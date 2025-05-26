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https://sarabic.ae/20250526/الأهلي-المصري-يتجه-نحو-الدوري-الألماني-لتدعيم-دفاعه-قبل-كأس-العالم-للأندية-1100997515.html
الأهلي المصري يتجه نحو الدوري الألماني لتدعيم دفاعه قبل كأس العالم للأندية
الأهلي المصري يتجه نحو الدوري الألماني لتدعيم دفاعه قبل كأس العالم للأندية
سبوتنيك عربي
أعلنت مصادر مطلعة أن الأهلي المصري، دخل في مفاوضات لتدعيم صفوفه مع أحد لاعبي الدوري الألماني قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية... 26.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-26T20:20+0000
2025-05-26T20:20+0000
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وبحسب المصادر، فإن "محمد طلبة مدافع فريق بوخوم الألماني صاحب الـ20 عاماً الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي دخل حسابات إدارة الأهلي للتعاقد معه"، مشيرة إلى أن "طلبه يلعب في مركز قلب الدفاع بجانب إجادته في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، ولفت أنظار مسؤولي الأهلي خاصة أنه يملك الجنسية المصرية بجانب الألمانية وسيتم قيده كلاعب محلي".ودعم الأهلي صفوفه بعدة صفقات قبل مونديال الأندية على رأسها محمود حسن "تريزيغيه" جناح طرابزون سبور التركي، وأحمد مصطفى "زيزو" جناح الزمالك، والتونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط فرينكفاروزي المجري.ويتفاوض الأهلي مع أكثر من مدافع لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، على رأسهم عمرو الجزار مدافع غزل المحلة وياسين مرعي مدافع فاركو، بجانب شراء عقد مصطفى العش مدافع زد المعار للأهلي.ويلعب الأهلي المصري في المجموعة الأولى بمونديال كأس العالم للأندية بجانب إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.
https://sarabic.ae/20250326/مليار-دولار-فيفا-يعلن-رسميا-عن-الجوائز-المالية-لبطولة-كأس-العالم-للأندية-1098965157.html
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كأس العالم للأندية, نادي الأهلي, ماتش الأهلي اليوم, رياضة, منوعات
كأس العالم للأندية, نادي الأهلي, ماتش الأهلي اليوم, رياضة, منوعات

الأهلي المصري يتجه نحو الدوري الألماني لتدعيم دفاعه قبل كأس العالم للأندية

20:20 GMT 26.05.2025
© AFP 2023 / -فريق النادي الأهلي المصري
فريق النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
© AFP 2023 / -
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أعلنت مصادر مطلعة أن الأهلي المصري، دخل في مفاوضات لتدعيم صفوفه مع أحد لاعبي الدوري الألماني قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال المدة بين 14 يونيو/ حزيران إلى 13 يوليو/ تموز المقبلين.
وبحسب المصادر، فإن "محمد طلبة مدافع فريق بوخوم الألماني صاحب الـ20 عاماً الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي دخل حسابات إدارة الأهلي للتعاقد معه"، مشيرة إلى أن "طلبه يلعب في مركز قلب الدفاع بجانب إجادته في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، ولفت أنظار مسؤولي الأهلي خاصة أنه يملك الجنسية المصرية بجانب الألمانية وسيتم قيده كلاعب محلي".
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26 مارس, 11:25 GMT
ودعم الأهلي صفوفه بعدة صفقات قبل مونديال الأندية على رأسها محمود حسن "تريزيغيه" جناح طرابزون سبور التركي، وأحمد مصطفى "زيزو" جناح الزمالك، والتونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط فرينكفاروزي المجري.
ويتفاوض الأهلي مع أكثر من مدافع لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، على رأسهم عمرو الجزار مدافع غزل المحلة وياسين مرعي مدافع فاركو، بجانب شراء عقد مصطفى العش مدافع زد المعار للأهلي.
ويلعب الأهلي المصري في المجموعة الأولى بمونديال كأس العالم للأندية بجانب إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.
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