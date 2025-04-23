https://sarabic.ae/20250423/محمد-صلاح-يثير-الجدل-بـسيلفي-جديد-1099827285.html

محمد صلاح يثير الجدل بـ"سيلفي" جديد

محمد صلاح يثير الجدل بـ"سيلفي" جديد

سبوتنيك عربي

أثار نجم المنتخب المصري لكرة القدم، محمد صلاح، الجدل بصورة عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، برفقة زميله في ليفربول الإنجليزي، ترينت ألكسندر أرنولد. 23.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-23T14:44+0000

2025-04-23T14:44+0000

2025-04-23T14:44+0000

مجتمع

ليفربول

اللاعب محمد صلاح

أخبار الدوري الإنجليزي

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ونشر محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، صورة "سيلفي" مع ترينت ألكسندر أرنولد، وذلك بعد أيام فقط من تسجيل الأخير هدف الفوز أمام فريق ليستر سيتي، وتصريحه بأنه لن يتحدث عن مستقبله التعاقدي، في ظل اهتمام نادي ريال مدريد الأسباني بضمه.وفي الوقت الذي جدد محمد صلاح عقده مع نادي "الريدز"، قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ونهاية الموسم الكروي الحالي بعقد حتى صيف 2027، إلا أن ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لم يحسم موقفه من الاستمرار مع ليفربول، حتى الآن.ومن المفترض أن ينتهي عقد أرنولد في صيف 2025، وسط ترقب واهتمام كبير من نادي ريال مدريد الأسباني.وأوضحت صحيفة غربية، اليوم الأربعاء، أنه "لا يمر يوم هادئ داخل أسوار أنفيلد وفي لحظة من عدم اليقين، اختار محمد صلاح أن يكون أرنولد هو بطل آخر منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر معه في صورة سيلفي دون كتابة أي تعليق وكما كان متوقعا، أثار هذا المنشور تفاعلا كبيرا بين جماهير ليفربول على منصات التواصل الاجتماعي".وأشارت الصحيفة إلى أن النجم المصري تعود هذا الموسم نشر صور سيلفي مع اللاعبين الذين يسجلون الأهداف للفريق الإنجليزي، وهو ما زاد من حدة التوقعات وأحيا آمال الجماهير.ولفتت إلى أنه دائما ما يكون سيلفي النجم المصري بعد مباريات ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، مصدر تفاؤل بالنسبة لجماهير النادي الإنجليزي، حيث نشر صلاح صورة له برفقة جوتا عقب لقاء "الديربي" ضد إيفرتون، ليعلن بعدها النادي الإنجليزي تجديد عقد "الفرعون" المصري حتى صيف 2027.

https://sarabic.ae/20250411/ليفربول-يعلن-رسميا-تجديد-تعاقده-مع-محمد-صلاح-فيديو-1099438570.html

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ليفربول, اللاعب محمد صلاح, أخبار الدوري الإنجليزي