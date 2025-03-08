https://sarabic.ae/20250308/رئيس-فيفا-يقدم-كأس-العالم-للأندية-لترامب-والأخير-غير-مهتم-فيديو-1098491542.html

رئيس "فيفا" يقدم كأس العالم للأندية لترامب.. والأخير غير مهتم... فيديو

رئيس "فيفا" يقدم كأس العالم للأندية لترامب.. والأخير غير مهتم... فيديو

سبوتنيك عربي

بدا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مشتتًا وغير مهتم بحديث رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، خلال زيارته للبيت الأبيض أمس الجمعة. 08.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-08T09:43+0000

2025-03-08T09:43+0000

2025-03-08T09:43+0000

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وقدم إنفانتينو درع بطولة كأس العالم للأندية المطلي بالذهب لترامب داخل المكتب البيضاوي، واستعرض الدرع باستخدام مفتاح خاص لفتحه وتحريك أجزائه.وعلى الرغم من استخدام ترامب عبارات الدهشة، إلا أن تعابير وجهه أظهرت عدم اهتمامه الحقيقي بالحدث، وعندما ذكر إنفانتينو أن فريقين من الولايات المتحدة، وهما إنتر ميامي وسياتل ساوندرز، سيشاركان في البطولة، لم يبدُ أن ترامب أصغى أو تفاعل مع المعلومة.واكتفى ترامب بالقول إن الكأس الجميلة يجب أن تظل في البيت الأبيض، وعندما أخبره إنفانتينو بأنه يريد من ترامب تسليم الكأس للفائز بالبطولة في يوليو/ تموز المقبل، لم يعلق الرئيس الأمريكي.جاءت زيارة إنفانتينو للترويج لبطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، والتي ستقام في الولايات المتحدة الصيف المقبل.وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن تفاصيل مالية جديدة بشأن بكأس العالم للأندية للعام 2025، في اجتماع مجلس الاتحاد الذي شهد اتخاذ قرارات أخرى مهمة.وذكر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن مجموع الجوائز المالية لكأس العالم للأندية للعام الجاري 2025 ستصل إلى مليار دولار، على يتم توزيعها على الأندية المشاركة في البطولة، مع تخصيص آلية تضامنية لدعم كرة القدم على مستوى الأندية عبر العالم.وستقام بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا، في أمريكا، خلال الفترة من 15 يونيو/ حزيران إلى 13 يوليو/ تموز 2025.وتشارك 5 أندية عربية في منافسات كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة، وهي: الأهلي المصري، الهلال السعودي، الوداد الرياضي المغربي، الترجي التونسي، والعين الإماراتي.

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رياضة, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الفيفا, منوعات, دونالد ترامب