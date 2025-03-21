https://sarabic.ae/20250321/فيفا-يستبعد-ناديا-مكسيكيا-من-كأس-العالم-للأندية-2025--1098846325.html

"فيفا" يستبعد ناديا مكسيكيا من كأس العالم للأندية 2025

"فيفا" يستبعد ناديا مكسيكيا من كأس العالم للأندية 2025

سبوتنيك عربي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، استبعاد نادي كلوب ليون المكسيكي من نهائيات كأس العالم للأندية 2025. 21.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-21T19:58+0000

2025-03-21T19:58+0000

2025-03-21T19:58+0000

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وأوضح "فيفا" عبر موقعه الرسمي أن قرار استبعاد كلوب ليون من نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية بين شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز المقبلين، جاء بسبب عدم التزام النادي بقواعد الملكية المتعددة للأندية.يشار إلى أن نادي كلوب ليون يتقاسم الملكية مع نادي باتشوكا المكسيكي، الذي سيشارك أيضًا في البطولة، وأوضح "فيفا" أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن هوية النادي الذي سيحل محل كلوب ليون في البطولة.يذكر أن نادي كلوب ليون كان يقع في المجموعة الرابعة في الدور الأول، إلى جانب أندية تشيلسي الإنجليزي، الترجي التونسي، وفلامنغو البرازيلي.وفي وقت سابق، أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن مجموع الجوائز المالية لكأس العالم للأندية للعام الحالي 2025 ستصل إلى مليار دولار، على يتم توزيعها على الأندية المشاركة في البطولة، مع تخصيص آلية تضامنية لدعم كرة القدم على مستوى الأندية عبر العالم.وقال جياني إنفانتينو، في تصريحات صحفية، إن "كأس العالم للأندية لن يكون فقط قمة كرة القدم على مستوى الأندية، بل أيضا تجسيدا واضحا للتضامن الذي سيعود بالنفع على الأندية بمستوى غير مسبوق في أي بطولة أخرى".وشدد إنفاتينو على أن جميع العائدات المالية من البطولة سيتم توزيعها بالكامل على الأندية المشاركة وآلية التضامن، ولن يحتفظ الاتحاد الدولي لكرة القدم بأي جزء منها.

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