https://sarabic.ae/20250420/وزير-الرياضة-السعودي-يكشف-لماذا-لم-ينتقل-محمد-صلاح-إلى-الدوري-السعودي-1099722842.html

وزير الرياضة السعودي يكشف لماذا لم ينتقل محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟

وزير الرياضة السعودي يكشف لماذا لم ينتقل محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟

سبوتنيك عربي

بعد إعلان تجديد النجم المصري محمد صلاح، عقده مع نادي ليفربول في الآونة الأخيرة، كشف وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عن السبب الرئيسي في... 20.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-20T12:25+0000

2025-04-20T12:25+0000

2025-04-20T12:25+0000

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وبحسب شبكة "أي إس بي إن"، جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الوزير السعودي على هامش سباق جائزة السعودية الكبرى للـ"فورمولا 1"، اليوم الأحد.وتابع: "قرار تجديد عقده يعود له، ولم تكن هناك مفاوضات فعلية، لكن ربط اسمه بالدوري السعودي يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بنا".وأضاف: "كلما أراد نجم تجديد عقده مع فريقه، تتكاثر الشائعات حول انتقاله إلى السعودية، رغم أن 90% من هذه الأخبار غير صحيحة".وأوضح: "لدينا خطة واضحة، ولسنا بصدد التعاقد مع أي لاعب بشكل عشوائي".وأشار إلى أمثلة حديثة مثل انضمام الكولومبي جون دوران (21 عاما)، إلى نادي النصر، والفرنسي موسى ديابي (25 عاما)، إلى الاتحاد، كدليل على هذا التوجه الجديد.وختم الوزير، قائلا: "المنافسة هذا الموسم غير مسبوقة بين أندية المقدمة. إذا تابعت الدوري، سترى أن هناك مستوى عاليا وتنافسا قويا، خصوصا بين الأندية الأربعة الكبرى".وكان نادي ليفربول، قد أعلن منذ أيام، تجديد عقد محمد صلاح، لمدة موسمين مقبلين، حتى يونيو/حزيران 2027.

https://sarabic.ae/20250412/الأعلى-في-تاريخ-ليفربول-والثاني-في-الدوري-الإنجليزي-الكشف-عن-راتب-محمد-صلاح-1099477242.html

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