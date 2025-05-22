https://sarabic.ae/20250522/قرار-استثنائي-من-فيفا-بمناسبة-كأس-العالم-للأندية-1100843996.html
قرار استثنائي من "فيفا" بمناسبة كأس العالم للأندية
قرار استثنائي من "فيفا" بمناسبة كأس العالم للأندية
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن قرار استثنائي بمناسبة كأس العالم للأندية المقرر عقدها الشهر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية. 22.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-22T09:30+0000
2025-05-22T09:30+0000
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وذكر الموقع الرسمي للفيفا، اليوم الخميس، أنه فتح باب التعاقدات للفرق الـ32 المشاركة في كأس العالم للأندية حتى اللحظات الأخيرة قبل انطلاق البطولة في الولايات المتحدة الشهر المقبل.ويفتح إعلان الفيفا الجديد الباب أمام تكهنات إمكانية انتقال كريستيانو رونالدو إلى أحد الفرق المشاركة في هذه المسابقة بعقد قصير الأجل.وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن جميع الاتحادات الوطنية العشرين المشاركة في البطولة، التي تنتمي لها 32 فريقا مشاركا في البطولة، قد وافقت على اقتراح العام الماضي بفتح فترات قيد استثنائية لانتقالات اللاعبين قبل البطولة التي تستمر شهرا كاملا، وتبدأ يوم 14 يونيو/حزيران المقبل في ولاية ميامي.ويفترض بحسب القرار الجديد أنه سيكون بإمكان الأندية المشاركة في البطولة الدولية إبرام صفقات خلال الفترة من 1 إلى 10 يونيو/حزيران، بخلاف نافذة أخرى بين يومي 27 يونيو إلى 3 يوليو/تموز، بحسب القواعد الاستثنائية التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة.وفي وقت سابق، أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن مجموع الجوائز المالية لكأس العالم للأندية للعام الحالي 2025 ستصل إلى مليار دولار، على يتم توزيعها على الأندية المشاركة في البطولة، مع تخصيص آلية تضامنية لدعم كرة القدم على مستوى الأندية عبر العالم. وقال جياني إنفانتينو، في تصريحات صحفية، إن "كأس العالم للأندية لن يكون فقط قمة كرة القدم على مستوى الأندية، بل أيضا تجسيدا واضحا للتضامن الذي سيعود بالنفع على الأندية بمستوى غير مسبوق في أي بطولة أخرى".وشدد إنفاتينو على أن جميع العائدات المالية من البطولة سيتم توزيعها بالكامل على الأندية المشاركة وآلية التضامن، ولن يحتفظ الاتحاد الدولي لكرة القدم بأي جزء منها.
https://sarabic.ae/20250321/فيفا-يستبعد-ناديا-مكسيكيا-من-كأس-العالم-للأندية-2025--1098846325.html
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رياضة, أخبار الفيفا, الأخبار
رياضة, أخبار الفيفا, الأخبار
قرار استثنائي من "فيفا" بمناسبة كأس العالم للأندية
09:30 GMT 22.05.2025 (تم التحديث: 10:32 GMT 22.05.2025)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن قرار استثنائي بمناسبة كأس العالم للأندية المقرر عقدها الشهر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكر الموقع
الرسمي للفيفا، اليوم الخميس، أنه فتح باب التعاقدات للفرق الـ32 المشاركة في كأس العالم للأندية حتى اللحظات الأخيرة قبل انطلاق البطولة في الولايات المتحدة الشهر المقبل.
ويفتح إعلان الفيفا الجديد الباب أمام تكهنات إمكانية انتقال كريستيانو رونالدو إلى أحد الفرق المشاركة في هذه المسابقة بعقد قصير الأجل.
وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم
أن جميع الاتحادات الوطنية العشرين المشاركة في البطولة، التي تنتمي لها 32 فريقا مشاركا في البطولة، قد وافقت على اقتراح العام الماضي بفتح فترات قيد استثنائية لانتقالات اللاعبين قبل البطولة التي تستمر شهرا كاملا، وتبدأ يوم 14 يونيو/حزيران المقبل في ولاية ميامي.
ويفترض بحسب القرار الجديد أنه سيكون بإمكان الأندية المشاركة في البطولة الدولية إبرام صفقات خلال الفترة من 1 إلى 10 يونيو/حزيران، بخلاف نافذة أخرى بين يومي 27 يونيو إلى 3 يوليو/تموز، بحسب القواعد الاستثنائية التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة.
وفي وقت سابق، أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن مجموع الجوائز المالية لكأس العالم للأندية للعام الحالي 2025 ستصل إلى مليار دولار، على يتم توزيعها على الأندية المشاركة في البطولة، مع تخصيص آلية تضامنية لدعم كرة القدم على مستوى الأندية عبر العالم.
وقال جياني إنفانتينو، في تصريحات صحفية، إن "كأس العالم للأندية
لن يكون فقط قمة كرة القدم على مستوى الأندية، بل أيضا تجسيدا واضحا للتضامن الذي سيعود بالنفع على الأندية بمستوى غير مسبوق في أي بطولة أخرى".
وشدد إنفاتينو على أن جميع العائدات المالية من البطولة سيتم توزيعها بالكامل على الأندية المشاركة وآلية التضامن، ولن يحتفظ الاتحاد الدولي لكرة القدم بأي جزء منها.