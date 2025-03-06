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https://sarabic.ae/20250306/مونديال-القرن-فيفا-يفاجئ-العالم-بخطوة-غير-مسبوقة-1098446232.html
مونديال القرن... "فيفا" يفاجئ العالم بخطوة غير مسبوقة
مونديال القرن... "فيفا" يفاجئ العالم بخطوة غير مسبوقة
سبوتنيك عربي
يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الإقدام على خطوة غير مسبوقة، في بطولة كأس العام لكرة القدم. 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T14:53+0000
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ويفكر "فيفا" في إمكانية توسيع عدد المنتخبات المشاركة في "مونديال 2030" ليصل إلى 64 منتخبا، بدلا من 48 منتخب، وفقا لموقع "Breaking the News".كما سيكون هذا التوسع في عدد المنتخبات لمرة واحدة فقط، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق أشهر بطولة كروية في العالم، وهو مقترح لاقى ترحيبا من رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو.وجاءت هذه الفكرة، بناء على طلب إحدى الدول المشاركة في تنظيم كأس العالم لعام 2030.وستُقام كأس العالم 2026 التي تضم 48 منتخبا في نسختها المقبلة، والتي ستستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز 2026.وسيشهد مونديال 2026 زيادة في عدد المباريات لتصل إلى 104، بدلا من 64 مباراة كما جرت العادة في النسخ السابقة، بما في ذلك إضافة جولة جديدة لدور الـ16.بينما ستتولى المغرب وإسبانيا والبرتغال، تنظيم نسخة كأس العالم لعام 2030، مع استضافة 3 دول في أمريكا الجنوبية لمباراة واحدة في كل منها.يذكر أن قطر استضافت بطولة كأس العالم في 8 ملاعب خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
https://sarabic.ae/20250216/المغرب-ينفي-رسميا-تصفية-الكلاب-لإرضاء-الفيفا-قبل-كأس-العالم-1097821898.html
https://sarabic.ae/20250125/المغرب-يتخذ-قرارا-عاجلا-استعدادا-لاستضافة-كأس-العالم-2030-1097130039.html
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رياضة, أخبار الفيفا, أخبار كرة القدم, الأخبار
رياضة, أخبار الفيفا, أخبار كرة القدم, الأخبار

مونديال القرن... "فيفا" يفاجئ العالم بخطوة غير مسبوقة

14:53 GMT 06.03.2025
© Photo / Unsplash/ Fauzan Saari كأس العالم لكرة القدم
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
كأس العالم لكرة القدم
© Photo / Unsplash/ Fauzan Saari
تابعنا عبر
يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الإقدام على خطوة غير مسبوقة، في بطولة كأس العام لكرة القدم.
ويفكر "فيفا" في إمكانية توسيع عدد المنتخبات المشاركة في "مونديال 2030" ليصل إلى 64 منتخبا، بدلا من 48 منتخب، وفقا لموقع "Breaking the News".
كما سيكون هذا التوسع في عدد المنتخبات لمرة واحدة فقط، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق أشهر بطولة كروية في العالم، وهو مقترح لاقى ترحيبا من رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو.
كلب ضال - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
المغرب ينفي رسميا "تصفية الكلاب" لإرضاء الفيفا قبل كأس العالم
16 فبراير, 08:32 GMT
وجاءت هذه الفكرة، بناء على طلب إحدى الدول المشاركة في تنظيم كأس العالم لعام 2030.
وستُقام كأس العالم 2026 التي تضم 48 منتخبا في نسختها المقبلة، والتي ستستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز 2026.
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وسيشهد مونديال 2026 زيادة في عدد المباريات لتصل إلى 104، بدلا من 64 مباراة كما جرت العادة في النسخ السابقة، بما في ذلك إضافة جولة جديدة لدور الـ16.
بينما ستتولى المغرب وإسبانيا والبرتغال، تنظيم نسخة كأس العالم لعام 2030، مع استضافة 3 دول في أمريكا الجنوبية لمباراة واحدة في كل منها.
يذكر أن قطر استضافت بطولة كأس العالم في 8 ملاعب خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
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