يكون سيلفي النجم المصري بعد مباريات ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، مصدر تفاؤل بالنسبة لجماهير النادي الإنجليزي، حيث نشر صلاح صورة له برفقة جوتا عقب لقاء "الديربي" ضد إيفرتون، ليعلن بعدها النادي الإنجليزي تجديد عقد "الفرعون" المصري حتى صيف 2027.
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