وزير الرياضة السعودي يكشف لماذا لم ينتقل محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:03 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:25 GMT
25 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:10 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
11:29 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
16:34 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
اقتراح أمريكي للتسوية في أوكرانيا يتضمن احتفاظ روسيا بالأراضي المحررة... إنطلاق الجولة الثانية للمفاوضات الأمريكية الإيرانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل السوشيال ميديا صديق أم عدو؟ يوضح خبراء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية.. من يحتاج لصفقة الصين أم واشنطن؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
12:03 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
32 د
شؤون عسكرية
من سيقطف ثمار انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250420/وزير-الرياضة-السعودي-يكشف-لماذا-لم-ينتقل-محمد-صلاح-إلى-الدوري-السعودي-1099722842.html
وزير الرياضة السعودي يكشف لماذا لم ينتقل محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟
وزير الرياضة السعودي يكشف لماذا لم ينتقل محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟
سبوتنيك عربي
بعد إعلان تجديد النجم المصري محمد صلاح، عقده مع نادي ليفربول في الآونة الأخيرة، كشف وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عن السبب الرئيسي في... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T12:25+0000
2025-04-20T12:25+0000
مجتمع
رياضة
أخبار كرة القدم
مباريات الدوري السعودي
ترتيب الدوري السعودي
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
السعودية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099450145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35dd4db4a2c9c6c646ebfd809343ff45.jpg
وبحسب شبكة "أي إس بي إن"، جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الوزير السعودي على هامش سباق جائزة السعودية الكبرى للـ"فورمولا 1"، اليوم الأحد.وتابع: "قرار تجديد عقده يعود له، ولم تكن هناك مفاوضات فعلية، لكن ربط اسمه بالدوري السعودي يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بنا".وأضاف: "كلما أراد نجم تجديد عقده مع فريقه، تتكاثر الشائعات حول انتقاله إلى السعودية، رغم أن 90% من هذه الأخبار غير صحيحة".وأوضح: "لدينا خطة واضحة، ولسنا بصدد التعاقد مع أي لاعب بشكل عشوائي".وأشار إلى أمثلة حديثة مثل انضمام الكولومبي جون دوران (21 عاما)، إلى نادي النصر، والفرنسي موسى ديابي (25 عاما)، إلى الاتحاد، كدليل على هذا التوجه الجديد.وختم الوزير، قائلا: "المنافسة هذا الموسم غير مسبوقة بين أندية المقدمة. إذا تابعت الدوري، سترى أن هناك مستوى عاليا وتنافسا قويا، خصوصا بين الأندية الأربعة الكبرى".وكان نادي ليفربول، قد أعلن منذ أيام، تجديد عقد محمد صلاح، لمدة موسمين مقبلين، حتى يونيو/حزيران 2027.
https://sarabic.ae/20250412/الأعلى-في-تاريخ-ليفربول-والثاني-في-الدوري-الإنجليزي-الكشف-عن-راتب-محمد-صلاح-1099477242.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099450145_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e00bbd0127d5984721c92ab0994cdf8f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار كرة القدم, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, اللاعب محمد صلاح, ليفربول, السعودية, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, اللاعب محمد صلاح, ليفربول, السعودية, الأخبار

وزير الرياضة السعودي يكشف لماذا لم ينتقل محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟

12:25 GMT 20.04.2025
© AP Photo / Jon Superالمصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
© AP Photo / Jon Super
تابعنا عبر
بعد إعلان تجديد النجم المصري محمد صلاح، عقده مع نادي ليفربول في الآونة الأخيرة، كشف وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عن السبب الرئيسي في عدم انتقال مهاجم الـ"ريدز" إلى الدوري السعودي.
وبحسب شبكة "أي إس بي إن"، جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الوزير السعودي على هامش سباق جائزة السعودية الكبرى للـ"فورمولا 1"، اليوم الأحد.

وقال الوزير السعودي: "محمد صلاح نجم عالمي. إنه أيقونة عربية ومسلمة، ويجسد الهوية التي نبحث عنها في الدوري السعودي".

وتابع: "قرار تجديد عقده يعود له، ولم تكن هناك مفاوضات فعلية، لكن ربط اسمه بالدوري السعودي يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بنا".
وأضاف: "كلما أراد نجم تجديد عقده مع فريقه، تتكاثر الشائعات حول انتقاله إلى السعودية، رغم أن 90% من هذه الأخبار غير صحيحة".
وأوضح: "لدينا خطة واضحة، ولسنا بصدد التعاقد مع أي لاعب بشكل عشوائي".
لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2025
مجتمع
الأعلى في تاريخ ليفربول والثاني في الدوري الإنجليزي... الكشف عن راتب محمد صلاح
12 أبريل, 09:24 GMT

ورغم المحاولات السابقة لضم نجوم عالميين من طراز كريستيانو رونالدو، وكريم بنزيمة، ونيمار، أكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، أن "توجه الأندية السعودية تغير هذا الموسم نحو استقطاب مواهب شابة قادرة على التطور والمنافسة".

وأشار إلى أمثلة حديثة مثل انضمام الكولومبي جون دوران (21 عاما)، إلى نادي النصر، والفرنسي موسى ديابي (25 عاما)، إلى الاتحاد، كدليل على هذا التوجه الجديد.
وختم الوزير، قائلا: "المنافسة هذا الموسم غير مسبوقة بين أندية المقدمة. إذا تابعت الدوري، سترى أن هناك مستوى عاليا وتنافسا قويا، خصوصا بين الأندية الأربعة الكبرى".
وكان نادي ليفربول، قد أعلن منذ أيام، تجديد عقد محمد صلاح، لمدة موسمين مقبلين، حتى يونيو/حزيران 2027.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала